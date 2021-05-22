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Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники Краматорського загону, що входять до складу Об'єднаних сил, виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований за 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження", -вказується в повідомленні.

 Зі схованки вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також 3 гранати Ф-1, граната РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

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 Виявлені небезпечні предмети вилучено вибухотехнічним підрозділом ДСНС.

За фактом в Покровське районне управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба 01
Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба 02
Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба 03
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Які таки багаті шахти Донбасу на різні види озброєння! А до 2014 року вважалося, що там добувається тільки вугілля. Невже вичерпали всі його поклади?
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22.05.2021 10:27 Відповісти
ну то такое - я бы тоже шо нашел то и спрятал...
не власти же прикацапленой меня спасать.
без зеленых соплей разберемся....
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22.05.2021 10:33 Відповісти
сепарня хорошо затоварилась
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22.05.2021 11:32 Відповісти
Гранаты для РПГ?
В упор, не наблюдаются))))
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22.05.2021 16:41 Відповісти
 
 