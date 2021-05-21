Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Між активістами патріотичних сил і "групою підтримки" Віктора Медведчука під стінами Апеляційного суду відбулися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поліція не дозволила конфлікту перерости в більш масштабний.
Активісти і "тітушки" кинула фаєри і пляшки один в одного. Деякий час була заблокована проїжджа частина.
Правоохоронці нікого не затримали.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+60 Debor
показати весь коментар21.05.2021 13:20
+58 Рома Маестро
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+37 Андрей Андрийко
показати весь коментар21.05.2021 13:25
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а клован типичный жлоб
всё это кодло в спецлагерь,отуячить бамбуком по пяткам и жопе,потом полугодичная перековка в идеологически зрелых воинов,кто не пройдёт - в ЖВ на уран,остальных в штрафбат на восточный фронт - и запануе в титуханском движении звенящая тишина..
Одні аваківські (НацКорпус на чолі з Білтм ВоШдем) песики ********* з іншими аваківськими песиками (тітуханами кандидата оукоблудних наук та повелителя жомових ям Кивою)
Роботодавець - Ківа, тут і до ворожки не ходи. (
Так шо там Вава , мудачук вже , кажеш - фсьо ? Ти вже пабєдив його , чи як .?? А чому це аваківські пси охоронять мудічуківських .?
зараз напише адміну про переслідування гомофобами))
их надо убивать
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