Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить "Епіцентру", на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

22 травня рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на вул. Берковецькій в Києві, в десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить ТЦ "Епіцентр".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, на вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа.

Площа пожежі склала близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково було залучено 2 колінчаті підіймачі (50 та 90 м.).

О 07:10 пожежу на вул. Берковецькій локалізовано, о 07:32 - ліквідовано.

Всього до гасіння було залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС. Рятувальники проводять розбір конструкцій.

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