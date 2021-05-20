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Фото Політика України
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Білорусь (3872) літак (843) санкції (2917) Сербія (93)

Український літак перевозив у Сербію винищувачі, подаровані підсанкційною Білоруссю, - розслідування. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Літак Ан-124, оператором якого є українське держпідприємство "Антонов", перевіз два винищувачі МіГ-29 із Білорусі в Сербію з технічною посадкою в Угорщині. При цьому санкції ЄС проти білоруського режиму передбачають заборону купівлі зброї в нього.

Про це йдеться в розслідуванні балканської служби "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Факт перельоту українського літака з Білорусі до Сербії виданню підтвердило міністерство оборони Угорщини. У відповіді на запит там зазначили, що Ан-124, який вилетів з Білорусі, зробив технічну посадку в Будапешті 16 травня.

Український літак перевозив у Сербію винищувачі, подаровані підсанкційною Білоруссю, - розслідування 01

Наступного дня, 17 травня, літак вилетів до Сербії. Він перевозив два винищувачі МіГ-29 - всього їх Мінськ подарував Белграду чотири. Журналісти з'ясували, що попри санкції ЄС Білорусь вже не вперше перевозить зброю через європейський повітряний простір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель

Представник ЄС Петер Стано пояснив виданню, що контроль над експортом і перевезенням зброї здійснюють самі держави-члени відповідно до свого законодавства і положень, ухвалених на рівні Євросоюзу. Тому безпосередньо Брюссель контролювати це не може.

Те саме сказали і в пресслужбі НАТО (український літак пролітав також над Румунією, яка є членом Альянсу). Крім того, зазначили, що "НАТО і Сербія є партнерами, а ми і далі хочемо посилювати партнерство із Сербією, з огляду на її політику нейтралітету".

У Міністерстві оборони Сербії заявили, що не мають інформації ні про переліт Ан-124, ні про винищувачі, які передала Білорусь. При цьому про отримання перших двох винищувачів ще 17 квітня оголосив сербський міністр оборони Небойша Степанович.

У ДП "Антонов" на запит "Радіо Свобода" про причини технічної посадки в Будапешті 16 травня не відповіли.

Також дивіться: У Білорусі перед житловими будинками впав військовий літак: льотчики катапультувалися, але загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+40
У зэбилов ни дня без зашквара Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2021 00:08
+31
Почему мы еще не в НАТО сейчас прозвучит особенно впечатляюще от Бубочки Осталось для членства еще кацапам в Сирию перевезти что нибудь.
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20.05.2021 00:15
+19
Зеленскому - ИМПИЧМЕНТ ЗА ГОСИЗМЕНУ , трибунал и конфискация!
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20.05.2021 00:40
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У зэбилов ни дня без зашквара Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2021 00:08 Відповісти
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Керівництво Антонова має бути звільнене!
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20.05.2021 00:15 Відповісти
Намекаешь на кабмин в отставку? Госпредприятие не могло такое провернуть без санкции министерства, а то и нескольких.
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20.05.2021 00:32 Відповісти
Что Вы несёте? Самолёт Антонова может заврахтоват кто угодно. Они лишь исполнители. Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.
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20.05.2021 06:48 Відповісти
Это не касается перевозки оружия.
Если везешь оружие, истребители - то только(!) с разрешения министерства.
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20.05.2021 08:29 Відповісти
.. Госавиаслужба по согласованию с рядом контролирующих госструктур выдаёт лицензию на право перевозки вооружений и опасных грузов. Подобные лицензии в Украине имеет ряд частных грузовых авиакомпаний, не говоря уж о государственных. Даже некоторые пассажирские авиакомпании в Украине имеют подобные разрешения. И самое главное. При перевозке подобных грузов требуется получение не обыкновенное разрешение на пролёт пересекаемых государств ..а ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ!! Таким образом авиакомпания имела дипразрешение той же Румынии...Беларуси ..и естественно Украины и Сербии. Отдельных разрешений не требуется.
