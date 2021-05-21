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Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило посадову особу Галицької митниці та двох колишніх співробітників органів поліції на схемі з "євробляхами". Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникли відповідальності за відсутність "транзиту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства встановлено, що зловмисники підбурювали жителя Львівщини до надання хабаря митному інспектору. Метою було внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці, аби власник автомобіля на єврономерах уникнув відповідальності за порушення транзиту.

Встановлено, що у митника "просили" внести фіктивні відомості до бази даних про виїзд "євробляхи" за межі території України у Польщу без фактичного виїзду зазначеного транспортного засобу. До оборудки залучили третю особу, яка мала передати правоохоронцю хабар у $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після одержання другої частини хабаря в сумі 900 доларів США, які вони потім планували передати службовцю митниці.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі проводяться обшуки на безпосередньому митному посту та за місцем проживання осіб. Додатково перевіряється причетність працівників митниці до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виявлено чиновника-хабарника Держприкордонслужби: допомагав безперешкодно ввозити євробляхи в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито схему з власниками євроблях на Галицькій митниці, - СБУ 01
Викрито схему з власниками євроблях на Галицькій митниці, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Заробитчане завозят в Украину 18млрд евро в год, эти деньги вливаются в экономику Украины
А вот верхний эшелон власти Украины вставляЕТ палки в колёса заррбитчанам .
Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) , он регистрирует авто в местных органах . ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет 18 млрд евро от заробитчанин, для украинцев с ВНЖ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД ТОЛЬКО НА 2 месяца в год ?

Кто из автобарыг проллобировал такой закон? Что за бред растомаживать авто в Украине , если заробитчанин с ВНЖ работает в ЕС ? В Словакии , если взъезжаешь на украинских номерах , растаможку требуют только через полгода . Потому народ выезжает из ЕС , и опять въезжает - и так каждые полгода. И это в стране - где 5 крупнейших автозаводов
В Украине работает одна рукозборка из кацапского дерьма у Васадзе , НО УКРАИНЦАМ УСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТО
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21.05.2021 10:04
+2
Чому? Та саме тому, що ще з 1991 року "основна задача" СБУ не розвідка та контррозвідка, а економіка та все, що з нею пов'язано. Тобто "сидять на потоках" і чухають себе пречудово.
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21.05.2021 09:52
+2
А вот Розумкову никто об этом не сообщил Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5582
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21.05.2021 09:54
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Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5425
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21.05.2021 09:49 Відповісти
А вот Розумкову никто об этом не сообщил Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5582
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21.05.2021 09:54 Відповісти
Чому? Та саме тому, що ще з 1991 року "основна задача" СБУ не розвідка та контррозвідка, а економіка та все, що з нею пов'язано. Тобто "сидять на потоках" і чухають себе пречудово.
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21.05.2021 09:52 Відповісти
Если Зе попытался разрулить проблему с евробляхами внутри Украины, то пора привести в порядок и правила въезда на авто в Украину для заробитчан .
То, что придумано АВТОБАРЫГАМИ от власти для заробитчан и экспатов , просто безобразие
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21.05.2021 09:50 Відповісти
Заробитчане завозят в Украину 18млрд евро в год, эти деньги вливаются в экономику Украины
А вот верхний эшелон власти Украины вставляЕТ палки в колёса заррбитчанам .
Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) , он регистрирует авто в местных органах . ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет 18 млрд евро от заробитчанин, для украинцев с ВНЖ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД ТОЛЬКО НА 2 месяца в год ?

Кто из автобарыг проллобировал такой закон? Что за бред растомаживать авто в Украине , если заробитчанин с ВНЖ работает в ЕС ? В Словакии , если взъезжаешь на украинских номерах , растаможку требуют только через полгода . Потому народ выезжает из ЕС , и опять въезжает - и так каждые полгода. И это в стране - где 5 крупнейших автозаводов
В Украине работает одна рукозборка из кацапского дерьма у Васадзе , НО УКРАИНЦАМ УСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТО
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21.05.2021 10:04 Відповісти
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет ... а точно у бюджет? Це дуже спірне твердження... Щось звісно йде, але далеко не все.
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21.05.2021 10:15 Відповісти
Эти деньги тратятся на продукты, покупки - потому попадают в бюджет РАНО ИЛИ ПОЗДНО
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21.05.2021 10:30 Відповісти
Якщо купують у супермаркеті так, а якщо на ринку, то ні. Ви ж не забувайте, що 90% із цих заробітчан, з часом прийдуть до пенсійного фонду України. Особливо ті, що зараз кричать, що їм плювати на пенсію. А платити їм не буде звідки. Особисто ви як вважаєте, субсидію на газ потрібно давати реальним жебракам, чи для прикладу батьки заробітчанина, яки не є жебраками (не завдяки державі звісно, а завдяки допомозі дітей) також на неї мають право?
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21.05.2021 10:36 Відповісти
1.Тот , кто продаёт на рынке , тоже ходит в магазин , дома строит, квартиры покупает
Так что деньги в экономике Украины крутятся.
2. Семья заробитчанина и его родители - разные семьи . ВЫ ЖЕ ЮРИСТ.

