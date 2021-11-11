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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вор у законі на прізвисько Лаша Сван узятий під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Таке рішення сьогодні, 21 травня, прийняв Печерський районний суд міста Києва. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Лашу Свана взято під варту в залі суду. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 01
Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
И тут же: Медведчука просят отдать на поруки.
Риторический вопрос: кто общественно более опасный - Лаша Сван или Медведчук?
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21.05.2021 17:02
+5
А лох в загоне мертведчук - получил домашний курорт. Это как такое может быть?
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21.05.2021 17:01
+2
По тундре, по железной дороге... Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3883
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21.05.2021 16:59
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По тундре, по железной дороге... Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3883
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21.05.2021 16:59 Відповісти
А лох в загоне мертведчук - получил домашний курорт. Это как такое может быть?
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21.05.2021 17:01 Відповісти
Та да. Не по понятиям
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21.05.2021 17:10 Відповісти
У нас всё может быть при этой зелёной саранче,кстати не сегодня завтра тот же суд который дал ему домашний арест его же и отменит и оставит Медведчуку только ночной арест. Уже примчались гонцы из ОПЗЖ и визжат что ВР не сможет работать без Мертвечука и возьмут его на поруки всем кодлом.
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21.05.2021 17:14 Відповісти
вот и мне тоже интересно, как так ?
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21.05.2021 17:40 Відповісти
И тут же: Медведчука просят отдать на поруки.
Риторический вопрос: кто общественно более опасный - Лаша Сван или Медведчук?
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21.05.2021 17:02 Відповісти
Почему без залога? Почему не браслет и на "малину"? Свинство какое-то, чесс слово! Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4007
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Ну печерский же . Понимать надо .
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21.05.2021 17:06 Відповісти
А Медведчука слабо закрыть?Путину не понравится?Боитесь *****,мразота судейская?
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21.05.2021 17:11 Відповісти
Его и зельц боится,сам сказал когда его спросили....Путин убийца или нет? Зельц промычал что если он скажет "да" то завтра могут погибнуть десятки украинских воинов. Вот такое вот ничтожное ссыкло у нас занимает должность и президента и верховного да ещё плюс и гетьмана.
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21.05.2021 17:20 Відповісти
А шо там "Умка" ?
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21.05.2021 17:21 Відповісти
Не все так просто. Умка - теж Ведмідьчук, хоча й білий.
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21.05.2021 18:29 Відповісти
а по статье за измену родины- медведчук под домашним арестом Суд заарештував "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8504
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21.05.2021 18:15 Відповісти
І тут ,,вишиванка" Зеленського. Або вже ,,вора в законе", або ,,злодія в законі". Совок на марші.
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21.05.2021 20:04 Відповісти
ПЕРЕКЛАДАЧІ з Цензора! Скільки можна писати того "вора в законі" - це по-кацапськи. Пишіть про "злодія в законі"! Користуйтесь словниками.
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21.05.2021 20:24 Відповісти
 
 