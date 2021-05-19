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Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Водій мотоцикла внаслідок зіткнення з автомобілем Hundai загинув на столичному шосе в Голосіївському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

ДТП сталася сьогодні вночі на Столичному шосе, в Голосіївському районі.

Прибувши за адресою, правоохоронці попередньо з’ясували, що водій авто "Хюндай" не надав перевагу в русі мотоциклу "Хонда". Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспорту, 1978 року народження, від травм загинув на місці. Водій авто пройшов на "Драгері" тестування, результат якого показав відсутність у нього стану алкогольного сп'яніння.

За цим фактом слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 01
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 02
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 03
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 04
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 05
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 06
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 07
Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція 08

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Наверное мотик на бешеной скорости летел, темное время суток, водитель просто провтыкал его и выехал на перекресток...
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19.05.2021 10:13 Відповісти
"водитель автомобиля "Хюндай" не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Хонда"

А каким пунктом ПДД мотоциклам Хонда предоставляется преимущество в движении?
Эти хрустики часто ведут себя на дорогах как невменяемые, и почти всегда гоняют они с превышением допустимой скорости.
Вполне обычная ситуация - автомобиль перестраивается, хрустик, не обращая внимание на перестроение автомобиля, выскакивает из ниоткуда на огромной скорости....
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19.05.2021 10:20 Відповісти
Не то слово, достали уже эти мопедисты и мотоциклисты - чувствуют себя бессмертными...ан_нет
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19.05.2021 10:33 Відповісти
Ну как бы судя по фото там перекресток со светофором и то что многие на мото нарушают правила это не отменяет нарушение правил автомобилистами.
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19.05.2021 11:38 Відповісти
В районе Столичного шоссе необычно тихо.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
к сожелению адекватные люди мотоциклы не покупают
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19.05.2021 12:32 Відповісти
хорошо вошол в хонду..сразам на свалку
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19.05.2021 13:08 Відповісти
 
 