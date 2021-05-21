Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Київський апеляційний суд сьогодні розглядатиме апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок засідання заплановано на 12:00.

Водночас під будівлею суду вже зібралися молоді люди в спортивних костюмах, також на місце прибув нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.

Вхід на територію суду охороняє велика кількість правоохоронців.

Рух "Рух опору капітуляції" анонсував сьогодні проведення акції "Медведчук_підарешт". Активісти вимагають взяти Медведчука під варту і скасувати домашній арешт.

Пізніше до будівлі суду приїхав сам Медведчук і в компанії нардепа ОПЗЖ Іллі Киви та інших пішов до суду.

До суду прийшли також активісти "Руху опору капітуляції", представники "Національного корпусу", "Братства" та "Свободи".

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.