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апеляція (441) Медведчук (1323) Апеляційний суд (276)

Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Київський апеляційний суд сьогодні розглядатиме апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок засідання заплановано на 12:00.

Водночас під будівлею суду вже зібралися молоді люди в спортивних костюмах, також на місце прибув нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.

Вхід на територію суду охороняє велика кількість правоохоронців.

Рух "Рух опору капітуляції" анонсував сьогодні проведення акції "Медведчук_підарешт". Активісти вимагають взяти Медведчука під варту і скасувати домашній арешт.

Пізніше до будівлі суду приїхав сам Медведчук і в компанії нардепа ОПЗЖ Іллі Киви та інших пішов до суду.

До суду прийшли також активісти "Руху опору капітуляції", представники "Національного корпусу", "Братства" та "Свободи".

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива. ВIДЕО

Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 01
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 02
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 03
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 04
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 05
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 06
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 07
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 08
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 09
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 10
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 11
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 12
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 13
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 14
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 15
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 16
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 17
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 18
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 19
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 20
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 21
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 22
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 23
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 24
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 25
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 26
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 27
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 28
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 29
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 30
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 31
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 32
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 33
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 34

Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 35
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 36
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 37
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 38
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 39
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 40
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 41
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 42
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 43
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 44
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 45
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 46
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 47
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 48
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 49
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 50
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися тітушки 51

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
пригнал Витя своих дегенератов под стены суда...почём сейчас одна штука ОПЗЖопной биомассы?
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21.05.2021 11:36
+17
Титушки судя по всему в большинстве выходцы из дампаса, всех скрутить ,забрить в солдаты и использовать как штрафбат
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21.05.2021 11:38
+16
Заднеприводных титушек за ухо и в каталажку... Гнойные продажные твари Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки" - Цензор.НЕТ 5667
показати весь коментар
21.05.2021 11:43
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пригнал Витя своих дегенератов под стены суда...почём сейчас одна штука ОПЗЖопной биомассы?
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21.05.2021 11:36 Відповісти
Заднеприводных титушек за ухо и в каталажку... Гнойные продажные твари Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки" - Цензор.НЕТ 5667
показати весь коментар
21.05.2021 11:43 Відповісти
І де нацкорпус?
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21.05.2021 11:38 Відповісти
прийшов нацкорпус - погано, не прийшов - погано. ви диванні воїни Петруся хоч розберіться
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21.05.2021 11:55 Відповісти
нацкорпус - это полупокеры, которые берут не автомат, а член. им только свинок розовых разбрасывать, а где братва, они сразу в памперсах, и по домам.
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21.05.2021 12:05 Відповісти
я впевнений це ти диванний боєць себе описав Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 2443
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21.05.2021 12:08 Відповісти
это ты дурик под #уйла закосил-кто как обзывается тот так и называется.
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21.05.2021 12:54 Відповісти
и среди нацкорпуса есть разные ребята, не стоит всех таковыми считать.
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21.05.2021 16:19 Відповісти
Де поліція. Вони мають всі ознаки бандитів. Всіх в автозак до з'ясування хто вони такі і чого тут труться.
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21.05.2021 11:56 Відповісти
какая полиция? сабакова?
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21.05.2021 12:02 Відповісти
сабаков держит всех за яйца, он вмешается когда денюжку дадут.
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21.05.2021 12:01 Відповісти
нацкорпус тебе лично что-то должен? Что за дурные вопросы, выйди к суду торгани лицом если небезразличный к теме
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Титушки судя по всему в большинстве выходцы из дампаса, всех скрутить ,забрить в солдаты и использовать как штрафбат
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21.05.2021 11:38 Відповісти
ну, или послать на разминирование Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 5047
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21.05.2021 11:49 Відповісти
не зря кпп открывали
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21.05.2021 11:50 Відповісти
это не титушки, а знакомые студенты Кивы, которые пришли на практическое занятие по правознавству
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21.05.2021 13:51 Відповісти
Купленный судьишка,плюс десяток хлопчиков с бандитскими рожами - и вся наша правоохранительная система,на которую налогоплательщик тратит огромные средства,превращается в пустое место.
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21.05.2021 11:39 Відповісти
Эти молодые люди тоже считают, что медведчуку одному дома скучно, а в камере ему будет гораздо веселей?
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21.05.2021 11:39 Відповісти
эти молодые люди тупо пришли заработать бабло, которое,как известно, "не пахнет"
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21.05.2021 11:50 Відповісти
У нас титушня стала правоохранительной структурой, структурой в законе? Национальная гвардия вообще не в почете? Как можно относиться к МВД с уважением, если они сотрудничают с этими упырями. Кто кого охраняет? Гвардия - титушек, титушки - медведчука, людей - никто.
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21.05.2021 11:40 Відповісти
Страна разделилась не титушек (это плохие?), и активистов (это хорошие?).
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21.05.2021 11:43 Відповісти
И то и другое - Слова - Матерные! Петрушки, АвакушкИ, Карасюшки_СБУшки..........
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21.05.2021 11:52 Відповісти
Толык,открою тебе глаза: титушки -поддерживают москальную орду, которая пришла на Украинскую землю нас убивать! (поетому они -плохие) так понятно?
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21.05.2021 11:53 Відповісти
А "активисты" поддерживают внешнее управление и кланы в Украине, которые тебя и твоих родственников Грабят. Это тебе глаза открываю и мозги проветриваю.
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Внешнее управление.... В смысле?
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21.05.2021 12:13 Відповісти
голосята-соросята...страну на продажу.
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21.05.2021 12:18 Відповісти
Лаптями запахло Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 2986
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21.05.2021 12:21 Відповісти
да кто ее купит, расею твою, она бракованная.
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21.05.2021 13:56 Відповісти
Женя Калаш, у тебя кокошник отвалился Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 8464

