Криклій: "У дусі найкращих європейських традицій передав transition book Кубракову". ФОТО

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій передав новому міністру Олександру Кубракову transition book (план-проспект щодо роботи з галуззю) і познайомив з командою міністерства.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У дусі найкращих європейських традицій передав transition book Олександру Кубракову, познайомив з найкращою інфраструктурною родиною Міністерства інфраструктури України та побажав завершити розпочаті важливі для галузі та країни проєкти.



Про розпочаті проєкти, що потребують першочерговості та де був перманентний супротив реформам буде окремий допис. А поки просто порадіємо гарному соняшному дню та моїй можливості випити нікуди не поспішаючи кави в робочий для інших час", - зазначив Криклій.

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Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія. За це рішення проголосували 284 народні депутати.

20 травня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури України.