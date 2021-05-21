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Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Компанії сім'ї білоруського олігарха Миколи Вороб’я, наближеного до "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, заробляють на реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про те, як Микола Воробей пустив бізнесове коріння одразу в декілька стратегічних сфер української економіки та не потрапив під санкції РНБО разом з Віктором Медведчуком – йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) та програми "Давайце разбірацца" білоруського телеканалу "Белсат", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Журналісти виявили, що у 2020 році білоруський "Нафтобітумний завод" Вороб’я суттєво збільшив поставки бітуму в Україну. Тут основними кінцевими покупцями продукції стали учасники "Великого будівництва".

Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на Великому будівництві Зеленського, - ЗМІ 01

Дорожний бітум з білоруського заводу Вороб’я постачається на компанію його сина в Україну, який в свою чергу перепродає його учасникам "Великого будівництва" вже за вищу ціну. Загалом на продажах бітуму для державного проєкту фірми родини білоруського олігарха дотепер заробили близько 320 мільйонів гривень.

Аналізуючи дані митниці, "Схеми" зауважили, що білоруський завод Вороб’я найчастіше реалізовував свою продукцію в Україні не напряму, а через українську фірму "БелКазТранс Україна" свого 38-річного сина і повного тезки – Миколи Миколайовича Вороб’я, громадянина України. А той при перепродажі субпідрядникам "Великого будівництва" виставляв уже набагато вищу ціну, що у кінцевому рахунку здорожчувало його фінальну вартість.

Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на Великому будівництві Зеленського, - ЗМІ 02

У "БелКазТранс Україна" на запит "Схем" зауважили , що компанія не є учасником проєкту "Велике будівництво", продає бітум великим нафтотрейдерам та не співпрацює з бюджетними організаціями.

Також журналісти розповіли, що постачанням бітуму діяльність білоруського олігарха Миколи Вороб’я в Україні не обмежується – починаючи з 2019 року він стрімко увійшов одразу у три стратегічні сфери української економіки.

Наприклад, у 2020 році його білоруська компанія "БелКазТранс" імпортувала близько половини дизельного пального, яке постачалося в Україну із Російської Федерації. "Це поставки дизельного пального з Росії, які трубопроводом доходять до Гомеля і далі перевантажуються в залізничні вагони і постачаються до України. Це просто посередницькі послуги", – розповів головний редактор профільного журналу "Нафторинок" Олександр Сіренко.

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Журналісти звернули увагу, що в українські активи білоруського олігарха оформлені на членів його родини, громадян України. Компанія його сина, "БелКазТранс Україна", крім імпорту бітуму, у 2020 році забезпечувала логістику при імпорті російського вугілля для українських металургійних підприємств та електростанцій.

"Будь-яким компаніям, крім "БелКазТранс Україна", не давали згоду на перевезення посадовці російських залізниць. За інформацією від наших членських компаній, які втратили долю на ринку – це майже 100%. За об’ємами це – найбільший транзитер", – розповідає президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

Журналісти також виявили, що послугами компанії сина Миколи Вороб’я користуються найбільші промислові групи України. "Відповідно до даних від джерел "Схем" у податковій, з березня 2020-го і до сьогодні ця компанія регулярно отримує оплату за свої експедиторські послуги від найбільших споживачів вугілля в Україні – холдингів "Метінвест" та "ДТЕК" Ріната Ахметова та "Інтерпайп" Віктора Пінчука", – йдеться в матеріалі.

У "ДТЕК" заявили, що справді з весни 2020 року співпрацювали із "БелКазТранс Україна". Але наразі не працюють з цією компанією напряму. У його ж холдингу "Метінвест" підтвердили, що досі співпрацюють із "БелКазТранс Україна", але зазначили, що обрали її на тендерному майданчику. У компанії Віктора Пінчука коментарів до публікації не надали.

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Крім забезпечення логістики, структури, пов’язані із білоруським олігархом, займалися безпосередньо імпортом вугілля в Україну в умовах, коли російська влада видавала дозволи на поставки цієї сировини в Україну.

У грудні 2019 року естонська компанія NT Marinе, яку журналісти пов’язують із Миколою Вороб’єм, отримала дозвіл від російського уряду на майже 50 відсотків від поставок вугілля в Україну. У березні 2020 року найбільші імпортери змогли отримати такі дозволи самотужки. Але, як виявили "Схеми", в 2021 році NT Marinе продовжила як посередник імпортувати вугілля. Наприкінці березня в Україну розпочала поставки також інша естонська фірма, пов’язана із Вороб’єм – NT Bunkering. Водночас ці естонські компанії (NT Bunkering та NT Marine) протягом 2018-2020 років доставляли нафтопродукти російського "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" (ОАО "НЗНП") до ЄС (зокрема в Естонію) та Україну.

Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на Великому будівництві Зеленського, - ЗМІ 03

"Тобто компанії з орбіти білоруського олігарха Миколи Вороб’я співпрацювали з російським заводом Медведчука "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (ОАО "НЗНП") – протягом 2018-2020 років доставляли в Європу та Україну продукцію заводу. Але сам білоруський олігарх Микола Воробей не потрапив під українські санкції, хоча співпрацював із тим бізнесом Віктора Медведчука, який був підставою введення санкцій РНБО щодо українського політика та пов’язаних із ним структур", – йдеться в матеріалі "Схем".

Віктор Медведчук заперечив співпрацю з Миколою Вороб'єм. На запитання журналістів програми "Схеми", які у них відносини, Медведчук відповів: "Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було".

Журналісти встановили, що в Україні живе двоє синів Вороб’я від попереднього шлюбу, а частина родини залучена у бізнес білоруського олігарха. Крім старшого сина Миколи, продажем нафтопродуктів займається його дружина (невістка олігарха) – Валерія Воробей – через українську компанію "Укрбелнафтопродукт".

Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на Великому будівництві Зеленського, - ЗМІ 04

Відповіді від Миколи Вороб'я на інформаційний запит журналісти не отримали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Почему ж Украина не в НАТО?
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21.05.2021 16:10
+28
Пока Украиной рулит ЗЕбанутый идиот, НАТО нам не светит.
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21.05.2021 16:12
+22
бесноватого вовку-шута такие мелочи не интересуют, ему главное - скорость и объемы поступления откатов на офшоры Омана/Кипра..
если какой-то там чужой воробей поднял 320 млн., то во сколько десятков больше получил откатов сам зеленский и его "ермаки"? Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4155
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21.05.2021 16:16
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Почему ж Украина не в НАТО?
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21.05.2021 16:10 Відповісти
Пока Украиной рулит ЗЕбанутый идиот, НАТО нам не светит.
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21.05.2021 16:12 Відповісти
Потому что из ж...ы в НАТО не принимают. Сначала надо оттуда выбраться. Но эта задача для Украины непосильная.
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21.05.2021 16:20 Відповісти
Польшу приняли в нато когда она еще была в жо-пе или только около выхода из той самой жо-пы. Это все политика...
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21.05.2021 17:04 Відповісти
Іугєній, Поьща не була такою корумпованою і мали чіткий план.
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21.05.2021 17:12 Відповісти
У Польщі спочатку було втілено на початку 90-х план Бальцеровича, проведено реформи, там встановилася законність і тільки після цього, через 10 років у 1999 році Польща стала членом НАТО, а у 2004 році Польща вступила до Європейського Союзу. Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6579
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21.05.2021 18:22 Відповісти
Для лысой штопанной гадалке - главное , что зелечмо не ворует , а то что грабят ДЛЯ НЕГО🤢🤡- не считается 😂😹
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21.05.2021 16:33 Відповісти
Причем здесь ЗЄ, ну причем здесь ЗЄ?
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21.05.2021 16:13 Відповісти
У бацьки і олігархи знайшлись)
Гуляє все СНГ за ковідний фонд мудрого наріду.
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21.05.2021 16:13 Відповісти
бесноватого вовку-шута такие мелочи не интересуют, ему главное - скорость и объемы поступления откатов на офшоры Омана/Кипра..
если какой-то там чужой воробей поднял 320 млн., то во сколько десятков больше получил откатов сам зеленский и его "ермаки"? Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4155
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21.05.2021 16:16 Відповісти
Так разве Вовка виноват что в стране критический уровень идиотов???
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21.05.2021 17:06 Відповісти
Сколько со всего этого..и не только этого ослу в офшоры капнуло??
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21.05.2021 16:16 Відповісти
Воробей вдул обезьяну,креативненько...
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21.05.2021 16:17 Відповісти
А обезьяна вдула весь свой "мудрый нарiд"
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21.05.2021 16:21 Відповісти
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6001
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21.05.2021 16:20 Відповісти
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 3868
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21.05.2021 16:22 Відповісти
Ох ти ж йошкін кіт. Я тепер Ляща бачу виключно через "приціл" професійного вбрання його дружини з логотипом УЗ
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Он же ж сказал, что "в финансы не лезет", ему главное "сроки и качество"...
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21.05.2021 16:40 Відповісти
зебил хочет завалить олигархов баблом, чтоб подавились
я уже молчу что при нем за два года они подняли по несколько лямов, но медведчука кормить это дно
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21.05.2021 16:20 Відповісти
А жены мертведчука, Оксана Марченко тоже будет наказана. Ее "свечной заводик" на кацапии который уже начал завозить битум на большое крадивныцтво. Для бубочки оманского, величайшено говноралиссимуса всех времен есть только один враг - Порох. Почему Порох враг для этого ЗЕбанутлго дебила? Потому что ЗЕбанута шмаркля понимает, что
против его, кучки ЗЕленого говна Порох как гора Эверест, и поэтому бубочку корчит, как чорта от ладана.
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21.05.2021 16:20 Відповісти
У Янукодла был Курченко.У Зели свои Воробьи. Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8275
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21.05.2021 16:23 Відповісти
# зеля отдых
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21.05.2021 16:23 Відповісти
вова нє в курсе Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1646
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21.05.2021 16:24 Відповісти
Оу, то Зеля дає заробляти на вкраїнських баранах не лише своїм олігархам, а і сусіднім Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7754
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21.05.2021 16:27 Відповісти
Ой, як невдобно вышло...

