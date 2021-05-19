Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві. За "грошову винагороду" посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що для реалізації вказаного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" та виступали у якості посередників.

В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 дол. США неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб, чим завдавали шкоди державним інтересам.

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"Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди, в розмірі $3 тис. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів. На даний час проводяться першочергові слідчі дії за робочими та домашніми адресами фігурантів протиправної схеми та перевіряється інформація щодо причетності до її функціонування співробітників Держмитслужби", - випливає з повідомлення.

В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долл. США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - следует из сообщения.

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