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Росія (47133) СБУ (10007) Чернігів (583) боти (61)

Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України в Чернігові припинили діяльність ботоферми, якою дистанційно управляли організатори з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції в санкційних електронних платіжних системах. Виконавці використовували майже 2,5 тис. бот-акаунтів.

Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ 01
Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ 02
Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ 03

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили: сім 16-канальних GSM-шлюзів; 2 SIM-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора; 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

Триває досудове слідство.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
О чём это вообще? Кацапы и с Лахты неплохо сеют панику. Обязательно в Чернигове сидеть чтобы в интернете срать? Короче,опять имитация бурной деятельности от сбу.
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21.05.2021 12:25
+3
Денежки российских рабов тратятся на всякую х..йню
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21.05.2021 12:25
+3
Помиляєшься ,гібридна війна ,це не муйня !!!)))
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21.05.2021 12:28
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А в СБУ пресечь агентов КГБ Белоруси не хотите?
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21.05.2021 12:24 Відповісти
О чём это вообще? Кацапы и с Лахты неплохо сеют панику. Обязательно в Чернигове сидеть чтобы в интернете срать? Короче,опять имитация бурной деятельности от сбу.
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21.05.2021 12:25 Відповісти
Ну надо ж как то под украинским IP сеять панику? Для этого и Чернигов. Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ - Цензор.НЕТ 5088
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21.05.2021 12:27 Відповісти
Ту на сайте тоже таких полно, тупо работают на парашу (многие сами даже не подозревают, думают типа это порошенко им платят).
Их цель обгадить правительство Украины, не зависимо ото того, что те делают
Большинство из тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д (под видом патриотв). делают это не из убеждений, и даже не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы
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21.05.2021 12:56 Відповісти
Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550 Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550 Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8550
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21.05.2021 13:06 Відповісти
Мене за такі слова багато разів банив адмін.
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21.05.2021 13:07 Відповісти
зустрілись два Theбіла, злились в екстазі та самотність подолано? Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 6012
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21.05.2021 13:19 Відповісти
Не попало.
Я не зебіл, я **************. Ти зрозуміло?
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21.05.2021 13:23 Відповісти
ти сруль, як і те чмо, що вишиванку від бандури не відрізнить... До тебе дійшло?
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21.05.2021 13:31 Відповісти
І коли вас прикриють як оту ботоферму у Чернігові?
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21.05.2021 13:34 Відповісти
вас приберуть, щойно народзареєстрованих клавівників? Багато честі на непотріб час витрачати. Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4394
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21.05.2021 19:53 Відповісти
а чем вы мрази занимались до выборов вспомни, то что ты перечислил только в 10 раз больше
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21.05.2021 13:40 Відповісти
Денежки российских рабов тратятся на всякую х..йню
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21.05.2021 12:25 Відповісти
Помиляєшься ,гібридна війна ,це не муйня !!!)))
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21.05.2021 12:28 Відповісти
Ту на сайте таких полно, тупо работают на парашу (многие сами даже не подозревают, думают типа от порошенко им платят).
Их цель обгадить правительство Украины, не важно что те делают
Три из четырёх тех кто гадит тут на Зеленского или кабмин, раду и т.д. делают это не из убеждений, и не по скудоумию, а потому что работают на путина через подставные конторы
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21.05.2021 12:54 Відповісти
Не стараешься
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21.05.2021 13:00 Відповісти
А хто такое путин? Весь мир знает ваше чмо под именем *****
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21.05.2021 13:03 Відповісти
Не пались **********. )))
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21.05.2021 13:09 Відповісти
та ты сам спалился лайкнул коцапыша абынепорошенка...
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21.05.2021 13:42 Відповісти
что коцапское оборудование заело?
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21.05.2021 13:41 Відповісти
Більше схоже на якесь шпигунське обладнання чи нелегального провайдера послуг?
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21.05.2021 16:59 Відповісти
Расстрелять нахер!
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21.05.2021 21:55 Відповісти
потратились на оборудование - дебилы ... любому достаточно сходить в гастроном или на рынок за продуктами ... а если послушать "власть " , как мы шагаем и опережаем , побеждаем вирус , то никакая агитация и не нужна : рвотный рефлекс 100% обеспечен ...
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22.05.2021 09:38 Відповісти
 
 