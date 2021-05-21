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Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Між активістами патріотичних сил і "групою підтримки" Віктора Медведчука під стінами Апеляційного суду відбулися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліція не дозволила конфлікту перерости в більш масштабний.

Активісти і "тітушки" кинула фаєри і пляшки один в одного. Деякий час була заблокована проїжджа частина.

Правоохоронці нікого не затримали.

Також дивіться: Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 01
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 02
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 03
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 04
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 05
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 06
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 07
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 08
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 09
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 10
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 11
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 12
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 13
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 14
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 15
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 16
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 17
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 18
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 19
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+60
пока вонючих кацапов на место в стране не поставим толку не будет
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21.05.2021 13:20
+58
Запорожье 2014 год....титушня - можем повторить!!!
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 4078
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21.05.2021 13:46
+37
А почему их нельзя собрать в кучу и рассказать кто они от куда каждый!!!! Почему они есть??? Я их не хочу!! Почему я должен видеть этих титушек?
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21.05.2021 13:25
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пока вонючих кацапов на место в стране не поставим толку не будет
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21.05.2021 13:20 Відповісти
Запорожье 2014 год....титушня - можем повторить!!!
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 4078
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21.05.2021 13:46 Відповісти
1000%
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21.05.2021 14:43 Відповісти
Бггг))))даже у мертвечука есть "группа поддержки ",а криводупого зароют молча
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21.05.2021 13:20 Відповісти
Тітушки мертвечука - це мабудь спецназ ГРУ.
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21.05.2021 13:27 Відповісти
мертвечук не жалеет денёг на своих "прихильників"
а клован типичный жлоб Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 1863
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21.05.2021 13:44 Відповісти
А где же правоохранители на БТР-ах? Самое время...
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21.05.2021 13:21 Відповісти
Он скільки здоровенних биків тітушок.Працювати не хочуть.А хочуть займатися бандитизмом.
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21.05.2021 13:22 Відповісти
А почему их нельзя собрать в кучу и рассказать кто они от куда каждый!!!! Почему они есть??? Я их не хочу!! Почему я должен видеть этих титушек?
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21.05.2021 13:25 Відповісти
1000%
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21.05.2021 14:42 Відповісти
это деклассированное бычьё позорит свою нацию и страну..
всё это кодло в спецлагерь,отуячить бамбуком по пяткам и жопе,потом полугодичная перековка в идеологически зрелых воинов,кто не пройдёт - в ЖВ на уран,остальных в штрафбат на восточный фронт - и запануе в титуханском движении звенящая тишина..
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21.05.2021 17:52 Відповісти
И на фронт отправить. Почему они, здоровани, не на войне???!!!
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22.05.2021 06:42 Відповісти
менты, а толпа боевых питаросов Киви, почему еще не мордой в землю!? Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры - Цензор.НЕТ 1090
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21.05.2021 13:25 Відповісти
мертвечук - то не людина
Дело Медведчука: Под Апелляционным судом произошла потасовка, бросали бутылки и фаеры - Цензор.НЕТ 4111
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21.05.2021 13:25 Відповісти
А хто тоді? Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 8924
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21.05.2021 14:14 Відповісти
кацап.
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21.05.2021 14:16 Відповісти
группа "поддержки" мертвячука - эдакие классические братки из 90-х. не зачет режиссеру этой массовки, нужно было разбавит хотя бы несколькими сирыми и убогими представителями лохтората ЗАЖОПЫ.
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21.05.2021 13:26 Відповісти
если у тебя коленки дрожат от "народной любви" , найми себе роту охраны и вози за собой , нет мля собрал какую то бригаду рыл и выставил на показ , застрял дедушка в 90 -ых
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21.05.2021 13:29 Відповісти
Боже мій, як це мило!!!
Одні аваківські (НацКорпус на чолі з Білтм ВоШдем) песики ********* з іншими аваківськими песиками (тітуханами кандидата оукоблудних наук та повелителя жомових ям Кивою)
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21.05.2021 13:29 Відповісти
И это факт ,что кива ,что билецкий принадлежат аввкову и представляют его интересы в разных политических лагерях .Хотя иногда голоса этих рюкзаковских шестёрок звучат в унисон например когда в ныне закрытых ватных сми развернули кампанию по дискредитации Стерненко :кива тогда не вылезал оттуда ,поливая грязью Сергея ,а билецкий на мертвечуковском "Zik "ему вторил ,обзывая Сергея крышевателем наркопритонов и проституток
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21.05.2021 13:39 Відповісти
Безробіття кажете? Всі як на підбір і по віку, і по статурі, і по поведінці(я про середні пальці)...
Роботодавець - Ківа, тут і до ворожки не ходи. (
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21.05.2021 13:29 Відповісти
Поліція захищає тітушню точнісінько так, як прикривала Лгбт. Ні один бандит не постраждав. Що гроші роблять лять!!!
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21.05.2021 13:29 Відповісти
Полиция может издеваться только с обычных граждан, обворовывать, насиловать, преступников они боятся - доказано за много лет
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21.05.2021 13:32 Відповісти
и правильно, улица должна быть за патриотами, а не сепарской наемной шоблой
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21.05.2021 13:41 Відповісти
А может быть это просто спектакль такой разыгрывается для поклонников ,как ватного ,так и патриотического лагерей .Ни для кого ведь не секрет ,что нацкорпус мвд курируется ,а кива вышел из-под крыла рюкзакова в своё время (а может и не выходил)
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21.05.2021 13:48 Відповісти
Ти комусь щось платив, голитьба псковска?
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21.05.2021 14:22 Відповісти
Патриоты могут быть по призванию, но может быть те кто состоит в национальном корпусе получают какие-то деньги. Но те кто за мертвенчука 100% проплачены и если ты скажешь что это не так- тогда ты тролль и место твое в бане. Потому что это очевидно.
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21.05.2021 18:01 Відповісти
Шановний пан . "...но может быть..." у питанні про патріотізм не доречно. головне ти за інтереси своєї країни та народу-тоді патріот, чи ти ворог або запроданець,що одне і теж,А все інше -хто у кого і хто кому-од лукавого, щоб підігрівать гризню серед українців, Згадайте вибори і подивіться на "сейчас".Цим вдало скористувались далеко не патріоти країни,обдуривши любителів серіалів.
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21.05.2021 21:47 Відповісти
где "ученый" кива был в момент сутычок, ему рыло удалось начистить?
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21.05.2021 13:46 Відповісти
Зачем милиции надо было мешать?Обе стороны проплаченные бойцы ну и пусть денюжку отработают,какое шоу могло бы быть,глядиш и желающих на следующие митинги ходить поубавилось,и казну пополнили бы за нарушение правопорядка
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21.05.2021 13:48 Відповісти
У справі про двері ОП кожну морду зафіксували, склали карточку, протокольчик, в папочку підшили і мусоліли на каналах 2 тижні(((
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21.05.2021 13:50 Відповісти
Потрібно всіх цих "ахтивістів" відловлювати та "вакцинувати" тим шмурдяком, що возять на Україну замість вакцини.
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21.05.2021 13:54 Відповісти
Мусора опять координируют титушню, как на антимайдане. Аваков старых муоров вернул и титушки опять вылезли. Столько лет войны и опять это происходит... Разогнать нахер всю полицию старую и авакова нахер в браслеты и на нары!
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21.05.2021 13:58 Відповісти
ось так, а всі думали на пороха
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21.05.2021 16:55 Відповісти
Ого скільки мусорської охорони у зажопівськї тітушні Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 9500 .. Навіть у Зюзі менше .

