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Фото Політика України
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Латвія (302) Донецька область (1752) Мурнієце (4) Разумков Дмитро (1258)

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце відвідали прифронтове селище Опитне в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 01

Разумков і Мурнієце оглянули нещодавно відновлену ділянку лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими жителями.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 02
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 03
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 04

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Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 05
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 06
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 07

Жителі Опитного розповіли гостям про проблеми, з якими їм доводиться стикатися через збройну агресію РФ проти України.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія всіляко підтримуватиме Україну на міжнародних майданчиках, - спікерка Сейму Мурнієце під час відвідування Донбасу

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 09
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 10
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 11
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 12

Опитне розташоване поблизу тимчасово окупованого Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений з січня 2015 року: лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу. Відновити їх не вдавалося впродовж шести років через дії російських окупаційних військ.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 13

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 14
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 15

Тільки у квітні 2021 року через СЦКК вдалося отримати підтвердження режиму тиші. Енергетики проклали кабель, який надала Норвезька рада у справах біженців, встановили трансформатор і підключили будинки до електромережі.

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Наденьте броник на Разумкова! -- ему ещё Зелю подменять предстоит -- не долго, но грамотно! *)
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19.05.2021 17:31 Відповісти
Зачем нам замена одного младорыга другим младорыгом? они оба плоть от плоти воров-регионалов.
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19.05.2021 18:18 Відповісти
Ты задаёшь вопрос, о котором тебя никто не спрашивает... -- "это многоходовочка"...
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19.05.2021 18:24 Відповісти
Бугага!! Каски, броніки і апогей *********** ПАРАСОЛІ!!😂😂😂😂 Всім учасникам бойових дій!
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19.05.2021 22:07 Відповісти
еще один "янелох", которому 37 и который родом из Бердичева ... одним словом, вата затихаренная, циничная и двуликая...
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19.05.2021 22:28 Відповісти
 
 