ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 20 травня, на території держпідприємства "Антонов" офіційно продемонстрували перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб Повітряних сил Збройних сил України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 20 травня, на ДП "Антонов" відбулася офіційна церемонія викочування першого фюзеляжу 178-100Р для потреб Повітряних сил ЗСУ. Звичайно, попереду ще багато роботи - інтеграція комплектуючих, які потребують імпортозаміщення, етап випробувань тощо, але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблено", - зазначив він.
Уруський нагадав, що "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків 178-100Р для Міністерства оборони України наприкінці 2020 року. Контракт розрахований до 2024 року, проте, за його словами, перший літак може бути переданий ЗСУ вже навесні 2023 року.
Уруський подякував колективу "Анотова" і додав, що Мінстратегпром зі свого боку здійснює ґрунтовну наукову розвідку з реформування авіакосмічної галузі та ОПК, яка спрямована на створення всіх необхідних умов для ефективної роботи галузі.
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Наверное, пользуешься ё-тафоном и ездишь на ё-мобиле, ёпонец?
А "Ы"?
"первый самолет может быть передан ВСУ уже весной 2023 года".эта программа принята сугубо под выборы весной 24 года
13 с половиной тысяч работников в лучшем случае собирают 2 самолёта в год. Алюминий легко обрабатывается, их напильниками из болванки выпиливают. И крылья киянками выстукивают.
"Не позорьтесь, мужики"
Источник: https://censor.net/ru/p3266440
То есть, денег не дали.
А насчет гарантий зеленьіх известно, "никому ничего не должньі".
В казні немає грошей для підвищення зарплат медикам, військовим, вчителям.
І це при цінах та тарифах, що зашкалюють, хоча ваш Зюзя брехав, що знизить тарифи вдвоє.
Ці люди виключно додають в бюджет своїми податками.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Міністерство оборони (МОУ), хоча і підписало формальний договір (№ 403/1/20/107 від 31.12.2020р.), але жодних зобов'язань прийняти ці літаки чи заплатити за них не взяло (деталі).
Окрім найвеличнішого, некролог авіабудівництву в Україні пишуть генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв та заступник міністра оборони Олександр Миронюк."
Источник: https://censor.net/ru/b3266404
Мы тогда этот фюзеляж всей страной отполируем и в музей поставим!
Сподіваюся, що в обмеженому колі журналістів, запрошеному на захід, знайдуться небайдужі й запитають найвеличнішого - чому флагмана національного авіабудівництва перетворюють на мавзолей національної тупості.
Зєля чомусь оточує себе саме такими татаровими.
И пофиг, что ЗЕляди не оплатили изготовление самолета и поэтому на фюзеляже все и закончится.
2016 год.
Сегодня ПО НУЖДЕ для вови...