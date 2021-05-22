"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 травня в Києві відбувся "Транс-марш". Акція присвячена другій річниці прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду, згідно з якою діагнози, пов'язані з трансгендерними, більше не належать до психічних захворювань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".

"Це не значить, що ми не потребуємо жодної медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права "лікувати" наші мізки, намагаючись "виправити" наші гендерні ідентичності", - зазначають організатори акції.

Марш почався о 13:00 на Михайлівській площі в Києві.













За правопорядком під час маршу стежили правоохоронці.





Також на марші були присутні представники всеукраїнської консервативної громадської організації "Традиції і порядок".











Водночас на Михайлівській площі, звідки стартував марш, відбулася молитва про захист суспільства від пропаганди трансгендерізма.

"На жаль, в світі посилюється хвиля пропаганди цього психічного розладу - трансгендерізму. Це призводить до стрімкого зростання кількості людей, які хочуть скалічити себе заради "трансгендерного переходу", - відзначають противники трансгендерів.

















Чи не обощлось і без інцидентів за участю правоохоронців. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу.

Серед вимог учасників маршу наступні:

Ми хочемо бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей.

Ми хочемо бачити гендерну ідентичність як захищену ознаку від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.

Ми хочемо бачити заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Ми вимагаємо відповідей. Ми вимагаємо дій.





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ФОТО і ВІДЕО - Олег Богачук