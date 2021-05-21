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вірус (520) Росія (47144) СБУ (10010) хакер (825)

Викрито міжрегіональну групу хакерів, які крали інформацію через додатки для Instagram і інші популярні ресурси, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну групу хакерів, які поширювали шкідливе програмне забезпечення, а один із них, житель Івано-Франківщини, розробляв віруси на замовлення російського клієнта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що віруси було "вмонтовано" у популярні програми, зокрема, для розкрутки сторінок в Instagram та додатки для смартфонів. Вірусний програмний код відкривав зловмисникам доступ до інформації, що зберігається на комп’ютерах та мобільних пристроях, у тому числі логінів і паролів", - випливає з повідомлення.

За даними слідства, фігуранти розміщували посилання для завантаження заражених програм в описах під різноманітними відео та у спільнотах соцмереж.

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"Задокументовано, що один із хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера у РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями та готовими замовленнями. За попередніми даними, шкідливе ПО викрадало логіни і паролі, які давали доступ до фінансової інформації. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами", - зазначають в СБУ.

Кіберфахівці також встановили, що раніше зловмисники створили і адміністрували спеціалізований форум, Telegram-канал і бот. Цими ресурсами користувалися представники хакерського середовища для купівлі та продажу персональних даних.

Викрито міжрегіональну групу хакерів, які крали інформацію через додатки для Instagram і інші популярні ресурси, - СБУ 01
Викрито міжрегіональну групу хакерів, які крали інформацію через додатки для Instagram і інші популярні ресурси, - СБУ 02
Викрито міжрегіональну групу хакерів, які крали інформацію через додатки для Instagram і інші популярні ресурси, - СБУ 03
Викрито міжрегіональну групу хакерів, які крали інформацію через додатки для Instagram і інші популярні ресурси, - СБУ 04

"Зокрема, для торгівлі акаунтами, логами, копіями паспортів громадян України, паролями для доступу до профілів на сайті "Olx", електронних гаманців типу "Qiwi" та "Yandex", відеохостингу "Youtube", - зазначають в СБУ.

Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання хакерів правоохоронці вилучили комп’ютери і мобільні термінали, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності.

Після проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій планується повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні відповідних злочинів. Триває досудове слідство.
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Після арешту Семенченко по замовленню КДБ Білорусі віра вам шановні нульова. Ви знову почали працювати на замовлення Москви.
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Башні кремля водять хороводи з печерськими пагорбами.
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21.05.2021 16:46 Відповісти
Украинские хакеры должны начать грабить Россию и все, что можно ограбить нужно грабить и никто не накажет этих хакеров. И Украине нужны самые большие в мире хакерские войска. Нужно не только грабить Россию, а нужно к чертям начать палить их все сети и трансформаторы - отрубить им свет к чертям и сжечь все! И хакеры должны работать на страну, но типа не официально и страна не имеет типа отношения к ним, но сдавать не будет и будет прикрывать. Нужно действовать так, чтобы было из выгоды Украине. Морали никакой нету, есть воля и нужно все правила выстраивать из личной выгоды, Россию ограбить - это наши будут контрибуции и репарации, Хакеры заметут еще следы спалив все компы и сети и все вообще, что можно и можно еще грабить разными способами и многими путями переводы делать, что хер отследишь и т.д. Короче все из личной выгоды надо делать!
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21.05.2021 17:00 Відповісти
В штатах починають говорити про те, що за кіберзлочини - смертна кара.
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21.05.2021 17:07 Відповісти
опять кацапский след, выкуп за трубу американцы тоже биткоинами платили, а тут зарплата биткоинами.
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22.05.2021 11:06 Відповісти
 
 