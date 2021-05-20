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Волков (8) Нацполіція (13914) Правоохоронні органи (2660) суд (8030) вбивство (2874) лікарі (1094)

До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція Київщини повідомила про підозру Олексію Волкову в скоєнні умисного вбивства в Солом'янському районі міста Києва 13 квітня 2016 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це повідомив Андрій Небитов.

"19 травня працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили громадянину Волкову про підозру у скоєнні умисного вбивства у Солом’янському районі міста Києва 13 квітня 2016 року", - розповів очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, що 22 вересня 2020 року поліція затримала 46-річного киянина, який приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із молодою жінкою. Під час сварки зловмисник схопив дерев’яну биту та почав завдавати ударів по голові і тілу дівчини. В результаті жінку у тяжкому стані доставили до лікарні та діагностували численні забої та переломи ребер, кінцівок, а також травми голови.

До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру 01

Тоді затриманому повідомили про підозру за замах на вбивство жінки, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Дотепер чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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У процесі слідства поліцейські встановили, що зловмисник, починаючи з 2012 року, зустрічався з жінками і жорстоко поводився з ними. Є свідчення потерпілих про насильницьку поведінку чоловіка щодо них.

До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру 02

Крім того, під час розслідування стало відомо про ймовірну причетність чоловіка до вбивства 35-річної киянки у 2016 році у Солом‘янському районі столиці.

"За ініціативою поліції Київської області ця справа прокуратурою було передана саме нашим слідчим. В результаті проведення слідчо-оперативних дій здобуто численні докази і саме 19 травня Олексію Волкову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України",-додав очільник поліції Київщини", - додав глава поліції Київщини.

До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру 03

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру 04
Фото: сайт Нацполіції

За даними "Надзвичайних новин", Волков шантажував дівчат і підсипав їм наркотики. Жінок, які хотіли з ним розлучитися, зловмисник жорстоко бив.

Спочатку зловмисник працював лікарем-венерологом. Згодом він змінив професію і став доволі популярним тренером з фітнесу.

У вільний від роботи час чоловік знайомився з жінками і заводив з ними відносини. Однак адекватним ставлення до жінок з боку чоловіка назвати не можна.

У вересні 2020 року Волков привіз у свій дачний будинок 33-річну жінку, де посварився з нею. Під час конфлікту, зловмисник схопив биту і почав забивати нею потерпілу по голові і тілу.

22 вересня чоловіка затримали за підозрою в скоєнні замаху на вбивство. Під час слідства з'ясувалося, що подібна поведінка була Волкову притаманна, а потерпілих від його рук набагато більше.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Де сказано, що знали?
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20.05.2021 13:19
+4
ум есть такое писать? женщины хотели познакомиться. так мир устроен. каждой твари по паре. на нем не написано что он псих.
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20.05.2021 13:40
+2
типа "сами виноваты"? К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 2729
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20.05.2021 13:24
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т.е. тёлочки знали шо он неадекват и всё равно ехали с ним попетрушиться...
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Де сказано, що знали?
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20.05.2021 13:19 Відповісти
типа "сами виноваты"? К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 2729
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20.05.2021 13:24 Відповісти
зависимость. К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 3486
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20.05.2021 13:27 Відповісти
ум есть такое писать? женщины хотели познакомиться. так мир устроен. каждой твари по паре. на нем не написано что он псих.
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20.05.2021 13:40 Відповісти
наверное я отстал от жизни сейчас это так называется таким словом познакомиться... с 2012 года десятки (!) забитых женщин , с 2014 года суды по заявлению одной из таких жертв (избил, спалил авто, угрожал её семье) , в 2017 засветился как афер -пытался купить вещи за фальшивые доллары, в качковой тусовке в Киеве его хорошо знали и знали шо чувак в неадеквате и приторговывает наркотой...уже тогда ходили слухи шо он выкинул одну из своих пасий из окна -в итоге оказалось шо двух...
"Мне говорил, что это просто природная добавка - для настроения, классного секса. Уже потом оказалось, что это были амфетамины", - поделилась одна из жертв Волкова. По ее словам, секс действительно был "незабываемым".
знакомился и в фитнесе и в инете , среди его жертв были и замужние и любительницы острых ощущений, плять, так шо не знать кто он такой допускаю могли единицы... И знакомился он не с дворнягами , а в основном с упаковаными. а некоторые ещё и по тихому от него откупались (5-15 к.у.е.)...
8 лет маньячил открыто в Киеве у всех на виду и никто никуя не знал - не поверю ...
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20.05.2021 18:52 Відповісти
и шож ты, ******* так доххх знал- а тут расквасмлся..- мальчал бы и далее...
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20.05.2021 21:58 Відповісти
не мели херню , сявка , эти истории у всех на слуху - один ты в уши долбишься..
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20.05.2021 22:55 Відповісти
Ти мабуть теж б'єш жінок, бо вони слабші? Руки б вам, шакалам, повідрубавати...
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20.05.2021 16:43 Відповісти
языка б тобі, змію, відрубати..
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20.05.2021 18:53 Відповісти
теперь - не петушись, ты ся уже обозначил...(((
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20.05.2021 21:59 Відповісти
сявка ты подзаборная, слова выбирай. Иначе если будешь тут по фене ботать то с тобой тоже можно на другой язык перейти. ты глянь овца дранная , как запела. Мурчать ты будешь в другом месте ,падаль.
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20.05.2021 22:37 Відповісти
какой ужас. надеюсь его маму битой папа бьет. чужого ребенка избить. ****.
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20.05.2021 13:36 Відповісти
и шо эта за мразь, и чо так долго воздух портила в столице...???
- у нас бы эта гнида сгнила давно в сырой землице))
(пробило на рифму...)))
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20.05.2021 22:09 Відповісти
 
 