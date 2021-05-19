Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса. ФОТО

Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало два зображення і два відео, які зонд "Тяньвень-1" надіслав після посадки на поверхню Марса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу CNSA.

Перша фотографія чорно-біла. На ній видно місцевість. Горизонт Марса видається зігнутим завдяки ширококутному об'єктиву, зазначається в повідомленні.

Друге зображення кольорове - було зроблено навігаційної камерою, встановленою на задній частині ровера: сонячні панелі й антена розкладені.

Зонд передав також два відео, зроблені камерами на орбітальній базі під час здійснення посадки на планету.

Нагадаємо, посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) 15 травня приземлився на Марсі. Досі висадку на Червону планету вдалося здійснити лише США.