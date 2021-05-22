Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології
Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним Силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.
Т-64 є основним бойовим танком Сухопутних військ України. У 2017 році в Україні розпочалася масштабна модернізація цієї моделі бойової техніки. Танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.
Харківський бронетанковий завод спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.
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Ганьба ...
Заплюют))))
Вы меня не так поняли)))
Некоторым "умникам" (на форуме), нельзя рассказывать некоторые вещи, которые имеющие очень тонкую специализацию. Они, воспринимают это как дебильный недостаток или наоборот, начинают орать про продажность и т.п. Срач начинается. Как всегда, зрада-зрадная)))
Нехай не крашені, але іржаві. І старої конструкції.
З Леопарда зняти ? Сер, Ви при своєму розумі ??
Покрыты налётом (поверхностым) ржавчины, как обыкновенный металл.
Проедут 1-1,5 км и будут опять блестеть)))
Нахрена их красить.
А чому старої конструкції, а не нові ?
К сведению, технологический и модельный образец гусеницы танка "Меркава", нигде больше не используется. Потому что рассчитана ТОЛЬКО на местный регион.