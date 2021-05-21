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Зеленський (17387) Шевченківська премія (26)

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 01

Президент наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат. Зокрема це 30-річчя утворення Збройних Сил, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства "Антонов", ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка.

"Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя незалежності України. Це головні символи України – наша Конституція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія імені Тараса Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас із цим ювілеєм", – сказав Зеленський, вітаючи лауреатів.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 02

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Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 03

Згідно з указом глави держави Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм "Атлантида".

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман "Іван і Феба", а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу есеїв "В ізоляції".

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції "УХО" Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики "Архітектура голосу".

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 04

Також премію присуджено художнику Борису Михайлову за мистецький проєкт "Випробування смертю".

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 05
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Топ коментарі
+8
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 7228
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21.05.2021 00:16
+3
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8254
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21.05.2021 00:09
+3
Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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21.05.2021 00:14
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Почему не в лаптях? Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8409
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21.05.2021 00:05 Відповісти
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 7228
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21.05.2021 00:16 Відповісти
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 1922
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21.05.2021 00:09 Відповісти
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8254
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21.05.2021 00:09 Відповісти
А як правильно написати гундос через а і н чи інакше?!!
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21.05.2021 00:10 Відповісти
не сказал по каких играх шевченко ему особенно запомнился? ))
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21.05.2021 00:10 Відповісти
Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 4737
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21.05.2021 00:12 Відповісти
Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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21.05.2021 00:14 Відповісти
Це всеодно, що на День прапора вивісити біля свого зеленого офісу російський прапор і горланити, що в Україні жтежпроживають росіяни.
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21.05.2021 08:02 Відповісти
Де серед нагородженних Ківа?
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21.05.2021 00:23 Відповісти
Яка різниця, з якого фаху.. Де нагорода?
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21.05.2021 00:25 Відповісти
Глава МИД Украины считает, что Байден не сможет продать Украину по результатом всего одной встречи с пуйлом.
"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее, и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - Кулеба в эфире радио "Новое время"
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21.05.2021 00:25 Відповісти
Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року - Цензор.НЕТ 8154
Ада Роговцева з дочками.
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21.05.2021 01:21 Відповісти
Тарас Гдригорович мабуть дуже голосно матюгнувся зі своєі труни...
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21.05.2021 04:17 Відповісти
А этому дауну хоть кто то объяснил что эта премия к футболу отношения не имеет?
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21.05.2021 06:39 Відповісти
А косоворотки вручав?
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21.05.2021 08:00 Відповісти
 
 