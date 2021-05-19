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Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві. За "грошову винагороду" посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що для реалізації вказаного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" та виступали у якості посередників.

В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 дол. США неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб, чим завдавали шкоди державним інтересам.

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"Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди, в розмірі $3 тис. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів. На даний час проводяться першочергові слідчі дії за робочими та домашніми адресами фігурантів протиправної схеми та перевіряється інформація щодо причетності до її функціонування співробітників Держмитслужби", - випливає з повідомлення.

В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долл. США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - следует из сообщения.

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Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну 01
Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну 02
Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну 03

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Топ коментарі
+3
"помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации"

Вот у нас народ противный - не хочет ездить на 30-летних "жигулях". А человек за это пострадал. Да его нужно начальником всея таможни ставить!
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19.05.2021 10:19
+2
А зачем его скрутили мордой в пидлогу? Видно же, что мужчина не сопротивлялся Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину - Цензор.НЕТ 857
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19.05.2021 10:04
+2
Написано про "чиновника Госпогранслужбы", а на фото лежит и сидит чувак в форме таможенника. Это наверное, пограничник в таможенника переоделся чтобы дискредитировать славные таможенные органы.
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19.05.2021 10:14
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А зачем его скрутили мордой в пидлогу? Видно же, что мужчина не сопротивлялся Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину - Цензор.НЕТ 857
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19.05.2021 10:04 Відповісти
Потому и не сопротивлялся, что скрутили.
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19.05.2021 10:05 Відповісти
Тю, ще не вечір, а так швидко піймали.

Сказали б просто, або не ділився, або свого посадять, а може крисятнічав.
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19.05.2021 10:10 Відповісти
ага - он один пропустил свыше 500 000 авто....- это происходило и происходит до сих пор ( ввоз именованных "доноров" - авто на разборку...) на ВСЕХ простах и по сей день....
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19.05.2021 10:13 Відповісти
Написано про "чиновника Госпогранслужбы", а на фото лежит и сидит чувак в форме таможенника. Это наверное, пограничник в таможенника переоделся чтобы дискредитировать славные таможенные органы.
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19.05.2021 10:14 Відповісти
"помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации"

Вот у нас народ противный - не хочет ездить на 30-летних "жигулях". А человек за это пострадал. Да его нужно начальником всея таможни ставить!
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19.05.2021 10:19 Відповісти
В последнее время наблюдаю падение профессионализма журналистов, во многих статьях путают пограничников и таможенников. Неужели трудно запомнить - пограничник работает в основном с людьми, таможенник работает с товарами и транспортом. Есть конечно нюансы, но по форме то можно запомнить.
Или это целенаправленные материалы на дискредитацию ДПСУ. Многие читают заголовок, но не читают содержание статьи. Таким образом создается впечатление о массовых нарушениях со стороны пограничников, хотя речь идет о таможенниках.
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19.05.2021 10:21 Відповісти
у бляхеров бабок до...ра, так вместо того что бы заплатить налог они пополняют карманы взяточников.
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19.05.2021 10:25 Відповісти
....душили, душили.душили....
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19.05.2021 10:30 Відповісти
Можно законно ввести авто по тарифам тех кто ввез не законно. Получается у евробляхеров не законная выгода. В виде скидки пару тысяч. А в раде тогда кто сидит, кто они?
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19.05.2021 10:41 Відповісти
Красиво стоят у стенки,ех еще б очередью...
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19.05.2021 15:20 Відповісти
 
 