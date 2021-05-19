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Фото Політика України
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Бойко (283) Власенко Сергій (95) ВР (8166) Геращенко Ірина (570) Івченко (16) Порошенко (9203) Рабінович (161) Шуфрич (299) В'ятрович (143) Сюмар (169) Арахамія (756) Климпуш-Цинцадзе (167) Шахов_Сергій (77) Рахманін (106) Юрій Корявченков (33) Гетманцев (317) Стефанчук Руслан (418) Корнієнко (554) Потураєв (108) Радуцький Михайло (250) Лерос Гео (340) Третьякова Галина (94) Бобровська (37) Железняк Ярослав (212) Культенко Артем (9) Рудик Кіра (103) Вельможний Юрченко Олександр (101) Безугла (122) Стефанчук Микола Аксьонов Андрій (19)

Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 19 травня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради.

Крім того, у ході сьогоднішнього засідання Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців", замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. Напередодні ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 01

"Слуга народу" читає пресу.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 02

Парламентарії під трибуною Ради.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 03

Спілкування нардепів "СН".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 04

Галина Третьякова (СН) та Сергій Вельможний ( "Довіра")


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 05

Сектор "Голосу": Кіра Рудик і Ярослав Железняк.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 06

Сергій Рахманін ( "Голос") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 07

Соломія Бобровська ("Голос") в гостях у "ЄС": спілкується з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Володимиром В'ятровичем.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 08

Михайло Радуцький (СН) з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 09

Ранкове привітання нардепів.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 10

Галина Третьякова спілкується з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 11

Парламентарії щось шукають в гаджеті.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 12

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народу".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 13

"ЄС", "Голос" і Гео Лерос блокують трибуну Ради, щоб не дати Аксьонову скласти присягу нардепа.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 14

Олександр Корнієнко (СН) спілкується з Кірою Рудик ( "Голос").

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 15

Аксьонов складає присягу в ложі для гостей.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 16
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 17

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 18

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 19

Нардепи ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем вітають Аксьонова.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 20

Присяга Аксьонова супроводжувалася криками: "Ганьба!".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 21

Аксьонов приніс підписаний ним текст присяги першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 22

Аксьонов намагається ігнорувати протест колег проти його обрання в Раду.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 23

Позафракційна Оксана Савчук (член партії "Свобода") підправляє макіяж.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 24
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 25

Вадим Івченко ("Батьківщина") в гостях у ОПЗЖ.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 26

Юрій Корявченков (СН) вітається з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 27

Михайло Радуцький і Микола Стефанчук в оточенні колег.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 28
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 29

Тим часом, Сергій Шахов ("Довіра") отримав повідомлення від "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 30

Бесіда парламентаріїв


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 31

Аксьонова вводять в курс справ.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 32

Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 33

Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 34

"Слуги народу": Давид Арахамія, Артем Культенко і Мар'яна Безугла.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 35

Давид Арахамія (СН) та Іван Крулько ("Батьківщина").

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 36

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, спантеличений побаченим у своєму телефоні.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 37

Бесіда "слуг народу": Данило Гетманцев, Давид Арахамія, Микита Потураєв.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 38

Пленарне засідання Ради, 19 травня.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 39

Парламентарії за роботою.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+17
кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
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19.05.2021 17:23
+11
камасутра ворюг и бандюг
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19.05.2021 17:16
+10
ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
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19.05.2021 17:33
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Правила форума Рада форумчан
камасутра ворюг и бандюг
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19.05.2021 17:16 Відповісти
кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
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19.05.2021 17:23 Відповісти
вони використовують свій шанс....- чому їх засуджувати ...- це не їх проблема... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 763
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19.05.2021 17:27 Відповісти
одна велика довбана мерзенна родина...
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19.05.2021 17:44 Відповісти
Що там Трамп?
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19.05.2021 19:03 Відповісти
Какие свыни? ото тебя торкнуло, что до сих пор не отпускает.
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19.05.2021 22:28 Відповісти
2 года зеленского .Только цифры.

Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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19.05.2021 17:52 Відповісти
и о чем завтра Зеля будет говорить - обо всём этом?
все свалит на короновирус.По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
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19.05.2021 22:41 Відповісти
Краще б вони на Лисій горі свій шабаш проводили...
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19.05.2021 17:23 Відповісти
"боцуни" та "слуги"..."скотний двір" ...- зеркальне відображення хитрішших та найпристосовуваних "сперматозоидів" .... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 6886
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19.05.2021 17:24 Відповісти
Дайте АраХамии пакетик с семками, а то стоит, как лошара, с протянутой рукой .... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 5959
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19.05.2021 17:26 Відповісти
Пожестче надо бы с этими тварями. Вот так хотя бы: Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО
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19.05.2021 17:30 Відповісти
как будто весь этот гадючник купили в одном магазине:
Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 7044
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19.05.2021 17:33 Відповісти
ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
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19.05.2021 17:33 Відповісти
Тема жопы Третьяковой не раскрыта.
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19.05.2021 17:44 Відповісти
Посмотришь фотографии всех без исключения фракций и их милое общение и подумаешь.. какого х...на я вообще хожу на выборы.За кадром, они все друзья, товарищи и коллеги несмотря на партийную принадлежность ( и сменяемость при выборах)... А показательное противостояние между собой, это для " лапши на уши" избирателям. Да видимо хватит ходить на этот спектакль. Наверное дозрел или достало..
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19.05.2021 17:48 Відповісти
Вышли мы все из народа!
Больше в него не зайдём...
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19.05.2021 18:17 Відповісти
Мне тоже тошно смотреть на этот цирк ну а что будет если вообще не ходить?, ходить надо и следует думать кого избирать.
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19.05.2021 20:49 Відповісти
В смысле спектакль? "умный нарид" завел зеленую плесень в ВР, а теперь оказывается выборы это спектакль...норм. логика. ЕС же ш не достойная партия для "умного нарида", хавайте тогда плесень и рыготню. Еще не наелись? Ничего впереди еще долгий путь.
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19.05.2021 22:40 Відповісти
Судя по фото они все там в обнимку.
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19.05.2021 23:16 Відповісти
В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте.
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19.05.2021 18:03 Відповісти
это им зарплаты платят из бюджета? За вот этот бардак.
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19.05.2021 18:31 Відповісти
Я уж было подумал о крымском гоблине аксенове.
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19.05.2021 19:03 Відповісти
Як подумаєш, що це звичайні люди з їхніми комплексами, страхами, меркантильними цілями і бачих їх там, де здійснюється управлвння державою та вирішуються долі мілйонів і згадую свій клас, свою групу в технікумі, потім в академії, потім університеті згадуєю, що 95% з 100 це були в кращому випадку трієшніки удовлетворенци, які примітивні та не далекоглядні, а вони ж пішли в світ і зараз тут я бачу їх всіх тут і на інших посадах в державі. Сумна картина маслом.
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19.05.2021 19:06 Відповісти
1942-й рік. У Вєрховном Совєтє СССР факція імені Гітлера поповнилась ще одним членом фашистської партії.
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19.05.2021 20:21 Відповісти
к слову Гитлер и Сралин союзники ...
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20.05.2021 07:39 Відповісти
Избирают всяких аксеновых а потом скулят что Порошенко виноват что им плохо живется.
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19.05.2021 20:46 Відповісти
Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 3589Где живут зеленые мартышки?
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19.05.2021 22:28 Відповісти


Віталій Барабаненко@baraban088 1 ч
Сегодня депутат партии «Порядок» Андрей Аксенов принимал присягу нардепа под крики «Ганьба». Депутаты уверены, что у него есть российское гражданство.
В СБУ заявили, что не знают о российском гражданстве новоиспеченного нардепа Андрея Аксенова. А вот журналисты решили в этом убедится и нашли Аксенова на сайте Федеральной налоговой службы РФ и не прогадали.

Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 5385
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19.05.2021 22:29 Відповісти
сбу - зелёный гной
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20.05.2021 07:37 Відповісти
Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 8560
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20.05.2021 05:36 Відповісти
Обізяна вобще в кольорових кросах прийшов у ВР....такого звіздеца світ не бачив...
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20.05.2021 08:11 Відповісти
 
 