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У двір черкаського депутата кинули пляшки з "коктейлем Молотова". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Близько першої години ночі на подвір'я місцевому чиновнику і депутату прилетіли дві пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 1 години ночі, на спеціальну лінію 102 надійшла заява від одного з чиновників і депутата Черкаської міської ради, про те, що вночі невідома особа кинула на подвір'я його домоволодіння пляшки з легкозаймистою речовиною. В результаті дій постраждалих немає", - сказано в повідомленні поліції.

Слідчі вилучили пляшки і направили їх на експертизу.

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Порушено провадження у ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські розшукують того, хто кинув пляшки.

У двір черкаського депутата кинули пляшки з коктейлем Молотова 01
У двір черкаського депутата кинули пляшки з коктейлем Молотова 02

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"Коктейлем ДЛЯ Молотова". Учите историю. Это был ответ на "контейнеры с хлебом".
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19.05.2021 17:06 Відповісти
Пускай будет лучше "коктейль Молотова" и дальше)) Ватники думают, что чуть ли не сам Молотов и придумал это эффективное "средство борьбы", и начинают тут же гордиться дидами. А потом, если их тыкнуть носом в факты, они с ужасом нагугливают, что это придумали финны, как раз, для борьбы с советскими "освободителями рабочих и крестьян" на тер-ии Финляндии (естественно, порабощённой проклятыми капиталистами)...
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19.05.2021 17:20 Відповісти
можливо сам собі "таке" замовив... У двір черкаського депутата кинули пляшки з "коктейлем Молотова" - Цензор.НЕТ 4330- тепер буде хЄрой "борцун" із....
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19.05.2021 17:16 Відповісти
ЧЬИХ депутат??? Если жоппоблочный, то мало две!
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19.05.2021 17:18 Відповісти
вообще то в депутаты лезут только конченные сволочи с целью рубить бабло...
Можно было бы и сообщить про то кто оно такое?
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19.05.2021 18:37 Відповісти
 
 