Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Слідчі ДБР провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення біля Києво-Печерської лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник має право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.
Також, за даними ДБР, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.
Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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З мансардою напевне ось тут черпали натхнення
А взагалі кумедно і знаково, що вся компаха, яка збиралась у Відні у травні 2014, наразі під слідством.
Фірташ підсудний в Австрії та чекає екстрадиції в США, на Петьман теж відкрито з десяток справ за корупціб, мародерство та зраду. От і до баксьора хвиля докотилась.
От би їх всіх трьох виродків в одній камері зібрати. Тією ж компанією, що тусила у Відні у 2014. Ото була б кумедія)
bbc.
com/ukrainian/features-53077508
Принаймні у це вірять ЗЕ-виборці.
Так що досить брехати вже.
А може нехай ще раз пройдуться,придивляться ? Чи пресу почитають,в інтернет заглянуть ?
Як УПЦ МП нищить Києво-Печерську лавру: нові самобуди з гаражами
Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей.
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