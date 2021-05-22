Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На залізничній станції в Житомирській області на даху одного з вантажних вагонів виявили обгоріле тіло 18-річного хлопця.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.
"Повідомлення про подію надійшло до поліції 21 травня близько 22:15. На залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних дротів, було виявлено обгоріле тіло людини", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили особу загиблого – 18 річного жителя Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.
Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.
Будь ласка, зачекайте...
не то делаем не тех воспитываем..
А вовсе не круто.
далеко не каждый знает шо вот выше написали напр. шо к проводу мона и не сунуть клешни, а ударит по воздуху
сказать, "редакторов и авторов. Во первых, вы в начале информации пишете об Андрушевском районе (хотя, это не бывший Андрушевский, а бывший Ружинский район) а потом, оказывается, он (укрупненный) Бердичевский район. На самом деле, это теперь Бердичевский район. Во-вторых, над крышей вагона были не "высоковольтные провода" а высоковольтная КОНТАКТНАЯ СЕТЬ! Это разные вещи.
Неужели у нас молодежь в журналистике, такая узколобая, без широких познаний и абсолютно не внимательная!
Воістину - не збідніє дурнями земля наша...