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танк (1651) Харків (3880) Укроборонпром (958) ЗСУ (5693)

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним Силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 01

Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 02

Т-64 є основним бойовим танком Сухопутних військ України. У 2017 році в Україні розпочалася масштабна модернізація цієї моделі бойової техніки. Танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.

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Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 03

Харківський бронетанковий завод спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.

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Топ коментарі
+28
Т-72 вироблялись не в Україні, і зараз в ВСУ їх досить мало.
Т-64 вироблялись в Україні і зараз в ВСУ їх дофіга.
Каміння в Україні майже не має, а по землі вони повзають однаково.
Вот і всі аргументи)
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22.05.2021 05:43
+20
Цапы, не переживайте так болезненно, по ваши жалкие душонки у нас завсегда танков хватит..)
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22.05.2021 04:05
+16
А ты присел на бутылку, после своего комента? Или чеченцы сегодня к тебе ещё не приходили?
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22.05.2021 03:13
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5 штук - сором який
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22.05.2021 10:57 Відповісти
Це не пєчєньки. Модернізували - відправили.
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22.05.2021 11:03 Відповісти
Один я помітив, що траки іржаві і старої конструкції ??
Ганьба ...
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22.05.2021 11:04 Відповісти
Красить траки - деньги на ветер. Это совковый армейский пережиток командиров-показушников.
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22.05.2021 11:18 Відповісти
Вы, не вздумайте здесь написать что, бывают танковые гусеничные движители с резиной.
Заплюют))))
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22.05.2021 16:53 Відповісти
Говно вопрос - снимите такой с Леопарда и поствьте на Т-64. Это будет почти недорого.
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22.05.2021 17:23 Відповісти
))))
Вы меня не так поняли)))
Некоторым "умникам" (на форуме), нельзя рассказывать некоторые вещи, которые имеющие очень тонкую специализацию. Они, воспринимают это как дебильный недостаток или наоборот, начинают орать про продажность и т.п. Срач начинается. Как всегда, зрада-зрадная)))
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22.05.2021 17:45 Відповісти
Примите мои извинения. Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 9988
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22.05.2021 17:50 Відповісти
Усі троє покривлялися, але так і не відповіли, чому траки після ремонту іржаві.
Нехай не крашені, але іржаві. І старої конструкції.
З Леопарда зняти ? Сер, Ви при своєму розумі ??
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22.05.2021 18:14 Відповісти
Да не ржавые они, в том понятии, как Вы тут пытаетесь представить.
Покрыты налётом (поверхностым) ржавчины, как обыкновенный металл.
Проедут 1-1,5 км и будут опять блестеть)))
Нахрена их красить.
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22.05.2021 18:48 Відповісти
Добре, дякую. Ви мене заспокоїли. Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 6369
А чому старої конструкції, а не нові ? Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 6990
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23.05.2021 11:27 Відповісти
Гусеница, рассчитана, на определённые типы грунтов. Установлена, та, которая и проектировалась.
К сведению, технологический и модельный образец гусеницы танка "Меркава", нигде больше не используется. Потому что рассчитана ТОЛЬКО на местный регион.
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23.05.2021 12:18 Відповісти
Дякую за пояснення. Скільки ньюансів.
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23.05.2021 18:20 Відповісти
Нда....жалкое зрелище..
Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 4832
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22.05.2021 21:46 Відповісти
Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 7325
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22.05.2021 21:47 Відповісти
Аж цілих 5 танків за 2 роки модернізували, це мабуть перемога Зе Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 - Цензор.НЕТ 3256
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22.05.2021 22:07 Відповісти
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