Кулеба обговорив з прем'єркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і "Кримську платформу". ФОТО

Сьогодні, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас обговорили протидію України російській агресії, майбутній саміт "Кримської платформи" і способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключовими темами нашої зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас є протидія України російській агресії, яка триває, майбутній саміт "Кримської платформи", способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією, стимулювання торгівлі й економічного співробітництва", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства України.









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