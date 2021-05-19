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КМДА (870) Лавра (96) будівництво (461) ДБР (1587)

Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі ДБР провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення біля Києво-Печерської лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник має право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

Також, за даними ДБР, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР 01
Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР 02

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Топ коментарі
+10
Я напомню, что домик в мариинском парке построили незаконно. Когда там мусора собираются прийти к зелупе, который является владельцем квартирки в этой госновысотке?
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19.05.2021 13:50
+2
Хм-м-м... Наезд на Гундяева издалека? Вспомнил анекдот:
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 2731
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19.05.2021 13:48
+2
А что там на календаре написано не могу разобрать?
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 7287
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19.05.2021 13:48
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Хм-м-м... Наезд на Гундяева издалека? Вспомнил анекдот:
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 2731
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19.05.2021 13:48 Відповісти
А что там на календаре написано не могу разобрать?
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 7287
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19.05.2021 13:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Партія "удар", лідер В.В.Вочко.)
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19.05.2021 13:58 Відповісти
Я напомню, что домик в мариинском парке построили незаконно. Когда там мусора собираются прийти к зелупе, который является владельцем квартирки в этой госновысотке?
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19.05.2021 13:50 Відповісти
знести б оту висотку, хоча б до половони
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19.05.2021 14:15 Відповісти
На фото фіг знає що, але не жилий будинок, та й поверхів незрозуміло скільки.
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19.05.2021 13:55 Відповісти
На фото я бачу 3-поверхову будівлю з підвалом і мансардою. Правда не зрозуміло, що то за буда над мансардою, виглядає як крита тераса. Підозрюю що й документи так оформлені. а де там 6 поверхів, не зрозумів. Хоча ту терасу я б зніс - виглядає неоковирно
З мансардою напевне ось тут черпали натхнення
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19.05.2021 14:21 Відповісти
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Пєдалік, баксьор, іди боксуй. Ти задовбав киян своєю ненажерливістю.
А взагалі кумедно і знаково, що вся компаха, яка збиралась у Відні у травні 2014, наразі під слідством.
Фірташ підсудний в Австрії та чекає екстрадиції в США, на Петьман теж відкрито з десяток справ за корупціб, мародерство та зраду. От і до баксьора хвиля докотилась.
От би їх всіх трьох виродків в одній камері зібрати. Тією ж компанією, що тусила у Відні у 2014. Ото була б кумедія)
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19.05.2021 13:55 Відповісти
Давай хоч одну відкриту справу проти Порошенка у Європі чи в Україні?
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19.05.2021 14:09 Відповісти
Из-за криатифнава календаря на стене пришли?
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19.05.2021 13:56 Відповісти
А Мацковскій патріархат там теж набудував..треба і до нього сходити
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19.05.2021 14:02 Відповісти
На)
bbc.
com/ukrainian/features-53077508
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19.05.2021 17:43 Відповісти
Через це Байден і не їде в Україну - бо його блаЗЕнь посадить. Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 9823
Принаймні у це вірять ЗЕ-виборці. Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 5048
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19.05.2021 20:42 Відповісти
Проти Байдена молодшого за дорученням сивого недогетьмана копаои його кумці - дід щокін і алкаш луценко.
Так що досить брехати вже.
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24.05.2021 17:55 Відповісти
І шо? Накопали? То, мо', саме за цими матеріалами і посадять Байдена? Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 690
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24.05.2021 19:28 Відповісти
Лучше бы не в зоне лавры, а в самой лавре провели обыски. Это памятник ЮНЕСКО, а на территории московские попы настроили халабуд.
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19.05.2021 19:46 Відповісти
хоть бы раз заставили кого демонтировать и проконтролировали работы..
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19.05.2021 20:31 Відповісти
 
 