ты повторяешь ********** пропаганду
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21.05.2021 13:59 Відповісти
Кого ви питаєте? Воно дурне.
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21.05.2021 12:22 Відповісти
лечись убогое.
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21.05.2021 12:26 Відповісти
И это говорит лох, который верит в внешнее управление.
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21.05.2021 12:28 Відповісти
Не, оно лаптеногое Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 9925
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21.05.2021 12:32 Відповісти
а этих ты за кого считаешь?
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21.05.2021 12:22 Відповісти
Женя Калаш, для тупого повторяю:
москальная орда пришла на нашу землю-нас убивать
а "внешнее управление"-помогает Украине бороться с москальной ордой!
так что хорошо и что плохо для Украины?
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21.05.2021 14:14 Відповісти
На самом деле все проще.

Титушки - платные.
Активисты и волонтеры - по собственной воле из чувства долга.

И тот, кто не видит разницы - идиот или враг.
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Ты и правда идеалист? )
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21.05.2021 12:13 Відповісти
Я был на двух Майданах.
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21.05.2021 12:15 Відповісти
мне хватило одного...И там впервые *******...А на втором ещё и с кровью и войной.
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21.05.2021 12:19 Відповісти
С внешним управлением тебя тоже *******. Видать такая у тебя судьба.
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21.05.2021 12:30 Відповісти
Лайкеру твоему, Ivanovy, видать, нравится что тебя ипут...
А то, что путин вас, мокшан, на@бывает, так от судьбы не уйдешь.
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21.05.2021 14:00 Відповісти
Как же это все уже тошнит..
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21.05.2021 11:44 Відповісти
Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 6325
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21.05.2021 12:07 Відповісти
прихильники сруцкого мира
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21.05.2021 11:48 Відповісти
Я тоже против домашнего ареста, в сизо этот тампакс *****, в общую камеру! И киву с ним!
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21.05.2021 11:48 Відповісти
в общую то роскошь , киву одного , пусть займутся научными дискуссиями в сфере управления государством и через пару суток у мертвечука крыша потечёт
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21.05.2021 12:13 Відповісти
"Милые, безобидные" боевые отряды мертвечука.....
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21.05.2021 11:51 Відповісти
просто тупое, безпринцыпное быдло, пришло заработать бабла!
они за бабло и в церкви пёрднут
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21.05.2021 11:56 Відповісти
Ці в церкві перднуть й без бабла.
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21.05.2021 12:39 Відповісти
От би кулемет мені ..О в країні зразуб поменьшало Медведчуківських шісток і продажних тварюк... Точно тітушкиб тоді думали перед тим як виходить
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21.05.2021 11:58 Відповісти
мабуть до цього і іде. Бо інакше не буде.
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21.05.2021 12:33 Відповісти
Проплачене бидло.
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21.05.2021 11:59 Відповісти
З таким рейтингом який малюють в ОПЗЖ - так можна цілий майдан зібрати. Тільки оце мітинг за ОПЗЖ. А за найбільш рейтингового клоуна навіть екзгібіціоністи не вийдуть. Ви коли малюєте за гроші рейтинги - може вони мінусові, і ви мінуси видаляєте?
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21.05.2021 12:01 Відповісти
Сторонники жопзж - ********* пассивные, они сами никуда не выйдут.
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21.05.2021 12:18 Відповісти
Шоу для зебилов продолжается.

