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літак (1980) ДП "Антонов" (56) ЗСУ (5686) ДП Антонов (70) Уруський Олег (111) Мінстратегпром (32)

ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, 20 травня, на території держпідприємства "Антонов" офіційно продемонстрували перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 20 травня, на ДП "Антонов" відбулася офіційна церемонія викочування першого фюзеляжу 178-100Р для потреб Повітряних сил ЗСУ. Звичайно, попереду ще багато роботи - інтеграція комплектуючих, які потребують імпортозаміщення, етап випробувань тощо, але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблено", - зазначив він.

Уруський нагадав, що "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків 178-100Р для Міністерства оборони України наприкінці 2020 року. Контракт розрахований до 2024 року, проте, за його словами, перший літак може бути переданий ЗСУ вже навесні 2023 року.

ДП Антонов продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський 01
ДП Антонов продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський 02
ДП Антонов продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський 03
ДП Антонов продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський 04

Уруський подякував колективу "Анотова" і додав, що Мінстратегпром зі свого боку здійснює ґрунтовну наукову розвідку з реформування авіакосмічної галузі та ОПК, яка спрямована на створення всіх необхідних умов для ефективної роботи галузі.

Читайте: Фюзеляж першого Ан-178 для потреб ЗСУ буде готовий до кінця травня, - директор "Укроборонпрому" Гусєв

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Хоч і молодці "антонівці", але, вважаю, що це зайве. Ви що будете стрічки перерізати на кожне крило, хвіст тощо ? Зробіть літак і радійте. Дратує!
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20.05.2021 11:30
+9
У Урусского совсем беспалевная фамилия ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 1841
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20.05.2021 11:30
+8
Нас Порох годує шоколадками - тому ми такі вродливі і розумні. ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 4133
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20.05.2021 11:43
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У Урусского совсем беспалевная фамилия ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 1841
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20.05.2021 11:30 Відповісти
Как и твой ник. ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 4837
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20.05.2021 11:34 Відповісти
Чия б мичала. ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 158
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20.05.2021 11:39 Відповісти
自分を見て ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 2923
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20.05.2021 11:40 Відповісти
а у тебя в нике аж две истинно японские буквы!
Наверное, пользуешься ё-тафоном и ездишь на ё-мобиле, ёпонец?
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Боишься букву "Ё"? ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака Ан-178Т для потреб ЗСУ, - Уруський - Цензор.НЕТ 6676
А "Ы"?
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20.05.2021 11:54 Відповісти
Хоч і молодці "антонівці", але, вважаю, що це зайве. Ви що будете стрічки перерізати на кожне крило, хвіст тощо ? Зробіть літак і радійте. Дратує!
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20.05.2021 11:30 Відповісти
О том же подумал. Да просто власть на любой мелочи желает пиарнуться, вот и устраивают "перемоги" на чём только можно.
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20.05.2021 12:29 Відповісти
Так надо! оборонбюджет на год не принят но похвастаться хоть чем то надо.
"первый самолет может быть передан ВСУ уже весной 2023 года".эта программа принята сугубо под выборы весной 24 года
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Свині виють,літаки будуються))
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20.05.2021 11:31 Відповісти
Свині виють,літаки будуються))

ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака Ан-178Т для потреб ЗСУ, - Уруський - Цензор.НЕТ 7966 13 с половиной тысяч работников в лучшем случае собирают 2 самолёта в год. Алюминий легко обрабатывается, их напильниками из болванки выпиливают. И крылья киянками выстукивают.
"Не позорьтесь, мужики"
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20.05.2021 12:00 Відповісти
"Уруский напомнил, что "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178Т для Министерства обороны Украины в конце 2020 года."