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20.05.2021 10:54 Відповісти
Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.
Более дурноватое мнение тяжело найти!!! Полнейший идиотизм и незнание правил перевозки грузов....!!!!))))
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20.05.2021 10:08 Відповісти
Очень конструктивно! Спасибо что разъяснили. Почаще заходите, Вас тут явно не хватает...
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20.05.2021 10:11 Відповісти
..т.е Вы знаете..что дурость строчите....))))..но продолжаете !!!)))
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20.05.2021 10:39 Відповісти
Своими неопровержимыми аргументами Вы просто глаза мне открыли....
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20.05.2021 10:47 Відповісти
... я рад ..что Вы начали немножко думать!!)))
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20.05.2021 10:55 Відповісти
Под гордым названием cartridges and ammunitions в документах перевозилось много чего о чем даже экипажи не догадывались, не то что руководство компании, если самолет работал в третьих странах. И если тебе заказчик говорит что ты везешь именно то что заявлено, не факт что это так и есть, т.к. это последний человек, которому можно верить. И если такой вот навигатор узнает что он везет на самом деле, у него возникнет желание подзаработать бабосиков за то что он не сообщить в офис авиакомпании что он везет. Только вот когда такой вот навигатор где то встревает с подобным грузом, он заявляет что ничего не знал и давайте вытаскивайте нас быстрее. Давай умник, парируй. Что то кроме того что я глупости конструктивное можешь написать?
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20.05.2021 11:09 Відповісти
Придурок!!! Никакой здравомыслящий экипаж не повезёт груз...неизвестного характера! И ..дурноватое сопливое чудо... Не путай бандитские полёты в Африке...времена которых ДАВНО !!! закончились и перевозку вооружения в солидных авиакомпаниях типа Антонова. Кроме того экипаж имеет на руках все документы ... с перечнем всего..что там перевозится... Ты бы сопельки дытятко вытерло... прежде чем что то писать! Что то слышало... что то придумало.... Давай..взрослей дурачёк!!)))
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20.05.2021 11:20 Відповісти
Умник, тогда может обьяснишь суть посадки для дозаправки в Вегрии по пути из Белоруси? Это же солидная компания Антонов! А сопельки я вытирал таким вот взрослым навигаторам!
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20.05.2021 11:23 Відповісти
..а теперь сопля... посмотри... на сраном FR-24..... рейс ADB3805. Он пришёл в Белград и не сел...ушёл на запасной!!! Причины ?! Масса...!! Любый ...что в твою бестолковку влезут. Вплоть до отсутствия стоянок... закрытия полосы в связи с поломкой другого самолёта... КакаЯ дозаправка? Был бы ты умным... а не соплёй... посмотрел бы чуть ниже на страничке. Там скрин его следования в Белград и уход на запасной. И повторюсь!! Сопли вытри... чучело!!!)))
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20.05.2021 11:31 Відповісти
Я не буду опускаться до твоего уровня и обьяснять тебе твои умственные способности. После фразы отсутствие стоянок для подавшего флайт-план и летящего Руслана я понял что гордый ник Навигатора ты взял после того как освоил флайтрадар. Удачи, эксперд!
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20.05.2021 11:45 Відповісти
.. о ..дурачёк даже знает...что такое флайт-план!!!??? Дурачёк!! Я могу подать флайт план даже на неработающий и закрытый НОТАМом аэродром. И он пройдёт. Ты..дурноватая сопля.. что то промолчала о уходе самолёта на запасной в Будапешт? Что случилось? Запомни..сопля. Уходили на запасной Ан-124 и из за отсутствия стоянок. Посмотри чувырло кроки Белграда. Если планируемый к уходу и не успевший улететь какой нибудь самолёт не позволяет разместить прилетающий Ан-124... то и приходится уходить на запасной. Или стоять в зоне. Посмотри ..чмо.. на кроки Белграда!! Там все в ремонте..все РД.... масса ограничений по рулению. А что такое Ан-124 тебе известно..чмошник? Ну а коммерческом отделе Антонова я тебе ничего дураку говорить не буду. Но ты немножко прав! Именно там сегодня сидят очень компетентные ребята, благодаря которым Ан-124 на сегодняшний день завалены работой. Что то понять ты не способно. Вот только ...дурик.... озучь свою версию... почему самолёт ушёл на запасной в Будапешт? А то ты тихо слился... похрюкивая...))))