А шо такоэ? ЗЕ ниче такого в этом не видит.
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8558
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21.05.2021 16:28 Відповісти
Нехай москали,ще щось подивлятся окрiм ментов,криминальных драм,фильмов о золушках выскочивших замуж за принца олигарха,военных пропагандистких фильмов и церковного мракобесия о Николашке Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 556
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21.05.2021 16:34 Відповісти
Говнопродукт Квартала-95 мало чем отличается от кацапского.
Поэтому он там и пользуется спросом.

Вопрос не в этом. ЗЕ наживается на крови, торгуя с оккупантом.
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21.05.2021 17:02 Відповісти
Ну это как посмотреть.Не наживается на крови,а проводит диверсионную работу в мозгах москалей отвлекая хоть на час,от того пропагандисткого треша с останкинской иглы.Щоб снять вопрос,гроши с сериала треба направить ВСУ Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3577
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21.05.2021 17:16 Відповісти
Для зебилов сотрудничество ЗЕ с врагом это норм. Согласен.
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21.05.2021 17:29 Відповісти
Покупать у аккупанта зазорно, а продавать нет. Продавая товар , ты лишаешь его части финансов и укрепляешь экономику своей стороны. Учи матчасть!
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21.05.2021 17:50 Відповісти
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5367
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21.05.2021 16:33 Відповісти
_Палваны до сих пор думают что всё это зебанда делает из-за тупости и бездарности: вместо добра для народа и Украины приносят беду. Ну штош... палваны - они палваны и есть.
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21.05.2021 16:44 Відповісти
Були б палванами - то вони б за теорією ймовірності мочили б то одних то інших - а вони тільки на патріотах відіграються
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21.05.2021 21:25 Відповісти
Отош! Но палваны думают что это всё случайно, по глупости да от бездарности.
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21.05.2021 21:36 Відповісти
Не поняв. Так тепер Зєлєнскій,-наш Медведчук ???? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2990
Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1468
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21.05.2021 16:39 Відповісти
всі штатні зрадофіли на місці Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7223от у мене питання чого ж вас у вихідні зазвичай немає? зрада-зрадою, а відпочивати теж треба? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5714
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21.05.2021 16:45 Відповісти
Вот видите, у них работодатель вменяемый, по выходным работать не заставляет, в отличии от Вашего.
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21.05.2021 17:05 Відповісти
Ви черговий телепат-ясновидець-вангувальник? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7987 відкрию вам страшну таємницю - я новини читаю кожен день...на жаль за це ніхто не платить.. Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7776
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22.05.2021 09:58 Відповісти
Яка багата у нас країна. Окрім пліснявий злодюг ще й білоруських годуємо.
"Тарас Козак (мертвечук) залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх Воробей - «Схеми»"
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21.05.2021 17:15 Відповісти
Вот поэтому суды Украины преследуют украинских граждан по запросу КГБ Беларуси - вражеского союзника.
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21.05.2021 17:44 Відповісти
і у Авакова в АЗОВі теж їхній КГБшнік - пас'янс збігається!
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21.05.2021 21:22 Відповісти
тому по-більше використовуйте у комунікаціях білоруський Вайбер та російський Телеграм Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3109
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21.05.2021 21:23 Відповісти
Дорогие Украинцы, обратите внимание кем является ваш министр Кубраков министру МВД Беларуси Кубракову - главному палачу и фашисту. И сделайте выводы. https://charter97.org/ru/news/2021/5/20/423016/
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21.05.2021 18:02 Відповісти
вот где зп учителей по 4к
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21.05.2021 18:18 Відповісти
Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5504
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21.05.2021 18:35 Відповісти
Скажіть, як вважаєте, що вигідніше Україні - купувати готові нафтопродукти чи купувати нафту та робити нафтопродукти тут, на місці?
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21.05.2021 21:20 Відповісти
это лично Зе заставил ахмета, пинчука и других аллигаторов товговать с воробьём. Зрадааа!!!
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22.05.2021 05:04 Відповісти
 
 