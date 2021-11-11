Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Вор у законі на прізвисько Лаша Сван узятий під варту на 60 днів без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Таке рішення сьогодні, 21 травня, прийняв Печерський районний суд міста Києва. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Лашу Свана взято під варту в залі суду. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.
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