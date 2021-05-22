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Київ (13828) пожежа (3740) Епіцентр (30)

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить "Епіцентру", на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

22 травня рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на вул. Берковецькій в Києві, в десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить ТЦ "Епіцентр".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, на вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа.

Площа пожежі склала близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково було залучено 2 колінчаті підіймачі (50 та 90 м.).

О 07:10 пожежу на вул. Берковецькій локалізовано, о 07:32 - ліквідовано.

Всього до гасіння було залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС. Рятувальники проводять розбір конструкцій.

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Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 01
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 02
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 03
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 04
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Топ коментарі
+4
Небось, спалили бухгалтерию.
Гереги настолько жадные, что дико экономят на сотрудниках.
А те, в свою очередь, выкручиваются, как могут, пряча скилки и доставку от отчетности.
Потом делят деньги между собой
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22.05.2021 09:18
+3
За пожежу в Первомайському вираховували із зарплати всіх співробітників по всій Україні, з рядових співробітників зняли від тисячі до трьох.
Це все, що потрібно знати про Герег
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22.05.2021 09:29
+2
Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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22.05.2021 09:12
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Насрать на гэрэг. Они своё отобьют.
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22.05.2021 09:10 Відповісти
За пожежу в Первомайському вираховували із зарплати всіх співробітників по всій Україні, з рядових співробітників зняли від тисячі до трьох.
Це все, що потрібно знати про Герег
показати весь коментар
22.05.2021 09:29 Відповісти
Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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22.05.2021 09:12 Відповісти
Гереги постраждали. Мабуть. )
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22.05.2021 09:16 Відповісти
Небось, спалили бухгалтерию.
Гереги настолько жадные, что дико экономят на сотрудниках.
А те, в свою очередь, выкручиваются, как могут, пряча скилки и доставку от отчетности.
Потом делят деньги между собой
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22.05.2021 09:18 Відповісти
Таки да, не от одного сотрудника слышал, что экономят на персонале
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22.05.2021 09:29 Відповісти
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить "Епіцентру", на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 2811
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22.05.2021 09:31 Відповісти
А собака с милицией обещала прийти?
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22.05.2021 09:58 Відповісти
На эпике сейчас вроде проходит проверка налоговой... совпадение?...
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22.05.2021 09:33 Відповісти
вспомнил старый анекдот, в тему. Пожарная часть, бойцы отдыхают на втором этаже. Входит командир. Ну что, хлопцы, у нас пожар. Собирайтесь на выезд. Но не торопитесь, потихоньку. - Я что горит? - Налоговая!
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22.05.2021 10:07 Відповісти
 
 