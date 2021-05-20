Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві, біля метро "Деміївська" прорвало каналізаційну трубу, стовп окропу піднімається на кілька метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбук-співтоваристві "Типове Голосієво".

Окріп залив парковку перед бібліотекою Вернадського. У деяких автомобілів повилітали шибки, а у решти бічні стекла у вікнах вибито камінням з цього фонтану. Автомобілі, які були на парковці біля бібліотеки Вернадського постраждали від окропу.

Також у вестибюль метро "Голосіївська" потрапила вода.

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