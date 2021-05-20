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Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

У Києві, біля метро "Деміївська" прорвало каналізаційну трубу, стовп окропу піднімається на кілька метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбук-співтоваристві "Типове Голосієво".

Окріп залив парковку перед бібліотекою Вернадського. У деяких автомобілів повилітали шибки, а у решти бічні стекла у вікнах вибито камінням з цього фонтану. Автомобілі, які були на парковці біля бібліотеки Вернадського постраждали від окропу.

Також у вестибюль метро "Голосіївська" потрапила вода.

Дивіться також: У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 01
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 02
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 03
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 04
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Топ коментарі
+27
Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 16:31
+11
Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
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20.05.2021 16:32
+9
прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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20.05.2021 16:35
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Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Просто что-то пошло не туда.
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20.05.2021 17:33 Відповісти
"грандиозный" ещё впереди -а это так тренировка.. Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 4949
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20.05.2021 20:28 Відповісти
Такое ощущение, как будто Киев построен на гейзерах!
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Вот так вот ходить теперь в библиотеку. )))
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Шо у Київі ще діє опалювальний сезон?
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Гарячее водоснабжение... Не, не слыхали.
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20.05.2021 16:36 Відповісти
года так с 1992-93 только и слышим . что бывает горячее водоснабжение
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4351
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20.05.2021 16:32 Відповісти
прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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20.05.2021 16:35 Відповісти
Зебилы ссали кипятком от прессконференцЫи зеленского! Разве не понятно сразу?
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Да еще под хорошим давлением. Журналюги...
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20.05.2021 17:08 Відповісти
неужели моя версия не канает?
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20.05.2021 17:12 Відповісти
Взволнованные граждане всегда мочатся кипятком.
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20.05.2021 17:34 Відповісти
Наступні писати взагалі не будуть вміти.
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20.05.2021 18:49 Відповісти
Ну, так вчера же была пресс-конференция величайшего лидера современности. От такой радости ядро его электората буквально писяло кипятком.
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21.05.2021 08:48 Відповісти
у когото подгорело сидя на горшке, вот и потеплела канализация))
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21.05.2021 08:55 Відповісти
А в Ужгороде таких гейзеров уже 12 лет как не бывает. Автономное теплоснабжение однако....
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20.05.2021 16:41 Відповісти
єто дело надо брать на контроль
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Это ж теперь все говно на рошен потечет Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 7589
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20.05.2021 16:47 Відповісти
Да, там совсем рядышком 😁
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20.05.2021 17:30 Відповісти
Віталіку привіт від убитих комунікацій міста.
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20.05.2021 16:52 Відповісти
От великих рехформаторов типа Лёни Космоса?
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20.05.2021 17:10 Відповісти
Ви певно не тут живете.
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20.05.2021 17:13 Відповісти
Ну конечно нет, я живу в альтернативном Киеве, у нас тут с конца восьмидесятых хер ложили на инфраструктуру. А в вашей реальности как? Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 668
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20.05.2021 18:41 Відповісти
А я з початку 70-х живу. Це якось нівелює вашу реальніст?
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20.05.2021 18:50 Відповісти
Понятно. Тогда приведите примеры, как активно модернизировалось коммунальное хозяйство до Кличко? Може я чего пропустил, кстати тоже с 70-х. Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 6955 Тогда вместе с вами я смогу сказать мэру - " привіт від убитих комунікацій міста". Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 9767
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20.05.2021 22:54 Відповісти
Господин мер, что с трубой?
Она устала.
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20.05.2021 17:32 Відповісти
Пора ликвидировать центральное отопление - дикость какая-то.
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20.05.2021 17:36 Відповісти
Какое отопление......... 20 мая на дворе Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 9401
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20.05.2021 23:25 Відповісти
Труба не выдержала перлов Зельца на прессухе
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20.05.2021 17:52 Відповісти
Фигня эти машины, не пострадало ли книгохранилище?
Хоть бы один поинтересовался, нарид, мля....
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20.05.2021 18:03 Відповісти
всё норм ..
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20.05.2021 20:26 Відповісти
скоро увидим на сайтах автопродаж - " ...не бита, не крашена , жена ребёнка в библиотеку возила..." Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 7967
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20.05.2021 20:25 Відповісти
Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала вода. Источник: https://censor.net/ru/p3266540
Если это так, то конфетная фабрика "Рошен" должна была бы быть под водой до третьего этажа, а метро "Демеевская" затоплена полностью
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20.05.2021 22:13 Відповісти
сварщики по заграницам на зароботках
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20.05.2021 22:34 Відповісти
 
 