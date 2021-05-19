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Фото Політика України
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агресія (530) Естонія (347) Кулеба Дмитро (1737) Кримська платформа (258) Каллас Кая (24)

Кулеба обговорив з прем'єркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і "Кримську платформу". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас обговорили протидію України російській агресії, майбутній саміт "Кримської платформи" і способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключовими темами нашої зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас є протидія України російській агресії, яка триває, майбутній саміт "Кримської платформи", способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією, стимулювання торгівлі й економічного співробітництва", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства України.

Кулеба обговорив з премєркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і Кримську платформу 01
Кулеба обговорив з премєркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і Кримську платформу 02
Кулеба обговорив з премєркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і Кримську платформу 03
Кулеба обговорив з премєркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і Кримську платформу 04

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То дві різні жіночки. Ровер йому президент подарувала, а це прем'єр
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19.05.2021 10:55 Відповісти
Тю. Тоді прибираю.
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19.05.2021 10:56 Відповісти
Назвать свою импотенцию по вопросам Крыма- крымской платформой, кейсом ******, и все её совать
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19.05.2021 10:54 Відповісти
 
 