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20.05.2021 22:02 Відповісти
Ладно..дурачёк!! Удовлетворю твою тупость!! Флайт План был дан на Белград гражданский. По приходу на точку был получен запрет на посадку из за невозможности обеспечить безопасное руление. Экипаж ушёл на запасной и на следующий день перелетел на соседний аэродром Белград военный... разгрузился и ушёл на Лейпциг. Вот и вся раздутая идиотами...вроде тебя... история. Бывай..чмошник!!!)))
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20.05.2021 22:16 Відповісти
Тупое кировоградское быдло всегда себя выдаст!
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21.05.2021 09:29 Відповісти
... ну тут ..ты..откровенный дурашка..прокололся. К Кировограду никакого отношения не имею, разве..что в прохождении курсов инструкторов TRI... Ну а то..что ты..чмошное ничтожество .. ничего не смогло вразумительно ответить ...тут понятно. Загнали дурачка в угол...а оно и обосцалось. Не лезь...клоун туда... где ничего не понимаешь.
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21.05.2021 09:57 Відповісти
Да, я действительно не понимаю как можно быть таким быдлом...
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21.05.2021 10:00 Відповісти
Ну а как тебе ещё доказать, чтобы ты понял..что ты и есть быдло?! Не понимаешь? А писать отъявленный бред можешь? У тебя экипаж не знает характер перевозимого груза, самолёт садится на ДОЗАПРАВКУ в Будапешт, флайт план есть основанием для разрешения на посадку , Антонов сдаёт свои самолёты кому попало, операторы у Авиалиний Антонова исключительно иностранные ... не зная..что Авиалинии Антонова имеют свой коммерческий отдел и именно он занимается работой авиакомпании... Но в спор ты вступил отчаянно... ничего не понимая.!! Вот ты и не понимаешь... почему ты такое быдло!!! А тут всё ясно. Не понимаешь... не лезь в тему. Я же не лезу в тему медицинскую... экономическую.. научную.... А ты... позволяешь себе писать откровенную дурь... и ещё обижаешься!? Так только сопли и делают. Поэтому взрослей.... и потом приедешь в Гостомель... может тебе и покажу и расскажу вживую....))) А так ... прости... но ты реальное быдло. Хоть и не понимаешь этого!!!)))))
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21.05.2021 10:11 Відповісти
Быдло не тот кто чего то не знает а тот кто общается в манере подобной твоей... К сожалению таких как ты сейчас больше чем достаточно.
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21.05.2021 10:13 Відповісти
.. а с дурачками..которые лезут в темы, в которых полные нули.... да ещё и огрызаются... когда им говорят..что они не понимают.... по другому и нельзя! К сожалению дурачков развелось более чем достаточно. Тут ты прав. Но прогресс у тебя есть. Быдло не тот кто чего то не знает ..... Вот когда осознаешь своё поведение... тогда и уважение почувствуешь. А ты не понимая тупости своей писанины начинаешь огрызаться. Другого и не жди. Сопли тебе здесь вытирать никто не будет. Один раз не понял..второй... третий... ну и чего тебе ждать?! Ты ведь с первой фразы ничего не понял!! Но продолжил упираться... ничего не понимая.
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21.05.2021 10:21 Відповісти
Психиатра пройди, быдло.
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21.05.2021 10:23 Відповісти
ну вот видишь... и тут ты ступил... дурашка. Каждый год проходим и без проблем..))) Ну ладно... давай. Тупи далее... дурашка!!!)))
