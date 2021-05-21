Двом чиновникам Подільської РДА повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, - прокуратура Києва. ФОТО

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м.Києві викрила і повідомила про підозру у привласненні бюджетних коштів організованій групі з-поміж керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів Подільського району міста Києва, начальник управління освіти адміністрації створив та очолив організовану злочинну групу осіб, до складу якої увійшли начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, керівник підрядного підприємства та інші на цей час ще не встановлені особи.

У подальшому, начальник управління освіти РДА забезпечив укладення з підконтрольною підрядною організацією низки договорів щодо виконання робіт з ремонту інженерних мереж та приміщення Інклюзивно-ресурсного центру №7, фасаду та покрівлі Гімназії №19 "Межигірська".

"Після чого, без фактичного виконання робіт у повному обсязі, між управлінням освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та підрядним підприємством в період листопада-грудня 2020 року, підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату з міського бюджету. Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз внаслідок вказаних умисних дій учасників організованої групи територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 800 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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У межах кримінального провадження двом вищезгаданим службовим особам Подільської РДА та підряднику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

21 травня 2021 року у приміщеннях Подільської РДА, підрядної організації та за місцем проживання підозрюваних розпочато обшуки з метою вилучення первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває.