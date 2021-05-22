В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В Одесі судитимуть патрульного поліцейського, який зламав ніс 17-річному юнакові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого жителя.
Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого "виховання", надів неповнолітньому кайданки і наніс декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий має закритий перелом кісток носу.
Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Топ коментарі
+19 Max Redka
показати весь коментар22.05.2021 11:48
+13 Olex2014
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+8 wittmann1980
показати весь коментар22.05.2021 11:48
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Будь ласка, зачекайте...
В Німеччині на таке суддя дає дозвіл.
https://realno.te.ua/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C/
Щось у нас неправильне є в законах...
Так хоть польза будет , и уважение!!!!
19-річний так званий "лісоруб" насправді хотів зашкодити протизаконній діяльності поліцейського і двох лісників, які вимагали від нього припинити рубати дерева. Аргумент, що природні багатства і йому теж належать їх не переконали, тому він просто захищався як міг.
Періодично так "захищаются" від прикордонників "верблюди з цигарками", від поліцейських - "мирні копачі бурштину" і ще кілька категорій "зубожілих")