И почему Вы уверены, что заробитчанин просто содержит родителей или не содержит ?

Потому пример с родителями НИКАК НЕ ПРОКАТЫВАЕТ
3. Я против субсидий на газ . Я понимаю финансовую поддержку малообеспеченных через фонды
4 . И про пенсии - не смешите мои тапки - на те 50 евро никто не проживёт
А ввоз в Украину 18 млрд евро в течении 20 лет - заробитчанам ещё доплачивать надо вместо спасибо . Они привозят валюты больше Ахметова Пинчука бени Фирташа .
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21.05.2021 10:45 Відповісти
Відкрию вам страшну таємницю. В Україні існують мінімуми, які встановила держава і з яких ти просто змушений сплатити податки. Мінімальна зарплата, мінімальна оцінка вартості нерухомого майна і т.п. Можливо ви здивуєтесь, але знайти угоду щодо купівлі/продажу майна за реальну ринкову вартість, майже не можливо. Навіть на первинному ринку, а на вторинці, тим паче. Квартира коштує 40-50 тис доларів, а по паперам 3-5 на вторинці і 10-15 на первинці. Решта нал!
Так я юрист. Юридично це різні родини, а реально ні. Ми говоримо про теорію чи реалії?
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21.05.2021 10:51 Відповісти
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВЪЕЗД ЧЕЛОВЕКА С ПМЖ В УКРАИНУ НА АВТО ?

ПМЖ у него появляется ЧЕРЕЗ 5 лет работы в ЕС . 5 лет человек проработал , купил авто , заплатил все налоги в ЕС ( отмену двойного налогообложения помните ?)
Теперь он хочет на три месяца ( с детьми на лето) въехать в Украину на своей законной авто и ещё ПОТРАТИТЬ ЕВРО В СТРАНЕ - ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ВЫПИСЫВАТЬСЯ ИЗ СТРАНЫ ?

Вы вопрос понимаете ? Не мешайте сюда субсидии и родителей 😀😀
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21.05.2021 10:59 Відповісти
Я вже бачив у що свого часу ці "3 місяці" перетворили кордон, коли через "пересєчку" потрібно було по півдоби стояти. Ви зараз дозволите рік, і знову уся країна, буде на євробляхах на кордоні пересєчку формальну робити. ПМЖ далеко не у всіх є. Можливо, щодо цієї категорії можно і придумати процедуру, але таку, що він гарантовано звідси виїде і не скоро тут з'явиться. Інакше, це буде чергова схема ухилення від податків. До того ж саме подібні пільги, свого часу стимулювали закарпатців отримувати паспорти Угорщини, Румунії і т.п.
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21.05.2021 11:06 Відповісти
дивно чути від людей, що сплачують 10% від того що мали би, про пенсію в 50 євро. Сплачуйте 100%, пенсія буде 500.
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21.05.2021 10:52 Відповісти
Вы вообще за своим текстом следите ? Вы написали , что заробитчане не работавшие в Украине захотят пенсию . Вы ведь так написали 😀
Если они не работали в Украине , то пенсия минимальная где-то 50 евро ( я не в курсе)
А ЕСЛИ , до отъезда в ЕС , они работали в Украине , то в пенсионном фонде в компьютере есть все данные и на их основе начисляется пенсия. И значит они тоже кормили пенсионеров 😀
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21.05.2021 11:04 Відповісти
Так, але менше мінімальної пенсії їм не мають право нарахувати. Тому хтось годував 30-40 років, а хтось 5. Такого, що ти "нагодував аж на 1 євро, от його і отримуй, в Україні не має. Навіть той, хто не має права на мінімальну пенсію, має отримувати допомогу взамін мін.пенсії.
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21.05.2021 11:08 Відповісти
Угум. А тем временем СДАИКИ, школі, больницы, полиция, пожарники работают на шару?
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21.05.2021 15:32 Відповісти
Вторая проблема - это абсурд с въездом семей владельцев евроблях
Почему в Украину не пускают авто заробитчан с ВНЖ , когда за рулем член семьи ( жена, муж , дети) ?

