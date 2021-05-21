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Криклій: "У дусі найкращих європейських традицій передав transition book Кубракову". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій передав новому міністру Олександру Кубракову transition book (план-проспект щодо роботи з галуззю) і познайомив з командою міністерства.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У дусі найкращих європейських традицій передав transition book Олександру Кубракову, познайомив з найкращою інфраструктурною родиною Міністерства інфраструктури України та побажав завершити розпочаті важливі для галузі та країни проєкти.

Про розпочаті проєкти, що потребують першочерговості та де був перманентний супротив реформам буде окремий допис. А поки просто порадіємо гарному соняшному дню та моїй можливості випити нікуди не поспішаючи кави в робочий для інших час", - зазначив Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗМІ нагадали про корупційні скандали, що послужили причиною звільнення міністра інфраструктури Криклія

Криклій: У дусі найкращих європейських традицій передав transition book Кубракову 01

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія. За це рішення проголосували 284 народні депутати.

20 травня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури України.

Автор: Наталя Джума
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А за розвал хто відповідати буде ????
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21.05.2021 12:00 Відповісти
Шобло клоунов.
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21.05.2021 12:08 Відповісти
это как три раза перепродать ворованную машину, и концы в воду, виноватых нет. так же и Степашка с Ляшкой.
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21.05.2021 12:09 Відповісти
От розікрали та розвалили все
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21.05.2021 12:13 Відповісти
Ты б лучше, падло, вспомнил как хамил Омеляну, когда он пробовал тебе дела передать. Тебе, ****, ничего не надо было, ты шел воровать.
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21.05.2021 12:19 Відповісти
 
 