Так шо там Вава , мудачук вже , кажеш - фсьо ? Ти вже пабєдив його , чи як Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 3496 .?? А чому це аваківські пси охоронять мудічуківських .?
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21.05.2021 14:02 Відповісти
Оцих молодиків можна було жорстко лупашити.
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21.05.2021 14:23 Відповісти
ківушок потрібно було лупашити.
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21.05.2021 14:25 Відповісти
А если они тебя?
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21.05.2021 14:45 Відповісти
це- лахматий троль- провокатор
зараз напише адміну про переслідування гомофобами))
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21.05.2021 16:07 Відповісти
Піараст-гомофоб це щось новеньке...І як ти з цим живеш... Лікуєшся хоч ? Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 5885
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21.05.2021 16:31 Відповісти
а этого боевитого "птица Киви" даже и не видно...понты понтами,а ситуация такая,чтор вместе с прочей медведчукской титушнёй можно и мордорй по асфальту постучаться...кива правильно оценил шансы и реальную опасность и не тусовался тут.проще понты кидать перед мирными журналистами и рядом находящимися силовиками...))
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21.05.2021 14:57 Відповісти
треба багато розчину брильянтової зелені!!!
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21.05.2021 15:18 Відповісти
Зійшлися для картинки своїм хазаєвам "патріоти" ОПЗЖ медверчука і "патріоти" правого крила, що з прапорами і лівого крила, що одностоях аваковці і геращеківці. Громадяни України не постраждали.
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21.05.2021 15:56 Відповісти
цирк для негрів
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21.05.2021 16:02 Відповісти
Титушню- в лагерь Гуантанамо.
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21.05.2021 16:30 Відповісти
вы заметили что мертвякотитуханы все имеют ********* вид.
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21.05.2021 18:43 Відповісти
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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21.05.2021 18:57 Відповісти
и не только мертвяка на нары, но и его подельника.
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21.05.2021 19:01 Відповісти
врагов Украини бить не надо - это не гуманно
их надо убивать
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21.05.2021 19:50 Відповісти
А почему бы титушню не выловить и не вручить им повестки в военкомат?.По прибытию в боевую часть в АТО отправить их на минные поля выставленные русней.При попытке дезертировать расстрел на месте.
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21.05.2021 20:53 Відповісти
https://twitter.com/Dialog_UA/status/1395367559315263488

Российского священнослужителя "застукали" в гей-клубе с парнем на руках

Диалог.UA
@Dialog_UA
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22.05.2021 03:59 Відповісти
Настоящие националисты проверяются в борьбе против геноцида народа половой дегенератизацией со стороны глобалистов. Посмотрим кто сегодня выйдет против трансгендеризма на Михайловскую площадь.
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22.05.2021 06:52 Відповісти
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 6917
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22.05.2021 06:57 Відповісти
Ганьба мусарні Авакова у відставку.!
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22.05.2021 08:07 Відповісти
 
 