На границе включают дурака таможенники и просят в документах на авто вписывать всех , кто будет за рулем иначе въехать может только хозяин авто. По законам Украины за рулем могут быть члены семьи даже без доверенности . Почему таможня нарушает эти законы?

Кстати, таможня прекрасно знает , что в ЕС вторую фио владельца в тех паспорт не пишут .

Когда владелец авто работает , почему его семья не может ездить в Украину ?

КОРОЧЕ СОВОК ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В УКРАИНЕ , потому молодежь и уезжает в ЕС ЖИТЬ
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21.05.2021 10:15 Відповісти
Тебе рассказать сколько миллионов молодежи уехало из польш-чехий-словакий-венгрий в цивилизованные страны, что ты обсераешь Украину?!
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21.05.2021 10:23 Відповісти
Сколько МИЛЛИОНОВ уехало ? Расскажи .

И прекрати хамить Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 8662
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21.05.2021 10:29 Відповісти
багато. Мадяри, для прикладу масово працювали і працюють в Австрії. Усі ці країни пройшли через те, через що проходить Україна. Це логічно. Більшість населення є некваліфікованою робочою силою, саме в оплаті цієї праці є суттєва відмінність. Фахівці непогано себе почувають і вдома. Це не зовсім Совок, але це дійсно наслідки так званого "соціалізму", точніше відмінності рівня життя, який виник в наслідок деградації охоплених ним територій.
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21.05.2021 10:40 Відповісти
Вообще то я хотела , чтобы то-то троль ответил , а то пишут с методички 😀😀😀
Я в курсе сколько народа работает за рубежом
Про мадьяр особенно , 800 тыс мадьяр выехало работать в страны западной ЕС и тем самым оголили рынок труда в Венгрии , потому активно заезжают работать украинцы рабочих специальностей( строители, уборщики и т д)
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21.05.2021 10:48 Відповісти
Твоя проблема в том, что ты живешь в реальности своего депрессивного пгт и выехав на заработки в ничтожную, по европейским меркам, словакию, ты себя уже возомнила хер знает какой европейкой.
Я никогда не был обслугой панов, но за время безвиза побывал и пожил в полутарадесятках успешных стран ЕС, а благодаря свободному английскому общался с сотнями разных персонажей там, поэтому знаю тему гастербайтеров непонаслышке. Когда ты рассказываешь про фиговую Украину ты должна понимать, что также про фиговую родину рассказывают поляки в норвегии, венгры в австрии, чехи в британии, румыны в испании или словаки в германии. И вообще тупо отождествлять твое желание халявной растаможки и чье-то желание мыть сортиры в европе.
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21.05.2021 11:10 Відповісти
Вообще то про ФИГОВУЮ УКРАИНУ это ты пишешь , троль автобарыг
Я и слова такого не знаю , т к выросла в столице Украины
А про туалеты - ЖТО ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ ТРОЛЕЙ АВТОБАРЫГ И ИХ КОЛЛЕГ ИЗ РАШИ 😀😀😀
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21.05.2021 11:22 Відповісти
Третья проблема - ВООБЩЕ ОФУЕВШАЯ ВЛАСТЬ СОЗДАЛА ЗАКОНЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ С ПМЖ
Если украинец получил документы ПМЖ ( постоянно местопребывания) , то по закону он может въезжать в Украину и быть в ней долгое время без растаможки .

Это по закону . НО УКРАИНСКОМУ ЛОББИ с ЮЖАНИНОЙ И ВАСАДЗЕ ВСЕ НЕЙМЕТСЯ.

Они заставляют украинцев ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УКРАИНСКОЙ ПРОПИСКИ , получать разрешение от МИГРАЦИИ на прописку зарубежом и приписываться в посольствах
Объясните, почему иностранец в течении года спокойно въезжает и выезжает из Украины согласно стамбульскому протоколу , а украинец ДОЛЖЕН ВЫПИСЫВАТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ , чтобы спокойно ездить на евробляхе по Украине больше 2 месяцев ?

