Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 19 травня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
На початку засідання Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради.
Крім того, у ході сьогоднішнього засідання Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців", замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. Напередодні ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
"Слуга народу" читає пресу.
Парламентарії під трибуною Ради.
Спілкування нардепів "СН".
Галина Третьякова (СН) та Сергій Вельможний ( "Довіра")
Сектор "Голосу": Кіра Рудик і Ярослав Железняк.
Сергій Рахманін ( "Голос") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Соломія Бобровська ("Голос") в гостях у "ЄС": спілкується з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Володимиром В'ятровичем.
Михайло Радуцький (СН) з колегою.
Ранкове привітання нардепів.
Галина Третьякова спілкується з колегою.
Парламентарії щось шукають в гаджеті.
Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народу".
"ЄС", "Голос" і Гео Лерос блокують трибуну Ради, щоб не дати Аксьонову скласти присягу нардепа.
Олександр Корнієнко (СН) спілкується з Кірою Рудик ( "Голос").
Аксьонов складає присягу в ложі для гостей.
Нардепи ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем вітають Аксьонова.
Присяга Аксьонова супроводжувалася криками: "Ганьба!".
Аксьонов приніс підписаний ним текст присяги першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.
Аксьонов намагається ігнорувати протест колег проти його обрання в Раду.
Позафракційна Оксана Савчук (член партії "Свобода") підправляє макіяж.
Вадим Івченко ("Батьківщина") в гостях у ОПЗЖ.
Юрій Корявченков (СН) вітається з колегою.
Михайло Радуцький і Микола Стефанчук в оточенні колег.
Тим часом, Сергій Шахов ("Довіра") отримав повідомлення від "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".
Бесіда парламентаріїв
Аксьонова вводять в курс справ.
Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко.
"Слуги народу": Давид Арахамія, Артем Культенко і Мар'яна Безугла.
Давид Арахамія (СН) та Іван Крулько ("Батьківщина").
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, спантеличений побаченим у своєму телефоні.
Бесіда "слуг народу": Данило Гетманцев, Давид Арахамія, Микита Потураєв.
Пленарне засідання Ради, 19 травня.
Парламентарії за роботою.
Фото: Цензор.НЕТ
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Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
все свалит на короновирус.По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Больше в него не зайдём...
Віталій Барабаненко@baraban088 1 ч
Сегодня депутат партии «Порядок» Андрей Аксенов принимал присягу нардепа под крики «Ганьба». Депутаты уверены, что у него есть российское гражданство.
В СБУ заявили, что не знают о российском гражданстве новоиспеченного нардепа Андрея Аксенова. А вот журналисты решили в этом убедится и нашли Аксенова на сайте Федеральной налоговой службы РФ и не прогадали.