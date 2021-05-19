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На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

18 травня о 23:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 01

Унаслідок ДТП загинули водій і пасажирка, 1978 року народження, з автомобіля Renault Kangoo.

Також дивіться: Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 02
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 03
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 04
Фото: ДСНС

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Там дорога петляє конкретно.
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19.05.2021 10:18 Відповісти
Сколько можно? Ну поставьте вдоль дороги гробы, пусть едут и смотрят, вот народ неугомонный.
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19.05.2021 10:32 Відповісти
У нас тут хрести часто ставлять, біля траси в полях , великий і маленький... чесно кажучи не дуже пріємно дивитися
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19.05.2021 10:33 Відповісти
Жах ... о тако ідеш з дитиною по дорозі і попадаєш ні за що ні про що в халепу..
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19.05.2021 10:32 Відповісти
 
 