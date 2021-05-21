УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6520 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж Агресія Росії проти України
1 174 5
Дніпро місто (2151) пам'ять (1149) меморіальна дошка (190) військовослужбовці (3941) Ян Осока (1495) 93 окрема механізована бригада (242)

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Вчора, 19 травня, у місті Дніпро на фасаді середньої загальноосвітньої школи № 143 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Василю Валентиновичу Ярославцеву, 10.10.1980 року народження, старшому солдату, снайперу 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 10 липня 2014 року в районі міста Курахове Мар'їнського району Донецької області від кулі ворожого снайпера, намагаючись врятувати пораненого побратима, під час просування українських військових на Карлівку.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Новокодацького РТЦК та СП Дніпропетровської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"19.05.2021 року у КЗО СЗШ №143 ДМР відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому воїну АТО, посмертно нагородженому орденом "За мужність" ІІІ ступеня, старшому солдату Ярославцеву Василю Валентиновичу.

На заході були присутні учні та викладачі КЗО СЗШ №143, представники ГО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини", особовий склад Новокодацького РТЦК та СП, сім'я та друзі Ярославцева В.В. Дошка була освячена капеланом Дмитром Поворотним. Захід було проведено із дотриманням карантинних умов.

Читайте також: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Володимиру Лайкову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

Василь Валентинович - доброволець, із початком війни самостійно вирішив боронити рідну землю, свою країну. Вдома залишив матір та сестру... Загинув під Кураховим, під час наступу на Карлівку, намагаючись врятувати пораненого побратима.

Дякуємо матері, Ярославцевій Альбіні Олексіївні, яка народила та виховала сина Героя!

Також завдячуємо ГО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини" за ініціативу та вироблення меморіальної дошки Василю Валентиновичу.

Дякуємо керівництву 143 школи за гостинність, відкритість до вшанування героїв та організацію заходу.

А також висловлюємо свою вдячність усім присутнім, які увіковічнили пам'ять Василя Валентиновича!

Слава Героям!", - зазначається у повідомленні.

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 01
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 02
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 03
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 04
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 05
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 06
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 07
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 08
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 93-ї ОМБр Василю Ярославцеву відкрили в Дніпрі 09
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 93-й ОМБр Василию Ярославцеву открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 1566
показати весь коментар
20.05.2021 16:11 Відповісти
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 93-й ОМБр Василию Ярославцеву открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 8873

Царство Небесное, тебе, Василий Ярославцев, мой земляк и тезка...
ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
показати весь коментар
20.05.2021 16:19 Відповісти
Вічна пам"ять полеглим Героям України.
показати весь коментар
20.05.2021 16:36 Відповісти
Довелось пару лет назад наблюдать в Киеве очень трогательную картину.
У такой же вот мемориальной доски погибшему ВОИНУ остановились две девчонки, то ли старшеклассницы, то ли студентки. Одна открывает смартфон, явно пошла гуглить информацию о погибшем. Читают, притихли. Потом одна уходит, через пять минут возвращается с маленьким букетиком цветов. Закрепили на выступе, постояли, ушли.
Я тоже поискал информацию о бойце, и ничего такого уж особого не нашёл - не подбил он десяток танков, не уничтожил взвод врагов.
ОН ПРОСТО ЗАЩИЩАЛ УКРАИНУ. ОН ВОЕВАЛ С РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ.
Он дал шанс на мирную жизнь там, в Киеве, в том числе и тем двум девчонками.
И, кажется, они это очень хорошо понимают...

Слава героям! И тем, кто выжил, и тем, кого с нами уже нет...

.
показати весь коментар
20.05.2021 19:52 Відповісти
 
 