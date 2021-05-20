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дороги (1006) Укравтодор (381) Харківщина (1183) Велике будівництво (711)

На Харківщині оновлять 14 км траси біля Балаклії, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На ділянці траси Р-78 Харків - Зміїв - Гороховатка, протяжністю 14,2 км, в цьому році планують завершити ремонтні роботи.

Про це повідомив "Укравтодор" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Роботи на ділянці від приєднання до траси М-03 в с. Веселе до виїзду з смт Савинці в сторону м. Балаклея почалися в минулому році - тоді дорожні працівники на 9 км встановили вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття, а ще на 2,5 км - фінішний шар.

У 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" підрядна компанія "Славдорбуд" планує завершити роботи на маршруті. Для цього на ділянці дороги Р-78 роблять 5,2 км вирівнюючого шару і 11,7 км фінішного. На залишку ділянки траси фінішний шар покладуть в наступному місяці.

Крім того, паралельно ведуться роботи зі створення додаткових смуг розгону, влаштування з'їздів, профілювання укосів, підсипання узбіч та встановлення бордюрів.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав розвиток мережі місцевих доріг одним з пріоритетів програми на цей рік. За його словами, за 2021 рік в Україні планується оновити не менше 2000 км місцевих доріг.

На Харківщині оновлять 14 км траси біля Балаклії, - Укравтодор 01
На Харківщині оновлять 14 км траси біля Балаклії, - Укравтодор 02

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планируют завершить ремонтные работы / Таки да . Это достижение . А было время и других достижений. Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему.Пример. 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% . ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 г. Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв. В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике.
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20.05.2021 09:33 Відповісти
Да, это достижение. На многих участках дороги не ремонтировались по 30 и больше лет. И это не шутка.
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20.05.2021 12:23 Відповісти
планируют и сделали - две большие разницы.
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Величеньке будівництво. На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2433
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20.05.2021 09:36 Відповісти
такие успешные умные креативные депутаты, как слуги урода, почему-то машины и квартиры покупляли после того, как дорвались до кормушки
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20.05.2021 09:45 Відповісти
А там все дорвавшиеся покупали и покупают. Ничего нового. И теперь мы выбираем между уже упаковавшимися и желающими упаковаться.
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20.05.2021 12:24 Відповісти
Айвен ( в фирменной курточке формулы-1) Папенька! Кто строил эту дорогу?
Папенька (в пальто от Армани на красной подкладке) Криклий Владислав Артурович, душенька!
Дальше всьо по старику Некрасову, с толпой ковидных мертвецов.
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20.05.2021 09:59 Відповісти
Начали ... Закончат ... Фоточки яркие. Только вот реальность другая. В прошлом году на этой дороге работало три калеки и то не каждый день. Поэтому и делали эти 9 несчастных км. все лето и осень. В нормальных странах темпы капитального ремонта подобных дорог 50 м./час. В час, Карл!
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20.05.2021 11:03 Відповісти
 
 