Источник: https://censor.net/ru/p3266440

То есть, денег не дали.
А насчет гарантий зеленьіх известно, "никому ничего не должньі".
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20.05.2021 11:32 Відповісти
Так грошей в Україні нема зовсім,все вкрав Клован))
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20.05.2021 11:34 Відповісти
Саме так.
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20.05.2021 11:36 Відповісти
Як же ти живеш без грошей?Під церквою побираєся?
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Нас Порох годує шоколадками - тому ми такі вродливі і розумні. ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 4133
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20.05.2021 11:43 Відповісти
Чому ти вирішив, що в мене немає грошей?
В казні немає грошей для підвищення зарплат медикам, військовим, вчителям.
І це при цінах та тарифах, що зашкалюють, хоча ваш Зюзя брехав, що знизить тарифи вдвоє.
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20.05.2021 11:47 Відповісти
А звідки в тебе гроші,якщо їх нема у казні?Крадеш?
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20.05.2021 11:52 Відповісти
У Вас все нормально з головою? ЗІ Це запитання логічно випливає з вашого коментаря.
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20.05.2021 11:54 Відповісти
На відміну від "сімпсона" в країні є люди, які заробляють, не беручи з бюджету.
Ці люди виключно додають в бюджет своїми податками.
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20.05.2021 11:56 Відповісти
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
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20.05.2021 13:28 Відповісти
"Однак, все йде до того, що "Антонов" може стати хіба що - мавзолеєм Зеленського. Новорічне замовлення літаків, не передбачало оплати. Державному підприємство "Антонов" було доручено взяти кредит та почати будувати літаки, а там видно буде.

Міністерство оборони (МОУ), хоча і підписало формальний договір (№ 403/1/20/107 від 31.12.2020р.), але жодних зобов'язань прийняти ці літаки чи заплатити за них не взяло (деталі).
Окрім найвеличнішого, некролог авіабудівництву в Україні пишуть генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв та заступник міністра оборони Олександр Миронюк."

Источник: https://censor.net/ru/b3266404
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20.05.2021 11:35 Відповісти
такая себе летающая фура.
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20.05.2021 11:33 Відповісти
А они могут этот фюзеляж на Бубочку СЛУЧАЙНО уронить, когда он там будет на рояле (народе) играть?
Мы тогда этот фюзеляж всей страной отполируем и в музей поставим!
ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 3842
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20.05.2021 11:33 Відповісти
Загальна вартість відсотків, яку ДП "Антонов" зобов'язаний сплати по залучених кредитах перевищує 500 млн. грн. Відсутність хоча б часткових платежів від МОУ за замовлені літаки не тільки ставить під сумнів побудову літаків, а й під ризик існування самого підприємства, ЯКЕ ВЛАДА ТАКОЮ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОВОДИТЬ ДО БАНКРУТСТВА.
Сподіваюся, що в обмеженому колі журналістів, запрошеному на захід, знайдуться небайдужі й запитають найвеличнішого - чому флагмана національного авіабудівництва перетворюють на мавзолей національної тупості.
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20.05.2021 11:34 Відповісти
А скільки коштує літак,якщо тільки відсотки становлять 20 лямів доларів?Пан ви де цю інфу отримали?
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20.05.2021 11:38 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3264438/yak_zevlada_bankrotu_dp_antonov
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20.05.2021 11:55 Відповісти
К выступлению клоуна торжественно открыли фюзеляж
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20.05.2021 11:35 Відповісти
это не фюзеляж . это трибуна для вождя . он сегодня с нее речугу толкать будет ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 8306
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20.05.2021 11:37 Відповісти
Комусь трактор трибуна,а кому і літак))
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20.05.2021 11:39 Відповісти
ну да . кто то на бульдозер лезет во время революции а кто то по сцене прыгает и про эбонитовые палочки шутит в то же время . тебе второй ближе и понятнее . да ?
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20.05.2021 11:43 Відповісти
Мені дуже подобається відео з трактористом,особливо слова підтримки від Майданівців))
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20.05.2021 11:47 Відповісти
Що кажуть майданівці з приводу того, що в офісі преЗедента керує Татаров, який брехав, що майданівці стріляли самі в себе?
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20.05.2021 11:50 Відповісти
А шо кажуть Майданівці,на те шо татарава не посадили у 2014-19 роках?
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20.05.2021 11:53 Відповісти
Є таке поняття, як репутація. За деякі речі складно посадити, але точно можна НЕ ПРИЗНАЧАТИ покидьків на високі посади.