А в это время ЗЕ и СН полным ходом сотрудничают с ОПЗЖ.
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21.05.2021 12:01 Відповісти
А где граждане Украины, которым не безразлично будущее стисня, так может их надо стимулировать, как титушек, и даже лучше.
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21.05.2021 12:02 Відповісти
А отам на останній фото - в червоній майці й чорній масці - то ж Бєня з Коломиї заничкався.
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Интересно, а где нац.корпус, традиция и порядок и вот вот все ребята люящие пьяных хипстеров по подолу гонять и гей парады яйцами забрасывать. Вот же отличный шанс себя проявить
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21.05.2021 12:05 Відповісти
Так это они и есть. Просто в этот раз без надувных свинок Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 587
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21.05.2021 12:14 Відповісти
Де, на стороні Мертветчука
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21.05.2021 13:01 Відповісти
Это сироты - кто платит, тот тонцует. *****, сэр Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 1124
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21.05.2021 13:34 Відповісти
Ну теперь мы знаем, кто хороводит титушками в Украине...
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21.05.2021 12:08 Відповісти
Вот бы где нацжонам себя проявить. Или всё же ссыкотно? Хотя скорее всего это они и есть.
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21.05.2021 12:08 Відповісти
Вы предлагаете этим смелым парням разделиться на две группы? Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки" - Цензор.НЕТ 369
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21.05.2021 12:16 Відповісти
Вполне может быть, что запасная одежка с логотипами нацжен у них с собой.

Аваков такие номера уже не раз проделывал.
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21.05.2021 12:17 Відповісти
А шо такого Медведчук сделал Авакову?

Насколько я помню, у них с ОПЗЖ общий газовый бизнес.
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21.05.2021 12:16 Відповісти
Нацжоны могут только за порохом по пятам бегать за бабки коломойши.
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21.05.2021 12:20 Відповісти
"кандидат" жомовых наук - кива на месте... дает ценные порады патрону и слюнявит по 300 гр. титушкам...
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21.05.2021 12:32 Відповісти
Дик можна зразу їх на обмін Пуйлу пропонувати.
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21.05.2021 12:33 Відповісти
хочу видеть фото мертвечука из камеры сизо. долбойо...ы типа кивы передачи носить даже побоятся...
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21.05.2021 12:36 Відповісти
Аваков потурбуєтьс, щоб іїх ніякиі партіоти не образили.
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21.05.2021 13:23 Відповісти
Тим хто на боці кума )(уйла можна трощити макитри,бо вони все одно не українці,а полукацапи.
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21.05.2021 14:18 Відповісти
странно а почему военкома нету --- вон скока стоит народу в спорте в чёрных масках == можно сделать план по призыву на передовую
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21.05.2021 14:27 Відповісти
узкий мир хйла уже оккупировал Соломенку.. Зеля-болванчик рулит..(
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21.05.2021 14:56 Відповісти
 
 