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В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одесі патрульний під час

В Одесі судитимуть патрульного поліцейського, який зламав ніс 17-річному юнакові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого  жителя.

Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого "виховання", надів неповнолітньому кайданки і наніс декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий має закритий перелом кісток носу.

Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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В Одесі патрульний під час виховання зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років 01
В Одесі патрульний під час виховання зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років 02
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Топ коментарі
+19
Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
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22.05.2021 11:48
+13
По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
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22.05.2021 11:51
+8
Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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22.05.2021 11:48
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Это не превышение полномочий а садизм.
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22.05.2021 11:45 Відповісти
Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
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22.05.2021 11:48 Відповісти
Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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22.05.2021 11:48 Відповісти
Журналісти дуже однобічно висвітлюють події, до мене підійшли двое копів нещодавно. Показав кишені, рюкзак, останні фото, хоч і були сільского виду і не дуже приємні, але корректно з ними спілкувався - робота в них така і не сама вдячна
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22.05.2021 11:49 Відповісти
А навіщо останні фото?
В Німеччині на таке суддя дає дозвіл.
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22.05.2021 11:51 Відповісти
Скоріш за все шукають фото закладок
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24.05.2021 10:14 Відповісти
По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
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22.05.2021 11:51 Відповісти
ага, встал раком, достал бутылку, обнаружил в кармане пакетик "вещества похожего на.....", заехал вна зону, вернулся через 5 лет, но не сам и не один, а с тубиком. а мусоркам - еще шажок к званию старшеватый еврейтор В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет - Цензор.НЕТ 3064
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22.05.2021 11:55 Відповісти
Рашкобот, вас за, як кажуть на рашці, "за версту" видно: одразу "раком". Не треба апроксимувати те, що відбувається в ********* усюди з Україною. В тебе, рашкобот, що не пост, то дестабілізація - робота така... Як там на Дирляндії, себе прогодувати можете без українських пенсії та пособій ?
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22.05.2021 12:14 Відповісти
так те выше написали шо мусора тя не имеют права просто так шмонать - а если бы подбросили, а? че бы ты тогда на их вежливость сказал? верливо бы повязали и вежливо на шконку отправили. Ах да, понятых бы попросил? Ан, нет, поздно, они же были вежливы, а ты плохой злой барыга наркотики продаешь, айяяй В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 4511
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22.05.2021 18:58 Відповісти
Так, якщо підозрілий не захоче самовільно показати речі його можуть попросити проїхати до відділку. Мені простіше було показати вміст кишень та рюкзаку. Вони не обшукували. Якщо захочуть підкинути, підкинуть де завгодно

https://realno.te.ua/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C/
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24.05.2021 10:17 Відповісти
ты ***** аваковский бот. люди не показывают им рюкзаки и карманы, потому что эти твари постоянно что-то подбрасывают, как пареньку побитому копами на улице Вышгородской.
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23.05.2021 18:26 Відповісти
рашкобот раскукарекався, йди півня ліпи з гівна, троляка путлерівська дирляндська
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24.05.2021 10:18 Відповісти
За вбивство менше дають
Щось у нас неправильне є в законах...
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22.05.2021 11:53 Відповісти
Звісно не правильне... Треба за подібне давати 12, а не 8 і на бажано загальній зоні...
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22.05.2021 12:43 Відповісти
Завжди вважав, що мусора мають сидіти у звичайних зонах, тоді у них будуть хоч якісь гальма. Може тоді не було б історій, як у Кагарлику.
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22.05.2021 13:07 Відповісти
Вот именно. Зайцевой,которая убила обдолбавшись шестерых дали десять лет. А за сломанный нос 8? Безусловно, полицейский должен ответить, но наказание должно соответствовать преступлению.
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22.05.2021 16:56 Відповісти
Никто ему 8 лет не даст... Максимум 3-4 года условно...
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22.05.2021 21:57 Відповісти
Молодой, зелёный ), куда бить не знает...
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22.05.2021 11:55 Відповісти
Загнати поліцая в дім та спалити на хрін разом з сім'єю, щоб другим поліцаям наука була, що не можна порушувати закони.
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22.05.2021 12:42 Відповісти
Тобі, дебілу, не на цензорі срати, а в психдиспансері під замком сидіти.
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22.05.2021 13:19 Відповісти
Закиньте этого патрульного в толпу с титушками медвечука. пусть там пару носов сломает!!!!
Так хоть польза будет , и уважение!!!!
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22.05.2021 12:44 Відповісти
Себе блін засунь, коли тебе зустрінуть пару таких діточок.
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22.05.2021 13:13 Відповісти
Каких 8 ,на пожизненное урода . В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 7798
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22.05.2021 12:44 Відповісти
Треба подробиці, а засуджуючим поліцая по заголовку, бажаю опинитися проти 4-5 17-річних діток ввечері, особливо коли ті хильнули.
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22.05.2021 13:11 Відповісти
Підтримую.
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22.05.2021 13:21 Відповісти
"треба подробици" но ты уже без подробиц опрадание придумал пластиковому)))
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22.05.2021 15:30 Відповісти
Тут ще один поліціай заслуговує на покарання, На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция. ФОТОрепортаж
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22.05.2021 13:19 Відповісти
Там не все однозначно)
19-річний так званий "лісоруб" насправді хотів зашкодити протизаконній діяльності поліцейського і двох лісників, які вимагали від нього припинити рубати дерева. Аргумент, що природні багатства і йому теж належать їх не переконали, тому він просто захищався як міг.