Когда этот ГРЕБАННЫЙ СОВЕТСКИЙ КГБИСТКИЙ ПОДХОД К УКРАИНЦАМ У ВЛАСТИ ИЗМЕНИТЬСЯ? Кто не может жить без границы на замке ? Или взяток?
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21.05.2021 10:27 Відповісти
у кожної медалі є два боки. Ваші доводи можливо і справедливі, але без повного реформування країни, вони не можливі. Ми маємо перейти на накопичувальну пенсію, приватну страхову медицину, платні дороги і платну вищу освіту. Ми повинні зняти із держави існуюче з Совка "соціальне навантаження". Держава має стати модератором відносин, а зазначені галузі жити самостійно, під наглядом звісно держави, але без її керування.
Тоді, можно поставити ваше запитання, а коли в країні навіть не існує визначення хто такий "бідний" а соціальні допомоги, пільги і різні там "безоплатно/безкоштовні" поширюються на десятки мільйонів чоловік, з яких відсотків 10 сплачує повністю податки, ще стільки ж частково, а для решти держава є "донором", то це просто не можливо.
Ви заїдете на євроблясі не сплачуючи податок. Яка користь для вас, я розумію, але я, як платник податків, змушений буду це компенсувати сплачуючи пенсію вашим же батькам? Це звісно грубий приклад, але в решті решт, десь так воно і виглядає.
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21.05.2021 10:46 Відповісти
Блин, ну хватит уже про пенсии родителям бред писать
ВЫ ЮРИСТ !!!!!!?! Семья родителей и семья заробитчанина имеют ОТДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ .
И помощь родителям зависит только от человека и обстоятельств .
Причём ЗДЕСЬ ЗАКОННЫЙ ВЪЕЗД ЧЕЛОВЕКА С ПМЖ В УКРАИНУ????

« смешались вместе кони люди ?»
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21.05.2021 10:53 Відповісти
при тому, що єдина проблема із євробляхами полягає у площині податків. Якби не це, то державі байдуже було би на яких номерах і хто їздить.
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21.05.2021 10:56 Відповісти
ВЫ ВОПРОС понимаете ? Я спрашиваю , почему украинец с ПМЖ должен выписываться из Украины РАДИ ВЪЕЗДА НА ТРИ МЕСЯЦА В УКРАИНУ ? При чем здесь податки ?
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21.05.2021 11:07 Відповісти
При тому, що у такий спосіб держава бореться із їх не сплатою. Ви реально думаєте, що існує якась інша причина? Що державі не має що робити? Зніметься це питання і держава вам скаже їдьте куди завгодно, нам взагалі до вас діла не має.
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21.05.2021 11:12 Відповісти
О какой НЕСПЛАТЕ ВЫ ПИШИТЕ ? Закон об отмене двойного налогообложения в цивилизованных странах работает
Все налоги заробитчанин уплатил в ЕС и хочет просто 3 месяца отдохнуть в Украине И ПОТРАТИТЬ В УКРАИНЕ ЕВРО . Почему автобарыги ( Васадзе собирающий авто агрессора) заставляют украинцев выписываться из Украины ?
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21.05.2021 11:19 Відповісти
Так, ми таких угод на підписували. Тепер закарпатські бізнесмени, які мають сотні фур, усі зареєстровані у Словаччині, усі наші водії так само найняті там, словаки задоволені, а українці, в дупі. Яке українцю, на голову якого повісили батьків заробітчанина, діло до того скільки ви податків уплатили для французького чи німецького пенсіонера? Ви ж цього пенсіонера тут залишили, а не туди де платите податки, забрали...
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21.05.2021 11:25 Відповісти
1 .семья родителей и семья заробитчанина - это разные бюджеты
2 .пенсия родителей исчисляется из заработанных ими денег . И государство обязано их содержать , т к они в своё время своей работой содержали тоже пенсионеров
3 .ВСЕ ДЕТИ ПОМОГАЮТ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ - и богатые ( олигархи ) и бедные и заробитчане. Так почему Вы прицепилось только у заробитчанам ? Давайте обложим налогом всех украинцев, помогающих своим родителям 😀😀😀😀
4. А то , что закарпатцы имеют фуры в ЕС , вина идиотов от украинской власти , бо не дают нормально растаможить хорошие авто .опять же возвращаемся к закону о растаможке авто из ЕС
А ЕСЛИ КУРКУ ОЩИПАТЬ , то яиц не будет 😀😀😀
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21.05.2021 11:37 Відповісти
пенсия родителей исчисляется из заработанных ими денег. Ви не можете зрозуміти просту річ? Не має ніяких зароблених вашими батьками коштів. Не має і ніколи не було. Зароблені кошти є коли ти їх десь відклав, або у щось працююче перетворив. Вони утримували попередніх пенсіонерів будучі їх дітьми, а тепер обов'язок їх утримувати (за власні кошти) на їх дітях, а не на державі. Не я цю систему створив, не я усі 30 років незалежності робив усе, щоби її не змінювати, але те що вона існує і вона працює саме так, як я описав, це факт. Додайте сюди, що при Совку, держава вкладала велику частку їх кошти у промисловість від якої отримувала прибуток, а тепер, цієї промисловості у держави не має. Вона переважно приватна, або збиткова (як УЗ, Укрпошта, Метро, логістична інфраструктура і т.п. і дуже часто, саме завдяки соціальному навантаженню) а держава отримує від неї не прибуток, а податок. Як у нас їх сплачують, ми вже обговорили.

