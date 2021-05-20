Український літак перевозив у Сербію винищувачі, подаровані підсанкційною Білоруссю, - розслідування. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Літак Ан-124, оператором якого є українське держпідприємство "Антонов", перевіз два винищувачі МіГ-29 із Білорусі в Сербію з технічною посадкою в Угорщині. При цьому санкції ЄС проти білоруського режиму передбачають заборону купівлі зброї в нього.
Про це йдеться в розслідуванні балканської служби "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Факт перельоту українського літака з Білорусі до Сербії виданню підтвердило міністерство оборони Угорщини. У відповіді на запит там зазначили, що Ан-124, який вилетів з Білорусі, зробив технічну посадку в Будапешті 16 травня.
Наступного дня, 17 травня, літак вилетів до Сербії. Він перевозив два винищувачі МіГ-29 - всього їх Мінськ подарував Белграду чотири. Журналісти з'ясували, що попри санкції ЄС Білорусь вже не вперше перевозить зброю через європейський повітряний простір.
Представник ЄС Петер Стано пояснив виданню, що контроль над експортом і перевезенням зброї здійснюють самі держави-члени відповідно до свого законодавства і положень, ухвалених на рівні Євросоюзу. Тому безпосередньо Брюссель контролювати це не може.
Те саме сказали і в пресслужбі НАТО (український літак пролітав також над Румунією, яка є членом Альянсу). Крім того, зазначили, що "НАТО і Сербія є партнерами, а ми і далі хочемо посилювати партнерство із Сербією, з огляду на її політику нейтралітету".
У Міністерстві оборони Сербії заявили, що не мають інформації ні про переліт Ан-124, ні про винищувачі, які передала Білорусь. При цьому про отримання перших двох винищувачів ще 17 квітня оголосив сербський міністр оборони Небойша Степанович.
У ДП "Антонов" на запит "Радіо Свобода" про причини технічної посадки в Будапешті 16 травня не відповіли.
Будь ласка, зачекайте...
Если везешь оружие, истребители - то только(!) с разрешения министерства.
Более дурноватое мнение тяжело найти!!! Полнейший идиотизм и незнание правил перевозки грузов....!!!!))))
https://uprom.info/news/other/logistika/***********-ruslan-dostavyv-z-bilorusi-do-serbiyi-vynyshhuvachi-mig-29
и кремлёвского окурка.
Какая-то тварь надавила на предприятие "Антонов", или использовала вслепую.
Данилов должен найти тварей и публично высечь пряжкой от ремня джинсов фирмы Lee.
Вполне могли и в обход сделать.
Ермак скорее всего.
Ага, чекайте знайде.
Хорошо, что В-52 в "Руслан" не помещается.
Какое оно скудоумное...
Гулять, так гулять.