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21.05.2021 10:26 Відповісти
отпускники?
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Зеленскому - ИМПИЧМЕНТ ЗА ГОСИЗМЕНУ , трибунал и конфискация!
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20.05.2021 00:40 Відповісти
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Уколы не пропускай больше!
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20.05.2021 07:49 Відповісти
Такие действия не происходят просто так без подписи и согласования целой кучи бумажек, начиная от руководства самого предприятия и заканчивая руководством Кабмина и СБУ. А учитывая, что глава СБУ -- это личный старинный дружок самого Зели, то элементарные выводы сможешь сделать и сам.
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20.05.2021 00:54 Відповісти
нашо? усі ж наотморозі, навіть нато.
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20.05.2021 01:49 Відповісти
Для Antonov Airlines бабло не воняє. В лукашенківські Барановичі вони літали, як мінімум тричі. За бабло, що вони на совецьких "Русланах" заробили можна було доробити другу "Мрію". У паРаші "Русланів" у два рази більше але чомусь до Лукашеску літають наші.
Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 1542
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20.05.2021 02:49 Відповісти
парашенські Ан-124.....яких у рашці в кілька разів більше ніж у нас... у більшості НЕВИЛІТНІ за кордон. Кілька літаків цівільного Волго Дніпра зупинені за порушення правил сертифікації.... Військові Ан-124 невлітні у ВП Європи. Українські Ан-124 повністю спонсорували розробку Ан-178 ... всі роботи по сертифікації та багато коштів йде на модернізацію самих Ан-124.... Вам краще жувати... чим писати..)))
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20.05.2021 10:15 Відповісти
А почему не расстреляно? Сначала нужно ввести закон о стерилизации идиотов и закрытия им доступа в комментарии а потом уже думать что делать с руководством Антонова...
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20.05.2021 10:00 Відповісти
Это прелюдия к завтрашней большой трепотне на территории завода Антонова.
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20.05.2021 01:00 Відповісти
Це як з "вагнерівцями", тільки навпаки.
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20.05.2021 00:11 Відповісти
Чего ж наоборот? Обдристались оба раза.
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20.05.2021 00:13 Відповісти
кстати да, - на фоне вагнеровцев символичненько
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20.05.2021 00:18 Відповісти
Почему мы еще не в НАТО сейчас прозвучит особенно впечатляюще от Бубочки Осталось для членства еще кацапам в Сирию перевезти что нибудь.
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20.05.2021 00:15 Відповісти
С него станется. Завтра вполне может прямо на заводе Антонова объявить о снятии санкций с "Волга-Днепр", например. Типа, заводу работёнку подкинуть - "Русланы" с консервации на крыло поднимать.
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20.05.2021 00:19 Відповісти
Ещё 17 апреля писали об этой перемоге.
https://uprom.info/news/other/logistika/***********-ruslan-dostavyv-z-bilorusi-do-serbiyi-vynyshhuvachi-mig-29
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20.05.2021 00:16 Відповісти
ОТ И отвечай теперь Байден, - Почему Украина не в НАТО?
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20.05.2021 00:16 Відповісти
Классическая попытка ухудшить реноме Украины накануне переговоров Президента Байдена
и кремлёвского окурка.
Какая-то тварь надавила на предприятие "Антонов", или использовала вслепую.
Данилов должен найти тварей и публично высечь пряжкой от ремня джинсов фирмы Lee.
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20.05.2021 00:17 Відповісти
думаешь царь не знал?
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20.05.2021 00:24 Відповісти
Есть сомнения? Думаю до царя доходит максимум 1% от важных вещей, происходящих в стране, а понимает он и того меньше.
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20.05.2021 01:02 Відповісти
Ему не доходит, ему приходит. Волнами и с ароматным дымком.
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20.05.2021 07:54 Відповісти
тут достаточно решения минитерства, подпись *********** не нужна на бумажке.
Вполне могли и в обход сделать.
Ермак скорее всего.