До речі, хто така держава? Зеленський? депутати? Я? Хто саме має утримувати ваших батьків?
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Давайте обложим налогом всех украинцев, помогающих своим родителям..

а я це і пропоную. Тільки не у такий дикунський спосіб. Зняти з держави соціалку і сказати, любі хитро.опі українці. Ви реально усіх задовбали. Тому, із завтрішнього дня, ви самостійно оплачуєте власне лікування, вищу освіту, сплачуєте на пряму за проїзд на дорогах, ніяких безкоштовних проїздів, заниженої вартості квитків у Метро, ніяких субсидій (окрім як реальним жебракам). Ми з вас не беремо податки окрім як на армію і державне управління, а ви розгрібайтесь самі. Ми радимо вам відкладати у приватні накопичувальні пенсійні фонди, укласти договори медичного страхування, але то ваша справа. Хочете робіть, а ні, нам пофіг що з вами далі буде.
В усякому разі, це буде вершина справедливості. Інакше, цей хитро.пий народець, до тями не привести.
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21.05.2021 12:08 Відповісти
Мало того, я би і пенсію платив не так. Маєте п'ятеро дітей, усі працюють? Сумуємо податки, віднімаємо якусь мінімально встановлену частину а усе що зверху, йде конкретним батькам пенсіонера. Усі п'ятеро, троє, двоє працюють, великі податки сплачують, от і батьки мають пенсію 20-30 тис. Платять з мінімалки? Ну то й батьки стільки мають. Не платять взагалі? Значить держава утримує на мінімальну пенсію батьків,а потім спадкує усе майно і з нього вираховує. Померли батьки? Тоді діти починають самі собі відкладати, а підуть на пенсію і отримуватимуть із відкладеного ну і з податків їх працюючих дітей.
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21.05.2021 12:12 Відповісти
а чому вас так обурює тема пенсій? Ви хіба не знаєте, що за існуючої (з часів Совка) пенсійній системі, саме ви маєте їх годувати через податки? Ваші батьки за усе життя нічого собі не відклали, вони годували ваших "дідів". Зараз ваш/наш час. Не подобається? Тоді треба міняти систему, а вже потім можно і поставити ваше питання на повістку дня. Якщо пенсіонер буде жити за власні накопичення і реально буде незалежною від вас сім'єю, тоді так. А поки що, і він і ви залежні. Хоча би тому, що система побудована із розрахунку на ваші гроші.
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21.05.2021 11:02 Відповісти
Блин, Я ВОПРОС ПОДНЯЛА, про автобарыг , которые заставляют выписываться украинцев с ПМЖ из Украины , только ради того , чтобы иметь возможность въехать в Украину на законно заработанной в ЕС ЕВРОБЛЯХЕ
Это чисто организационный вопрос , который попахивает коррупцией и лоббированием .
В ЕС таких правил нет
А мы вроде хотим в ЕС.

