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Фото Політика України
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ВР (7519) присяга (52) Аксьонов Андрій (19)

Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України. Присягу він складав під крики "Ганьба!" і з ложі для гостей, оскільки трибуна була заблокована.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 19 травня, Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України.

Водночас присягу йому довелося складати з ложі для гостей, оскільки трибуна Ради була заблокована нардепами "ЄС", "Голосу", позафракційним депутатом Гео Леросом. Також парламентарі скандували: "Ганьба!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує справу про організацію Аксьоновим незаконного "референдуму", - нардепка "Голосу" Бобровська

Тим часом, депутати ОПЗЖ привітали Аксьонова, потиснувши йому руку.

Віцеспікерка Олена Кондратюк, виступаючи з місця, зробила публічний запит до СБУ, щоб вони дали відповідь, чи має Аксьонов російський паспорт.

Аксьонов під крики Ганьба! склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради 01

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Топ коментарі
+33
Кричіть, не кричіть. а коли нарід ДЛБ, то так і буде.
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19.05.2021 10:39
+33
Ваша правда - 100%-й ватник-сепар у ВР - це результат електоральної діяльності мудрого наріду України. Треба шукати причину. а вона у розвалених мізках шлунків з правом голосувати. Не можна сказати, що ми деградуємо, бо ми завжди були такими - і зараз і 100 літ тому. Це карма українців - бути політичними ідіотами.
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19.05.2021 10:47
+32
Ось і відвертий сепар, з кацапським громадянством у Раді. "Зделалі вместє !!! " дов.би.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
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19.05.2021 10:47
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Собачка, і та розумніша за наших виборців.І що характерно, вони не думають про самих себе і майбутнє своїх дітей, вибираючи таку погань...
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19.05.2021 11:00 Відповісти
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Участие в референдуме не менее преступно чем пополнять бюджет РФ налогами от шоколадной фабрики налогами от показа в РФ сериалов 95 квартала налогами от недвижимости на оккупированных территориях и концертов перед врагами украины Цитата из СМИ "украинский музыкант выступал на новогоднем мероприятии, которое прошло в канун 2015-года в Майами в отеле Fontainebleau Miami Beach. На афише «Русской вечеринки», как отмечает издание, значилось: «Make a wish with New Year's eve соберет сливки русскоязычного общества, проводящего зимние каникулы на побережье Атлантики, и обещает стать грандиозным событием уходящего года. Организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России».

