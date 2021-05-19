УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Фото Події
14917 40
Київ (8956) Нацполіція (8851) ресторани (141) стрілянина (1026) травматика (4)

У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Між двома компаніями чоловіків, які відпочивали в ресторані на Харківському масиві, виник конфлікт. Один із чоловіків дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Постраждав адміністратор закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля закладу між двома компаніями молодиків відбулась бійка, яку намагався зупинити працівник ресторану. У результаті один із хлопців вистрелив у бік опонентів і влучив у адміністратора. Потерпілого госпіталізували, а фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину", - сказано в повідомленні.

Інцидент стався напередодні увечері в ресторані по вул. Ревуцького на Харківському житловому масиві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС. ФОТО

"Ми з’ясували, що між чоловіками із різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та у бік опонентів і влучив у адміністратора ресторану, який намагався вгамувати дебоширів. Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до медичної установи", - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

26-річного чоловіка, який стріляв, поліція затримала на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу. Чоловіка підозрюють у хуліганстві та заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт 01
У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+17
У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
показати весь коментар
19.05.2021 16:50
+11
Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
показати весь коментар
19.05.2021 16:28
+7
Если кратко:
Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
показати весь коментар
19.05.2021 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
Паршивиский с адвокатом и купленным ими судьишкой всем показали пример - пали в Киеве из пистоля по людям и тебе ничего не будет.
показати весь коментар
19.05.2021 16:21 Відповісти
Цікаво, а якщо все таки дозволити в нас вільний продаж пістолетів, можна і автоматичних нарізних гвинтівок чи тоді нас будуть хвилювати якісь там пандемії та коронавіруси?
показати весь коментар
19.05.2021 16:24 Відповісти
Не. Просто вырастет иммиграция у тех, кто поумнее, и продажа бронежилетов у тех, кто победнее.
показати весь коментар
19.05.2021 16:36 Відповісти
Цікаво, а хто в Україні вимагає саме вільного продажу? До речі, травмат у нас може купити далеко не кожен (на відміну від РФ), треба буди а бо журналістом чи депутатом, або бути в громадській огранізації по охороні порядку чи державного кордону, типу муніципальної варти.
показати весь коментар
19.05.2021 16:52 Відповісти
Купить может любой. Все дело лишь в цене. Вот это проблема....
показати весь коментар
19.05.2021 18:10 Відповісти
А может запретить рестораны?
показати весь коментар
19.05.2021 16:57 Відповісти
Я б якби можна було б, то заборонив дебілів. Фізично......
показати весь коментар
19.05.2021 16:58 Відповісти
Те не оружие ни рестораны тут не причем?
показати весь коментар
19.05.2021 16:59 Відповісти
У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 2434 ти дебіл?
показати весь коментар
19.05.2021 17:03 Відповісти
А вопрос помните?
показати весь коментар
19.05.2021 21:22 Відповісти
Давайте легалізуйте! Нехай "вечные терпилы" самозащіщаюсієся " на отдыхах в лісторанах" перестріляють з дуру одне одного. Тоді, можливо, меньше бидла буде в Україні. Раз купив пюстюлєт-знач треба "использовать палубасу"
показати весь коментар
19.05.2021 16:24 Відповісти
У вас в проксикацпии, возможно, так и произойдет.
показати весь коментар
19.05.2021 16:27 Відповісти
У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
показати весь коментар
19.05.2021 16:50 Відповісти
Ти багатьох знаєш в 'легалізованій' Британії, британець, що зі стволом в кармані по 'лєсторанам атдихают" і палять 'послє славєсной перєпалкі"?? В Україні де-факто травмати вже легалізовані і кожен третій якого я знаю там виходить з ним на випадок " а єслі хто нападе", бухне і 'пашла жара' Тож хай бидло себе перестріляє
показати весь коментар
19.05.2021 16:57 Відповісти
В Україні хрєн травмат легалізуєш, якщо ти простий роботяга. Навіть для поліцая чи журналіста, кому травмат мати дозволяється, потрібно пройти 7 кіл пекла, щоб отримати дозвіл на 3 роки! Тому легше на "чорному" ринку купити якийсь турецький "резиноплюй" і відхреститися, в крайньому випадку, його конфіскацією (бо це як не дивно, не вогнепальна зброя), чим долати багаторічні бюрократичні перепони. В Британії ж люди вже давно звикли до культури зброї, як ми звикли до культури мисливської зброї. Ми ж в Україні легальну двустволку не тягаємо постійно, скажімо, в ліс на пікнік чи при поїздці в інше місто на авто? Але у випадку нападу на власну оселю, коли є конкретна загроза життю, можемо і шмальнути. Правда, які з того будуть правові наслідки в "глибокореформованих" українських судах - то вже інше питання 😀
показати весь коментар
19.05.2021 22:29 Відповісти
У нас 73% цим легалізувати ,а 27% виїхати. Дурням тільки дай волю виховання нуль , поваги до чужого життя , а шоб вишак був , то поважали.
показати весь коментар
19.05.2021 19:42 Відповісти
Так в Італії короткостволи легалізовані. Чому вам можна, а нам ні
показати весь коментар
19.05.2021 16:56 Відповісти
Патамуша как в нас минимум 73 процента ходячих имбецилов , быкующих даже без всяких револьвертов.
показати весь коментар
19.05.2021 20:50 Відповісти
судя по тому, как ты жалуешься на быков, тебя каждый день нагибают ?
показати весь коментар
19.05.2021 22:43 Відповісти
А у тебя есть чем "судить"? По стилю,у тебя пока только рога выросли, насчет того шо "судилка" вырастет -боольшие сомнения. Тут дело такое-либо рога, либо мозги...
показати весь коментар
19.05.2021 23:31 Відповісти
Жаль не были вооружены как рассказывают нам тролли от оружейной мафии револьвольвертами и штурмовыми винтовками! Это реальное средство от перезбытка дегенератов в стране.
показати весь коментар
19.05.2021 20:48 Відповісти
Знаете что? Нахер рестораны!
показати весь коментар
19.05.2021 16:25 Відповісти
николай тищенко раньше тебя пришел к этому и все их продал
показати весь коментар
19.05.2021 16:41 Відповісти
Потому, что "травмат". Это слово навязывает владельцу две иллюзии - 1) что это изделие гарантированно не причинит существенного вреда здоровью того, в кого стреляют, 2) что это изделие гарантировано остановит нападающего с серьезными намерениями.
показати весь коментар
19.05.2021 16:26 Відповісти
Це в РФ так, а в Україні дробовик чи нарізний напівавтомат простіше оформити
показати весь коментар
19.05.2021 16:55 Відповісти
И расскажи мне про перестрелки просто оформленными дробовиками в ресторанах... В том и дело, что летальное оружие заставляет владельца осознать ответственность и за владение, и за применение оружия. А "резинка" нет.
показати весь коментар
19.05.2021 16:57 Відповісти
Заставляет осознать ответственность только наказание, причем реальное, а не "грозит ...., а на выходе ничего". Пока ни один стрелок не сел по 296.4, то так и будет продолжаться
показати весь коментар
19.05.2021 17:16 Відповісти
Для "стрелков" сейчас вообще ничего нет. Нет даже Закона, который бы регламентировал оборот и применения оружия в гражданской сфере.
показати весь коментар
19.05.2021 17:35 Відповісти
Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
показати весь коментар
19.05.2021 16:28 Відповісти
А от чего ЗЕ постоянно отдыхает?

