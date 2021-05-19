Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину. ФОТОфакт

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр країни Жан Кастекс своєю присутністю "урочисто відкрили" літні тераси французьких ресторанів, які тривалий час не працювали через карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, президент Франції Макрон опублікував у соцмережі "Фейсбук" фото, на якому зображено, як він із прем'єром сидять за столиком на літній терасі одного з ресторанів у Франції. За даними ЗМІ, заклад розташовується поблизу Єлисейського палацу. Макрон при цьому п'є каву.

"Ми тут!" - прокоментував фото Макрон.

Зазначимо, що у зв'язку з третьою хвилею коронавірусу у Франції було запроваджено загальнонаціональний локдаун із 3 квітня. Про зняття низки обмежень президент Франції Емманюель Макрон оголосив 29 квітня. Зокрема, звід початку травня в країні дозволили роботу літніх терас у кафе і ресторанах.

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