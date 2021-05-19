Меморіальну дошку загиблому на Донбасі захиснику України Юрію Цибуліну відкрили в Дніпрі. ФОТО

Юрій Цибулін загинув 12 листопада 2014 року в районі селища Піски: вони з напарником потрапили під мінометний обстріл після того, як відремонтували БМП-2. Тепер на фасаді школи №97, в якій навчався Цибулін, в пам'ять про нього є меморіальна дошка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Дошку встановили за рахунок благодійників. На церемонію її відкриття зібралися рідні та бойові побратими загиблого, учні та вчителі школи, представники громадськості.

Меморіальний знак освятив священник Православної церкви України, військовий капелан Дмитро Поворотний.

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"Уже звичні, обтерті, для когось - банальні фрази: Батьківщина, Україна, загинув за незалежність... Але за ними - долі людей. Він навчався в цій школі, ходив по цих самих коридорах, навчався в цих класах, мріяв, реалізовував себе, планував ... 50 років виповнилося б йому цього року. Але тоді, в 2014-му році, він зробив відповідальний вибір і пішов захищати Батьківщину. Батьківщина ця - це ми з вами", - сказав військовий капелан.

Пролунав гімн України. Пам'ять бійця вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Присутні поклали квіти.

Юрій Цибулін був заступником командира роти 532-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. Він загинув 12 листопада 2014 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

У той день старший лейтенант Юрій Цибулін і сержант Олег Макаров отримали наказ провести ремонт системи управління вогнем БМП-2. Після усунення неполадок військовослужбовці завантажилися в "Урал", коли почався мінометний обстріл. У машину влучила ворожа міна. Юрій Цибулін і Олег Макаров загинули на місці. Ще один військовослужбовець зазнав важких поранень.