Просто отдых, как смысл жизни.
показати весь коментар
19.05.2021 16:37 Відповісти
такі в нас охоронці громадського порядку і державного кордону (судячи з наявності травмата)
показати весь коментар
19.05.2021 17:00 Відповісти
"человек со стада капуцинов"
показати весь коментар
19.05.2021 16:30 Відповісти
Если кратко:
Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
показати весь коментар
19.05.2021 16:42 Відповісти
Разрешение на боевой котороткоствол крайне нужно стране. Сколько бы отморозков друг-друга перестреляли...
показати весь коментар
19.05.2021 17:09 Відповісти
даже кива пока еще никого не застрелил
показати весь коментар
19.05.2021 17:19 Відповісти
Совет:-
замените резиновый шарик на крупную морскую соль и после отстрела ею по врагам

враги не смогут за вами гнаться, что бы набить морду выбив все зубы... У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 8837

Да и улика к моменту экспертизы исчезнет

пока жопа врага будет киснуть в тазике с холодной водой... У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 7551
Холостые тоже подходят для этой начинки...
показати весь коментар
19.05.2021 17:49 Відповісти
Что за перепалка? Намордник отказался натянуть ? сейчас время такое, зараза она везде
показати весь коментар
19.05.2021 21:54 Відповісти
КТО В БОЛЬНИЦУ, КТО В ТЮРЬМУ !!!
показати весь коментар
20.05.2021 16:52 Відповісти
 
 