На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

18 травня о 23:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

Унаслідок ДТП загинули водій і пасажирка, 1978 року народження, з автомобіля Renault Kangoo.

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Фото: ДСНС