ЕСЛИ ВЫ хотите пенсий от денег заробитчан , то дайте им возможность чаще приезжать в Украину на своих авто ( а это ремонт авто, бензин, продукты и др способы траты денег в Украине) А если курку общипать, то будет дуля вместо яиц , и заробитчане купят дома на берегу моря в Хорватии , где их не будут доить так грубо.
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21.05.2021 11:15 Відповісти
А я вам назвав справжню причину. В ЄС і народ інший живе. Багато там тих, хто вважає своїм святим обов'язком, або сенсом життя обманути власну країну? А тут поголовно.
Це вибір заробітчанина де і що йому купувати. Подобається там, то живіть, у чому проблема?
Ви або не можете, або не бажаєте усвідомити просту річ. Якщо цьому народу дати палець, він відгризе тобі руку по плече. Як тільки вам дадуть можливість заїхати на євроблясі, або через ПМЖ, або як журналісту, або ще якось, завтра тут або усі будуть мати ПМЖ, або усі стануть журналістами. Це звісно гіпербола, але в загальних рисах проблема в цьому.
Її вирішувати слід не з того, що вам конкретно щось потрібно дозволити, а з усунення причин її виникнення, а це повна перебудова країни.
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21.05.2021 11:22 Відповісти
Ваши аргументы не оправдывают властных автобарыг
Я просто не хочу сейчас переходить к обсуждению КАК АВТОБАРЫГИ УХОДЯТ ОТ НАЛОГОВ В СОЛОМОНОВО , НА ЗАЗЕ и в автосалонах
А выгонять людей из прописки с Украины будет только враг - и здесь пора разбираться органам с этими законами
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21.05.2021 11:29 Відповісти
Та ну. Ви думаєте, що пишете? Українці і ухиляються від податків? Ті самі українці, які "душі не чають" у власній країні, годують цю гребану владу, батьки яких виживають на маленьку пенсію і раптом таке роблять, прирікаючи власних батьків на жебракування? Ні не вірю, не може такого бути!
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21.05.2021 10:13 Відповісти
Уже давно пора вводить цивилизованные меры по отношению к халявщикам: запретить вьезд в страну корыт на иностранных номерах, которые не отвечают евро5. А то уже в Киеве нечем дышать от понаехавшего металлолома из польских и литовских свалок.
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21.05.2021 10:21 Відповісти
Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) © Sophia-Maria Duglass
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21.05.2021 10:29 Відповісти
Это троль от южаниной и Васадзе пытается отвлечь всех от темы вопроса .
По его комменту видно , что пишет с методички южаниной и Васадзе .

А САМ АВТО НЕ ИМЕЕТ , иначе бы эту чушь не писал 😀😀😀
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21.05.2021 10:33 Відповісти
Сначала уберите этот 40 летний хлам с дорог Украины 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
В евро просто смеются с Украины за этот музей авто
Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 857
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21.05.2021 10:37 Відповісти
https://www.lada.de/cars/4x4/urban5/about.html

Это ссылка на немецкий сайт автоТаза. В германии тоже продают 40 летнийх хлам. Ты не знала?
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21.05.2021 11:16 Відповісти
В Германии не могут продать этот хлам 😀😀😀
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21.05.2021 11:23 Відповісти
Ссылка откуда я взяла фото поприличней , бо там хлама до фига
Потому не надо врать про немецкий сайт
https://sfw.so/1149045766-kak-fiat-124-stal-zhigulyami.html
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21.05.2021 11:25 Відповісти
А я хіба казав що євробляхі єдина проблема України? Я казав що несплата податків (а це і Соломоново і ЗАЗ і автоділери і зарплати у конвертах і нелегальні працівники і рента і безліч іншого) в цілому є проблемою. Українська держава, по факту не може існувати за моделлю УРСР. Соціальна сфера, медицина, освіта, дороги, трудові відносини, усе це досі є радянським. Як ви хочете мати ******* європейські відносини держави і громадянина, якщо з держави не знятий тягар так званого соціалізму? Та ще й при відсутності системи примусів і обмежень які вона мала за такої моделі? Вам "вершки державі корешки"? так не буває.
Так що тут або хрестик зняти, або труси натягти... Або країна вертається до соціалізму, забороняє приватну власність, закриває кордони і т.п. (шлях у нікуди) або вона усе це радянсько-соціалістичне лайно відмітає і йде до цивілізації. От тільки більшість українців мріють про третю модель, про соціалізм із капіталістичним рівнем життя. Де усе буде давати держава і це усе буде не гірше ніж у розвинутих країнах.
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21.05.2021 11:55 Відповісти
 
 