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Метрополітен (430) вандалізм (282)

Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях "Київського метрополітену", - пресслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На станції київського метрополітену "Університет" троє молодих чоловіків без потреби вийняли з боксу дефібрилятор, відкривши електроди, внаслідок чого останні потребують заміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Також зазначається, що невідомі пошкодили кришки боксу дефібриляторів на станціях метро "Академмістечко" та "Хрещатик". До того ж на станції метро "Арсенальна" безхатько спробував викрасти дефібрилятор.

"Дефібрилятор не панацея від усіх недуг, однак може врятувати життя. Закликаємо відповідально ставитися до обладнання", - додали в пресслужбі столичної "підземки".

Також читайте: Завдяки дефібрилятору в столичному метро врятували 56-річного чоловіка

Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях Київського метрополітену, - пресслужба 01
Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях Київського метрополітену, - пресслужба 02

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Топ коментарі
+40
Эти точно голосовали за зебила, ведь по приколу же сломать вещь, которая может спасти чью-то жизнь Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4756 Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2059
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19.05.2021 15:20
+24
Как поймают, уродов на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
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19.05.2021 15:18
+23
Конченое быдло. Дикари.
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19.05.2021 15:18
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Краще хай помирають від серцевого нападу, коли поруч не буде дефибриллятора. карма все поверне.
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19.05.2021 19:13 Відповісти
Так ведь в метро повсюду камеры и полицейский пост. Что удивляться, если памятник воинам краской обливают.
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19.05.2021 20:07 Відповісти
Эту штуку просто нужно повесить в видимости будки дежурной у эскалатора.
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19.05.2021 20:24 Відповісти
Очень жаль, что тов Гитлеру не дали освободить мир от славянского быдла
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19.05.2021 20:58 Відповісти
Він і не ставив перед собою такого завдання. В завойованих країнах мали бути створені маріонеточні (лояльні Райху) режими. Звісно, всі незгідні (комуністи, партизани, диверсанти, підпільники) мали бути ... відсепаровані. Про тотальне винищення завойованих народів навіть мови не було - то московсько-жидівські "ужастики".
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19.05.2021 21:35 Відповісти
Треба розмістити у міцнійшу коробку з кодовим замком. При необхідності по дзвінку на номер гарячої лінії щоб можно було взнати код й відчинити. У Британії так.
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20.05.2021 02:07 Відповісти
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