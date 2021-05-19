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карантин (15166) Франція (841) Макрон Емманюель (499)

Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр країни Жан Кастекс своєю присутністю "урочисто відкрили" літні тераси французьких ресторанів, які тривалий час не працювали через карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, президент Франції Макрон опублікував у соцмережі "Фейсбук" фото, на якому зображено, як він із прем'єром сидять за столиком на літній терасі одного з ресторанів у Франції. За даними ЗМІ, заклад розташовується поблизу Єлисейського палацу. Макрон при цьому п'є каву.

Президент і премєр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину 01

"Ми тут!" - прокоментував фото Макрон.

Зазначимо, що у зв'язку з третьою хвилею коронавірусу у Франції було запроваджено загальнонаціональний локдаун із 3 квітня. Про зняття низки обмежень президент Франції Емманюель Макрон оголосив 29 квітня. Зокрема, звід початку травня в країні дозволили роботу літніх терас у кафе і ресторанах.

Також читайте: Третя хвиля коронавірусу ще далека від завершення, - прем'єр Франції Кастекс

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тю . Вовка с Ермаком тоже так могут . только разгонят людей из центра Киева и пару тысяч охраны расставят Президент и премьер Франции чашкой кофе отметили открытие летних террас во французских ресторанах после ослабления карантина - Цензор.НЕТ 4843
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19.05.2021 12:03 Відповісти
А Вова так отмечал начало карантина)
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19.05.2021 12:04 Відповісти
а вот и не угадали))) (начало лохдауна он так встретил!!!)
а начало карантина он отметил собрав толпу в Буковели и перефоткавшись со всеми (кого словил))))
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19.05.2021 12:12 Відповісти
тю, у нас Коля-котлєта постійно відзначає локдауни в своїх ресторанах))
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19.05.2021 12:18 Відповісти
Та хай хоч чпокаються на терасі аби не з ****** Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 732
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19.05.2021 13:03 Відповісти
Тю, ну что это за "отмечание"? Вот наши депутаты могут показать мастер класс...
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19.05.2021 13:29 Відповісти
Макрон какого то гопника из вовочкиного ОП напоминает Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 7960
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19.05.2021 14:22 Відповісти
не могу понять. Европа ж супер вакцинирована. Какие локдауны? Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 7961
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19.05.2021 22:15 Відповісти
 
 