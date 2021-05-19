Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях "Київського метрополітену", - пресслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На станції київського метрополітену "Університет" троє молодих чоловіків без потреби вийняли з боксу дефібрилятор, відкривши електроди, внаслідок чого останні потребують заміни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".
Також зазначається, що невідомі пошкодили кришки боксу дефібриляторів на станціях метро "Академмістечко" та "Хрещатик". До того ж на станції метро "Арсенальна" безхатько спробував викрасти дефібрилятор.
"Дефібрилятор не панацея від усіх недуг, однак може врятувати життя. Закликаємо відповідально ставитися до обладнання", - додали в пресслужбі столичної "підземки".
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