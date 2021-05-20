ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський. ФОТО

Сьогодні, 20 травня, на території держпідприємства "Антонов" офіційно продемонстрували перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 20 травня, на ДП "Антонов" відбулася офіційна церемонія викочування першого фюзеляжу 178-100Р для потреб Повітряних сил ЗСУ. Звичайно, попереду ще багато роботи - інтеграція комплектуючих, які потребують імпортозаміщення, етап випробувань тощо, але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблено", - зазначив він.

Уруський нагадав, що "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків 178-100Р для Міністерства оборони України наприкінці 2020 року. Контракт розрахований до 2024 року, проте, за його словами, перший літак може бути переданий ЗСУ вже навесні 2023 року.









Уруський подякував колективу "Анотова" і додав, що Мінстратегпром зі свого боку здійснює ґрунтовну наукову розвідку з реформування авіакосмічної галузі та ОПК, яка спрямована на створення всіх необхідних умов для ефективної роботи галузі.

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