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20.05.2021 08:31 Відповісти
дык денег дали. тут "торговые партнеры" отдельные вообще 15 000 человек убили - и ничего, обнуленец и дальше в процессе
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20.05.2021 00:39 Відповісти
"Данилов должен найти тварей"...
Ага, чекайте знайде.
Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 3180
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20.05.2021 03:38 Відповісти
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Перед тем как кричать громко ЗРАДА, поинтересуйтесь кто является оператором антоновских самолётов... Журналисты как всегда написали чушь, толпа с удовольствием подхватила... В перевозках оружия подобное происходит каждый день. Более того разрешение на пролёт и посадку на такие рейсы получается по дип. каналам. И как минимум одна стран член НАТО выдала такое разрешение, то есть вся информация у них была... вопрос в другом - посадка для дозаправки в Венгрии после вылета из Беларуси где топливо стоит в два раза дешевле и которая находится в часе полёта. Сдаётся мне что основной груз шёл именно в Венгрию.
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20.05.2021 07:39 Відповісти
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Хоть один здравый комментарий!
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20.05.2021 07:51 Відповісти
На мене новини про зашквар зелені діють як передача "Вечірня казка" - без них не засинаю. Думав уже, що чергового зашквару "зелених" не дочекаюся і сон мій буде поверхневий і бентежний. Але "любима" зелена партія турбується про таких як я. А тому мій сон, все ж таки, сьогодні буде міцним, глибоким і солодким. "Дякую, дуже дякую!" (С)
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20.05.2021 00:20 Відповісти
Единственные, кого не обманули зэбилы - те самые "25%". Их ожидания зэбилы исполнили все, как по нотам.
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20.05.2021 00:27 Відповісти
Та все норм. Єрмак дозволив.
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20.05.2021 00:25 Відповісти
Раздаривают вооружение как и украинская власть много лет раздаривала или "продавала" за символическую плату. А потому что украинская власть - это бывшие компартийные и комсомольские вожди, которые без понятия что с оружием делать. Проще избавиться.
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20.05.2021 00:31 Відповісти
беларуские истребители.
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20.05.2021 08:32 Відповісти
Вот Украина уже помогает российскому союзнику в ущерб Украине. Что это как не самоубийство как 100 лет назад - 1918-1933?
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20.05.2021 00:49 Відповісти
Не Украина, а зеленое лайно.
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20.05.2021 01:03 Відповісти
Не лише "зелене лайно", тут принцип "гроші не смердять", але іноді ті гроші мають відношення до крові в - минулому, сьогоденні, майбутньому.
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20.05.2021 07:36 Відповісти
Даже если бы Антонов перевозил картошку - участвовать в коммерческих заказах у Беларуси это конечно уже был бы зашквар(страна подконтрольная нашему врагу рф, с безумным узурпатором у власти, откровенно враждебно относящимся к Украине) Ну а про военную технику и речи не должно было быть.
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20.05.2021 01:09 Відповісти
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Что Вы говорите?! А леньги за отказ от перевозки Вы бы им дали? Это бизнес,
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20.05.2021 06:51 Відповісти
И шо ж вы до сих пор не в НАТО?
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20.05.2021 01:10 Відповісти
Ну не хватало снабдить сербов парочкой F-18.
Хорошо, что В-52 в "Руслан" не помещается.
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20.05.2021 02:06 Відповісти
Символичненько, что свои завтрашние побрехеньки, зеленая плесень устраивает как раз на заводе " Антонов"! Ну не разу лох не палится, прямо, как в тот день, когда "Мрию" встречал с гереговским багажом))))
Какое оно скудоумное...
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20.05.2021 01:13 Відповісти
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А зеля тут при чем?
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20.05.2021 07:31 Відповісти
А почему не из Преднистровья в Венесуэлу? Тоже друзья пуйла. Как и старперы руководства авиалиний Антонова видимо.
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20.05.2021 01:47 Відповісти
Из Северной Кореи в Беларусь.
