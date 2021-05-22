"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Сьогодні, 22 травня в Києві відбувся "Транс-марш". Акція присвячена другій річниці прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду, згідно з якою діагнози, пов'язані з трансгендерними, більше не належать до психічних захворювань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".
"Це не значить, що ми не потребуємо жодної медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права "лікувати" наші мізки, намагаючись "виправити" наші гендерні ідентичності", - зазначають організатори акції.
Марш почався о 13:00 на Михайлівській площі в Києві.
За правопорядком під час маршу стежили правоохоронці.
Також на марші були присутні представники всеукраїнської консервативної громадської організації "Традиції і порядок".
Водночас на Михайлівській площі, звідки стартував марш, відбулася молитва про захист суспільства від пропаганди трансгендерізма.
"На жаль, в світі посилюється хвиля пропаганди цього психічного розладу - трансгендерізму. Це призводить до стрімкого зростання кількості людей, які хочуть скалічити себе заради "трансгендерного переходу", - відзначають противники трансгендерів.
Чи не обощлось і без інцидентів за участю правоохоронців. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу.
Серед вимог учасників маршу наступні:
Ми хочемо бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей.
Ми хочемо бачити гендерну ідентичність як захищену ознаку від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.
Ми хочемо бачити заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.
Ми вимагаємо відповідей. Ми вимагаємо дій.
ФОТО і ВІДЕО - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П№доры, сэр.
Ти себе чуєш активіст х*ров, вали у Голандію, там все це є і війни з кацапами немає.
Якась Україна без тебе проживе
Дебіл, правильно писати НОСИТЬ, ти ще з головою погано товаришуєш.
Не хватало, чтобы они на работе прилюдно целовались.
Может, за это им ещё доплачивать ?
Совсем ********* и ещё нагло борзеют - хуцпа во всей красе.
но к этой хворобе вполне можно относится терпимо, как к .... хворобе, с пониманием, сочувствием.
хто з цим буде сперечатись?
Все з малого починається, а актори отримають свої грощі за участь у
"параді" і підуть по домах, тіж самі тітушки, тільки вже проти моралі.
Уявімо,що Ви,забрали з магазину смартфон.
В дома включили і бачите на екрані:" Вставте шланг пилесоса в гніздо".
Через хвилину,до Вас доходить,що виробник помилково залив у смартфон,
програму від робота-пилесоса.Магазин не пологовий будинок,можна поміняти....
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
Обыдление широких гойских масс - долгая и планомерная работа.
это очень обидно и пора напомнить о себе........... конечно есть определённый процент каких
то гормональных и психических расстройств да жалко надо лечится но 90% этого "сообщест-
ва" просто ********** которые не знают куда себя деть.... а могли бы быть нормальными
девчонками-мальчишками а так **********************************........
І то шо , хочте сказать ,що вони всі вже вспіли посадить помідори?!! Коли?! А-а, певно з роботи зараньше одпросились , ну канєшна...
Если на зоне ты попал бы на знающего Человека, то попал бы. Опытные люди знают, если кто-то много раз повторяет какое то слово в тексте или разговоре, то они именно этого и хочет. По научному это называется контетным анализом. Так, что на парашу тебе дорога ! .
А еще Игорек - ты дурак , но это априори на этой ветки их зашкаливает. Ничтожество тебе читать побольше надо , а не писать, сильно слабенько мозг работает.
Марш наркоманів, марш педофілів, марш зоофілів
Если выходят на парады, пусть и на работе и в обществе обозначают себя как извращенцев