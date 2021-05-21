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контррозвідка (458) СБУ (10010) Хмельниччина (661) найманці РФ (1968)

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України на Хмельниччині припинили діяльність агента російських спецслужб. Він також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

Агента затримано "на гарячому" під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові обєкти в регіоні, - контррозвідка СБУ 01
Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові обєкти в регіоні, - контррозвідка СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
По сравнению с Дерьмаком- простой фотограф. Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8544
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21.05.2021 12:54
+20
Та на Банковій та Грушевського ,гнида на гниді ,та гнидою погоняє !!!)))
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21.05.2021 12:55
+9
Це лише дрібнота ,справжня резидентура на Банковій та Грушевського !!!)))
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21.05.2021 13:04
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По сравнению с Дерьмаком- простой фотограф. Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8544
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21.05.2021 12:54 Відповісти
Та на Банковій та Грушевського ,гнида на гниді ,та гнидою погоняє !!!)))
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21.05.2021 12:55 Відповісти
Дешёвка. Могли бы что нибудь более похоже на правду придумать.
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21.05.2021 13:00 Відповісти
Нужно расстреливать при попытке побега иначе на таксиста обменяют.
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21.05.2021 13:03 Відповісти
но сначала допросить с пристрастием
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21.05.2021 14:40 Відповісти
ето его СБУ уложило мордой в землю
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21.05.2021 14:40 Відповісти
Це лише дрібнота ,справжня резидентура на Банковій та Грушевського !!!)))
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21.05.2021 13:04 Відповісти
Розповзлася нечисть по всій Україні... (((
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21.05.2021 13:16 Відповісти
Повна інвазія України,на 100%, гельмінтами -корупціонерами !!!)))
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21.05.2021 13:19 Відповісти
Отпустят, у нас патриотов принято сажать
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21.05.2021 13:16 Відповісти
передавал информацию о военных объектах в регионе? и шо такого?

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 386
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21.05.2021 13:20 Відповісти
Цеж,вже два роки,як перша лєді України !!!)))
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21.05.2021 13:33 Відповісти
перша блэди? не знал. а по таким преступлениям есть срок давности? или ###
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21.05.2021 13:38 Відповісти
Складу злочину немає. Нічого ти їй не інкрімінуєш по цьому скріну, окрім того, що вона туповата. Але це не злочин. Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5105
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21.05.2021 15:39 Відповісти
В Росії знайшли б, згадайте жіночку із Ростова, яка в 2014 році повідомляла про рух російських військ в сторону держкордону України.
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21.05.2021 17:46 Відповісти
Якби знайшли повідомлення про рух техніки ВСУ, то була б інша справа. А на скріні просто типа "об'ява", до того ж перепост без контексту.
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21.05.2021 18:23 Відповісти
Тоді питається а навіщо таке виставлять, якщо воно трактується неоднозначно? Втім, це питання не по тій адресі.
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21.05.2021 20:58 Відповісти
Далеко они руки тянут.
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21.05.2021 13:35 Відповісти
То метастази по переферії.
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21.05.2021 17:38 Відповісти
И что дальше? Осужден на 15 лет? Или как всегда "понять и простить".
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21.05.2021 13:39 Відповісти
Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6634
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21.05.2021 13:43 Відповісти
К сожалению, среди нас много продажных и предателей. Нужно быть бдительным даже со своим окружением.
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21.05.2021 14:02 Відповісти
Не шукайте москалів в Московіі,озирніться навколо себе ,українські гниди від кремлівських вошей мешкають в Україні !!!)))
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21.05.2021 14:11 Відповісти
в Крыму украинцу приписали шпионаж и засудили на 11 лет. Думаю, этого кацапоида украинский продажный суд отпустит под домашний арест или условно даст. Пока вы не будете адекватно отвечать па Рашке, то никогда не победите.
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21.05.2021 14:34 Відповісти
Расстрелять нахер!
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21.05.2021 16:31 Відповісти
ермак на зесоплю в открытую росиянскую народную рубаху в день вишиванки надевает...и там вопросов нет)
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21.05.2021 17:57 Відповісти
а Ленке Зе можно было
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21.05.2021 18:13 Відповісти
НА ОРГАНЫ ТВАРЬ !!!
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21.05.2021 21:27 Відповісти
 
 