Гулять, так гулять.
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20.05.2021 02:07 Відповісти
Літав також в "подарунок"?
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20.05.2021 05:45 Відповісти
Толькі ў Беларусі не "белорусскій" рэжым,а антыБеларускі.Прамаскоўскі,гэбоўскі рэжым унутранай акупацыі.
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20.05.2021 05:47 Відповісти
Я вважаю, що в Білорусі повна узурпація влади диктатором.
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20.05.2021 07:33 Відповісти
Это старый, советский металлолом.
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20.05.2021 05:49 Відповісти
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Интересно а хоть один из патриотически настроенных комментаторов в курсе что оператором этих самолётов является компания «Руслан Интернешнл» С офисами в Лондоне и Дубай и «Антонов» никакого отношения к коммерции не имеет. А то уже и их в предатели записали как и Вакарчука с Притулой. По ходу 73% идиотов это заниженная цифра...
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20.05.2021 07:18 Відповісти
Що, тебе не включили в 73%? Ганьба!!!
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20.05.2021 07:30 Відповісти
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С облегчением!
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20.05.2021 07:40 Відповісти
разве Руслан Интернешнл еще работает? Они объявляли что закрываются в 2016
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20.05.2021 08:01 Відповісти
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Утверждать не буду но то что антоновцы никогда не занимались коммерцией это факт. Они в данном случае всего лишь собственники самолёта. Но заняли почетное место в рядах предателей.
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20.05.2021 08:04 Відповісти
..мальчик... что то бредящий!!!)))) Авиакомпания Авиалинии Антонова имеет свой КОММЕРЧЕСКИЙ отдел и занимается коммерческой деятельностью САМОСТОЯТЕЛЬНО. Авиакомпания СТРУКТУРНОЕ подразделения Антонова. Авиакомпания СОТРУДНИЧАЕТ со многими авиационными операторами. Не порите идиотский бред... вроде этого...Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.Стас Белов fce31e0a
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20.05.2021 11:04 Відповісти
Дядя, ты дурак?
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20.05.2021 11:13 Відповісти
... ты хочешь своим вопросом показать собственный детский идиотизм? https://www.antonov.com/en/contacts Это тебе ..дебилёнок!!! Читай...если что то поймёшь!!!))))
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20.05.2021 11:24 Відповісти
Невменяемый, ты хоть знаешь чем занимается антоновский коммерческий отдел в Киеве? Или ты думаешь что тут сидят коммерческие гении, которые из Киева заваливают работой Русланы?!
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20.05.2021 11:33 Відповісти
МишЄпратья....***....
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20.05.2021 07:28 Відповісти
И они ещё обвиняют Блинкина в нежелании накладывать санкции на строителей СП-2....
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20.05.2021 07:48 Відповісти
судя по активации ботов, тут замешано фсб)))
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20.05.2021 08:33 Відповісти
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Зрадофилы... у одних во всем барыга был виноват у других клоун. При чем последние считают себя намного умнее своих оппонентов...
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20.05.2021 09:24 Відповісти
Що ви всі напали на Бубочку, то все той Порошенко робить. Це він відправив АН в Білорусь, щоб підставити Вальдемара, хіба спочатку цього дійства не зрозуміло було? І в Молдові все витворяє Порошенко. Це вінг викрав Чауса і тримпає його на фабриці "Рошен" в підвалі де зберігається зернова кава, а Вальдемар тут не при справах.
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20.05.2021 08:46 Відповісти
Деньги не пахнут.
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20.05.2021 10:30 Відповісти
С середины апреля наш АН-124 постоянно перевозит истребители Беларуси в Сербию. Как это Зеле не объяснили сразу, когда он задал провокационный вопрос почему мы нев Нате.
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20.05.2021 11:32 Відповісти
А ведь США не против этих перевозок. Значит, так надо. Визги осатанелой чеколяди идут коту под хвост.
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21.05.2021 07:17 Відповісти
 
 