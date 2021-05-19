Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце відвідали прифронтове селище Опитне в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
Разумков і Мурнієце оглянули нещодавно відновлену ділянку лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими жителями.
Жителі Опитного розповіли гостям про проблеми, з якими їм доводиться стикатися через збройну агресію РФ проти України.
Опитне розташоване поблизу тимчасово окупованого Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений з січня 2015 року: лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу. Відновити їх не вдавалося впродовж шести років через дії російських окупаційних військ.
Тільки у квітні 2021 року через СЦКК вдалося отримати підтвердження режиму тиші. Енергетики проклали кабель, який надала Норвезька рада у справах біженців, встановили трансформатор і підключили будинки до електромережі.
Будь ласка, зачекайте...