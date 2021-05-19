У двір черкаського депутата кинули пляшки з "коктейлем Молотова". ФОТО

Близько першої години ночі на подвір'я місцевому чиновнику і депутату прилетіли дві пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 1 години ночі, на спеціальну лінію 102 надійшла заява від одного з чиновників і депутата Черкаської міської ради, про те, що вночі невідома особа кинула на подвір'я його домоволодіння пляшки з легкозаймистою речовиною. В результаті дій постраждалих немає", - сказано в повідомленні поліції.

Слідчі вилучили пляшки і направили їх на експертизу.

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Порушено провадження у ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські розшукують того, хто кинув пляшки.



