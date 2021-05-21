Схему виведення "в тінь" 30 млн гривень держпідприємства викрито на Сумщині: фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі, - Нацполіція. ФОТО

Посадові особи підприємства, засновником якого є Фонд державного майна України, уклали угоди з фіктивними фірмами на закупівлю за завищеними цінами сільськогосподарської продукції. Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

На Сумщині слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, оперативного супроводження УСБУ у Сумській області та за сприяння обласного ГУ ДПС викрили факт розтрати бюджетних коштів службовими особами одного із державних підприємств, засновником якого є Фонд державного майна України.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що менеджмент підприємства, за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності, запровадили протиправний механізм привласнення державних коштів. Фігуранти протягом двох років здійснювали закупівлі сільськогосподарської продукції за завищеними цінами. Окрім того, договори були укладені з фірмами з ознаками фіктивності. Так, фігуранти вивели "у тінь" 30 мільйонів гривень державних коштів.

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Учора, 20 травня, у Сумській та Харківській областях правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в адміністративних приміщеннях підприємства та за місцями проживання фігурантів. У результаті було вилучено документацію щодо фінансово-господарської діяльності державного підприємства, яка підтверджує протиправну діяльність службових осіб.





Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство триває з метою встановлення всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

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Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.