Зєля чомусь оточує себе саме такими татаровими.
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20.05.2021 11:59 Відповісти
та то ты еще аплодисменты на концерте Вечернего квартала после шутки про эбонитовые палочки не слушал . загугли . поставишь себе вместо рингтона ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака Ан-178Т для потреб ЗСУ, - Уруський - Цензор.НЕТ 5141
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20.05.2021 11:52 Відповісти
В мене рінгтон з трактористом та Майданівцями.
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20.05.2021 11:54 Відповісти
сколько щас платят за восхваление найвеличайшего лидера современности?
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20.05.2021 11:44 Відповісти
В Україні грошей нема,ти шо свою колегу шо сидить праворуч від тебе не читаєш?
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20.05.2021 11:55 Відповісти
типа броневика для картавого
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20.05.2021 11:52 Відповісти
Дайте ЗЕ муляж штурвала для выступления возле фюзеляжа, который 2 года строили. ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский - Цензор.НЕТ 3998

И пофиг, что ЗЕляди не оплатили изготовление самолета и поэтому на фюзеляже все и закончится.
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20.05.2021 11:39 Відповісти
А вам не кажется что летночки рано рэзать? По крайней мере хотя бы после лётных испытаний образца?
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20.05.2021 11:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0wwBEwUhkuo
2016 год.
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20.05.2021 11:48 Відповісти
то другое.
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20.05.2021 14:22 Відповісти
а він не надувний під пресуху?
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20.05.2021 11:54 Відповісти
бисквитный, потом сожрут.
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20.05.2021 14:01 Відповісти
шо там Антонов еще санкции не получил за перевозку 2 Мигов из Беларуси в Сербию ? Забанят как пить дать
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Таки знайшли зАбавку для фону виходу Буратінки на ДРУГУ !!! пресуху до журналістсів за два роки його дуркування.
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20.05.2021 11:53 Відповісти
Один літак за 4 роки. Фієричне досягнення.
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20.05.2021 11:55 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3613115132099622&id=100002035131852
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20.05.2021 11:55 Відповісти
ДП "Антонов" продемонструвало перший фюзеляж літака 178-100Р для потреб ЗСУ, - Уруський - Цензор.НЕТ 9647
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20.05.2021 12:37 Відповісти
Сделайте а потом пишите ******* своими пустыми новостями пиары
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20.05.2021 12:04 Відповісти
"Літакі літають усєх бамбім" , ну ета будіт в 2023 гаду, а сєгодня пад прєсуху іспользуєм...
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20.05.2021 12:05 Відповісти
ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО

Сегодня ПО НУЖДЕ для вови...
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20.05.2021 12:06 Відповісти
Открытие фюзеляжа. Представляю как хватаются за головы и плюются дедушки которые работали на Антонове при совке.
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20.05.2021 12:18 Відповісти
а де серце літака -мотори. Он рейх через відсутність моторів припинив випуск всіх своїх ілів,тушок,яків сказали,що це мотлох. А Прат и Ройс хер продасть таким жучкам як Уруський чи Ермак, бо зразу ж зп..... ь і продадуть кетайцям.. Так що флюзеляж вони ще довго будуть тягати по аеродрому і співати під акопонемент членограїв - там смуглянка молдаванка (санду) собирает виноград. - В БОЙ ИДУТ ОДНИ ЗЕЛЕНЫЕ. А літати нема на чому.
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20.05.2021 12:22 Відповісти
фюзеляж для каких нужд ? прицепить к кразу и кататься как в пативэне, с блекджеком и шлюхами ? для того что бы это полетело собствнными силами - нужно очень много денег и времени.
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20.05.2021 12:23 Відповісти
А ещё можно было устроить шоу на прикручивании шасси. Их там целых три! Три праздника можно было устроить с перерезанием ленточек. Недоработочка.
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20.05.2021 12:31 Відповісти
 
 