Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж
У Києві, біля метро "Деміївська" прорвало каналізаційну трубу, стовп окропу піднімається на кілька метрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбук-співтоваристві "Типове Голосієво".
Окріп залив парковку перед бібліотекою Вернадського. У деяких автомобілів повилітали шибки, а у решти бічні стекла у вікнах вибито камінням з цього фонтану. Автомобілі, які були на парковці біля бібліотеки Вернадського постраждали від окропу.
Також у вестибюль метро "Голосіївська" потрапила вода.
Топ коментарі
+27 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.05.2021 16:31
+11 Саша Симпсон
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+9 Андрей Кайнаран
показати весь коментар20.05.2021 16:35
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Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
Она устала.
Хоть бы один поинтересовался, нарид, мля....
Если это так, то конфетная фабрика "Рошен" должна была бы быть под водой до третьего этажа, а метро "Демеевская" затоплена полностью