Періодично так "захищаются" від прикордонників "верблюди з цигарками", від поліцейських - "мирні копачі бурштину" і ще кілька категорій "зубожілих")
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22.05.2021 14:05 Відповісти
готовий поспорити з ким небудь що в тюрмі мусор сидіти не буде!
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22.05.2021 14:09 Відповісти
перевоспитал
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22.05.2021 15:08 Відповісти
Ававковские соколы.
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22.05.2021 15:17 Відповісти
Мусор...
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22.05.2021 15:39 Відповісти
Уважаемые, мы платим зарплату Авакову и Ко!!!! Включите мозги!!!
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22.05.2021 15:46 Відповісти
Народная мудрость гласит -В любой ситуации виновны оба. Вот с этого надо и начинать Что не верится мне что коп ни с того ни с сего врезал ему Эти подростки борзеют на глазах Когда бандой то герои А как их под белые ручечки - Отпустите, я несовершенно летний. Что то не так в нашем законодательстве Не может каждый сопляк оскорблять представителя власти зная что ему за это ничего не будет А тот кто на страже правопорядка у нас становится виновным во всех грехах. С таким подходом мы создадим страну в которой любой подонок будет править бал на своё усмотрение зная что ему за это ничего не будет.
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22.05.2021 15:47 Відповісти
имеем дело с ******** Авакова. Аваков за украденные деньги на камерах автоматической фиксации (с каждой камеры получает 550000 грн в сумке) решил не все их ложить к себе в карман, а создать ботоферму, которая будет оправдывать каждое его незаконное распоряжение.
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22.05.2021 16:06 Відповісти
харош уже толеровать **********
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22.05.2021 15:57 Відповісти
Я бы убил гниду на месте. Насрать что есть значок, здоровьем своим заплатит за дерзость. Пацан своих прав не знал, разрешил себя бить. А мусорня всегда этим пользуется.
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22.05.2021 16:17 Відповісти
Мені от що цікаво , звідки і з яких сіл приїхали коментатори !? Менти завжди шмонали молодь, і при сесесері і в 90-ті. Завжди в них були рейди по місцям де молодь збирається , дуже часто молоді хлопці лізли в " ******" за що іноді отримували навіть затримання ,або побої ! Сам з таких був , молоде ,нерозумне !))))
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22.05.2021 17:20 Відповісти
Щас такие 17-летние вьюноши, что их в процессе воспитания можно вполне обоснованно в очко опускать, а не то что клюв своротить.
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22.05.2021 19:45 Відповісти
Мусора не имет права их воспитывать...тем более одев браслеты...воспитывать может семья, школа и вертухаи
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22.05.2021 22:14 Відповісти
Беркут також бив людей, поки народ їх не почав палити на вулиці.
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23.05.2021 00:30 Відповісти
когда это , в этой стране за такое милиционеров садили ?В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років - Цензор.НЕТ 9604
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23.05.2021 20:51 Відповісти
 
 