Входные билеты на мероприятие, по информации российского СМИ, стоили до $50 тыс. Вместе со своей группой «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был одной из главных звезд вечеринки. Когда исполнители вышли на сцену, солист объявил, что не будет исполнять песни с политическим контекстом.
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19.05.2021 11:46 Відповісти
Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 9804
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19.05.2021 12:06 Відповісти
Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 5203
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19.05.2021 10:36 Відповісти
Эти животные выглядят куда приятнее четы зюзи...
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19.05.2021 10:55 Відповісти
Гарні жабки.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
Они родственники с гоблином или просто однофамильцы? Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 3582
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19.05.2021 10:37 Відповісти
братья по крови и менталитету
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19.05.2021 10:50 Відповісти
Ключевое слово - рыги.
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19.05.2021 10:56 Відповісти
Кричіть, не кричіть. а коли нарід ДЛБ, то так і буде.
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19.05.2021 10:39 Відповісти
Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 4544
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19.05.2021 10:43 Відповісти
Я зрозуміла одну річ. Наш нарід не сприймає сильних реалістичних особистостей, які не обіцяють золотих гір, натомість багато праці.. Він більше схильний співчувати слабким, ображеним.
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19.05.2021 10:47 Відповісти
А якщо коротко, " чого бідний бо дурний" це про виборців зе та опзж!!
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19.05.2021 11:08 Відповісти
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Це ти про пороха? Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 8881
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19.05.2021 12:01 Відповісти
Ваша правда - 100%-й ватник-сепар у ВР - це результат електоральної діяльності мудрого наріду України. Треба шукати причину. а вона у розвалених мізках шлунків з правом голосувати. Не можна сказати, що ми деградуємо, бо ми завжди були такими - і зараз і 100 літ тому. Це карма українців - бути політичними ідіотами.
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19.05.2021 10:47 Відповісти
"зе" на слова гласит НАТО и Европа,а делает дела ,что бы в Украине была рашистская ,,,опа
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19.05.2021 10:44 Відповісти
а до того как на выборы его вообще допустили, нельзя было паспорт РФ проверить....
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19.05.2021 10:45 Відповісти
в тому й то полягає зрада, що обрана 73/43%зебілами влада це допустила.
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19.05.2021 10:49 Відповісти
Навіщо, вони точно знали, що у нього є громадянство загарбника. Це абсолютно свідоме протягання у владу ворога.
ВАЗеленський "зшиває" країну. Садить поруч бойового офіцера, який захищав Батьківщину і мразоту, через яку вбито більше 14 тисяч українців.
"Все забить і начать с чістого ліста". Ідея, яку ************ кацапи.
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19.05.2021 10:53 Відповісти
Ось і відвертий сепар, з кацапським громадянством у Раді. "Зделалі вместє !!! " дов.би.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
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19.05.2021 10:47 Відповісти
Если у жены БАКАНОВА паспорт РФ , о чем речь?
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19.05.2021 10:48 Відповісти
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а тесть оскорбляет украину?????
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19.05.2021 11:47 Відповісти
и кто же постоянно этих предателей выбирает все эти два года?
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19.05.2021 10:51 Відповісти
Такі як ти
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19.05.2021 12:22 Відповісти
Что-то в ЦВК прогнило..., и не только в нем. В общем - загниваем понемногу.
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19.05.2021 10:54 Відповісти
Понемногу?! Да Вы неисправимый оптимист! Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 8254
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19.05.2021 11:29 Відповісти
да ладно.. Кива другана пристроил...следующий уже будет гоблин-Аксёнов... ура товарищи!
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19.05.2021 10:56 Відповісти
Это надо делать ДО присяги, сейчас у этого персонажа неприкосновенность.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
вообще если человек является гражданином другого государства его дипкорочки автоматически аннулируются.
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19.05.2021 11:04 Відповісти
А Янукович коли буде присягу складати?
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19.05.2021 11:05 Відповісти
Сажать надо вовремя,тогда и орать необходимости не станет
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19.05.2021 11:10 Відповісти
Що ви хочете, найвищу посаду займає наркоша!
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19.05.2021 11:10 Відповісти
хто він?
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19.05.2021 11:47 Відповісти
уфф.... я уж подумал другой Аксенов)
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19.05.2021 11:18 Відповісти
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большинство заблокировавших трибуну получили мандат точно так же, как и этот сепар ублюдочный, на точно таких же "выборах". так чего они возмущаются? менять систему и делать из "выборов" выборы - им страшно, ведь тогда мандаты накроются ман*ой. а шоу устроить - завсегда пожалуйста, это ничего не стоит.
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19.05.2021 11:27 Відповісти
Не хуже уже присутствующих в жоппаплатформе. Говно к говну.
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19.05.2021 11:39 Відповісти
Я в шоке. Почему о законы Украины вытирают ноги сами же депутаты?
СБУ тоже глаза закрыла. Почему он не сидит? - вот вопрос!
Необходимо законодательно всех граждан Украины с паспортами других стран отлучать от голосования, быть избранным и госслужащим в Украине!
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19.05.2021 11:46 Відповісти
А Баканов вже арештував привітав новоспечену прокремлівську деПУТАНУ? Як це вже було раніше...

Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 1300
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19.05.2021 12:24 Відповісти
Дегенерата кусок, все эти аксеновы убежали за поребрик, или сидели тихо и не рыпались. Зато сейчас при Ваве становятся мерами и депутатами. И у тебя тупорылая свиноматка поднимается язык что-то в сторону Пороха говорить?
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19.05.2021 13:30 Відповісти
А 20% їх виборців також посадити треба? Не посадив тому, що знав, що рано чи пізно до влади прийде прорасєйське лоббі, яке тих звільнить а посадить проукраїнських політиків. Українські виборці як флюгер, без сталих принципів, сьогодні голосують за одне, завтра за інше, тому жодних посадок не буде, бо ніхто не бажає відкрити скриньку пандори та спровокувати вендету після чергових виборів.
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19.05.2021 13:51 Відповісти
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ЕС и Голос не можете срать не мучайте жопу
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19.05.2021 13:36 Відповісти
Як тільки до влади прийшов 95-й квартал блазнів , вся ригівська мразота повернулася до Украіни ,
Це Портнов , Аксьонов , Богатирьова , Саакашвілі і інші ворюги та колаборанти !
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19.05.2021 13:45 Відповісти
Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 4133
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України всі дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла, просувають до своєї антиукраїнської влади бандитів - сепаратистів.
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19.05.2021 13:52 Відповісти
ганебний день - провал по створенню тск плюс приведення до присяги колаборанта і громадянина московії.
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19.05.2021 14:10 Відповісти
Цього не повинно бути
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19.05.2021 14:45 Відповісти
Зеленский россиян легализует и развалит всю Украину. Но народ ждет, ждет 1933.
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19.05.2021 16:20 Відповісти
 
 