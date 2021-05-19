Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технології
Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало два зображення і два відео, які зонд "Тяньвень-1" надіслав після посадки на поверхню Марса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу CNSA.
Перша фотографія чорно-біла. На ній видно місцевість. Горизонт Марса видається зігнутим завдяки ширококутному об'єктиву, зазначається в повідомленні.
Друге зображення кольорове - було зроблено навігаційної камерою, встановленою на задній частині ровера: сонячні панелі й антена розкладені.
Зонд передав також два відео, зроблені камерами на орбітальній базі під час здійснення посадки на планету.
Нагадаємо, посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) 15 травня приземлився на Марсі. Досі висадку на Червону планету вдалося здійснити лише США.
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уже, как с высадкой на луне у них не получится...
я ему с 2014 г. пишу, что считаю его агентом ГРУ и провокатором.. и такие как он должны висеть на виселице.. но, Вомбат имеет спрос у наши олигархов на всякие грязные спецоперации, типа той, за которую его СБУ взяло за воротник.. Но таких подлян были сотни, просто его прикрывают.. НО Вомбат должен быть наказан!
Вы думаете климат сам меняется, и коронавирус тоже с неба падает, и мосты сами ломаются? У вас же книга пошаговая в руках!!!...как все это делается! Археологи хором поют, что уже не раз все дохли от климата.
А они строят радиотелескопы и гонят киловаты приветствий. Вы что, придурки? Они у вас под боком сидят!! И ....и....с ненавистью на вас глядят. Конечно в начале это не верится..... так приятно ощущать, что мы одни в этом мирееее!.....а фигушки не хотите?
вот и с "марсианскими фото" так же поступили...ведь, очень похожи
Но дело не в этом. Важно понимание, физика процессов. А она такова, как только линзу убрали в сторону Луны, так сразу же упала амплитуда землетрясений. Четко!!! Очень четко....и вот эта зависимость.
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/statistics.html
А еще китайцы грамоту знают, умеют говорить и копировать чужие разработки.
(китайские)
А как паРаша, где она? Где,где, у кобаевой в .....зде.🤮🤮🤮
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да уж , даже в школе за такое бы кол поставили, но тут это -дискриминация судя по всему
Ист очник: https://censor.net/ru/p3266365