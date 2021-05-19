Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України. Присягу він складав під крики "Ганьба!" і з ложі для гостей, оскільки трибуна була заблокована.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 19 травня, Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України.
Водночас присягу йому довелося складати з ложі для гостей, оскільки трибуна Ради була заблокована нардепами "ЄС", "Голосу", позафракційним депутатом Гео Леросом. Також парламентарі скандували: "Ганьба!".
Тим часом, депутати ОПЗЖ привітали Аксьонова, потиснувши йому руку.
Віцеспікерка Олена Кондратюк, виступаючи з місця, зробила публічний запит до СБУ, щоб вони дали відповідь, чи має Аксьонов російський паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Входные билеты на мероприятие, по информации российского СМИ, стоили до $50 тыс. Вместе со своей группой «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был одной из главных звезд вечеринки. Когда исполнители вышли на сцену, солист объявил, что не будет исполнять песни с политическим контекстом.
ВАЗеленський "зшиває" країну. Садить поруч бойового офіцера, який захищав Батьківщину і мразоту, через яку вбито більше 14 тисяч українців.
"Все забить і начать с чістого ліста". Ідея, яку ************ кацапи.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
СБУ тоже глаза закрыла. Почему он не сидит? - вот вопрос!
Необходимо законодательно всех граждан Украины с паспортами других стран отлучать от голосования, быть избранным и госслужащим в Украине!
арештувавпривітав новоспечену прокремлівську деПУТАНУ? Як це вже було раніше...
Це Портнов , Аксьонов , Богатирьова , Саакашвілі і інші ворюги та колаборанти !
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України всі дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла, просувають до своєї антиукраїнської влади бандитів - сепаратистів.