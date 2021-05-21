Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Кіберфахівці Служби безпеки України в Чернігові припинили діяльність ботоферми, якою дистанційно управляли організатори з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції в санкційних електронних платіжних системах. Виконавці використовували майже 2,5 тис. бот-акаунтів.
Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили: сім 16-канальних GSM-шлюзів; 2 SIM-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора; 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.
Триває досудове слідство.
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Их цель обгадить правительство Украины, не зависимо ото того, что те делают
Большинство из тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д (под видом патриотв). делают это не из убеждений, и даже не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы
Я не зебіл, я **************. Ти зрозуміло?
народзареєстрованих клавівників? Багато честі на непотріб час витрачати.
Их цель обгадить правительство Украины, не важно что те делают
Три из четырёх тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д. делают это не из убеждений, и не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы