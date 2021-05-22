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Київ (13828) марш (334) трансгендерні люди (3) Богачук Олег (1426)

"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Сьогодні, 22 травня в Києві відбувся "Транс-марш". Акція присвячена другій річниці прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду, згідно з якою діагнози, пов'язані з трансгендерними, більше не належать до психічних захворювань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".

"Це не значить, що ми не потребуємо жодної медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права "лікувати" наші мізки, намагаючись "виправити" наші гендерні ідентичності", - зазначають організатори акції.

Марш почався о 13:00 на Михайлівській площі в Києві.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 01
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 02
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 03
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 04
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 05
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 06

За правопорядком під час маршу стежили правоохоронці.

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Також на марші були присутні представники всеукраїнської консервативної громадської організації "Традиції і порядок".

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 10

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 11
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 12
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 13

Водночас на Михайлівській площі, звідки стартував марш, відбулася молитва про захист суспільства від пропаганди трансгендерізма.

"На жаль, в світі посилюється хвиля пропаганди цього психічного розладу - трансгендерізму. Це призводить до стрімкого зростання кількості людей, які хочуть скалічити себе заради "трансгендерного переходу", - відзначають противники трансгендерів.

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Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 16
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 17
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 18
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 19
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 20
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 21
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 22

Чи не обощлось і без інцидентів за участю правоохоронців. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 23

Серед вимог учасників маршу наступні:

Ми хочемо бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей.

Ми хочемо бачити гендерну ідентичність як захищену ознаку від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.

Ми хочемо бачити заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Ми вимагаємо відповідей. Ми вимагаємо дій.

Також читайте: Акцію трансгендерів у Києві закидали димовими шашками, двох осіб забрала швидка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ФОТО і ВІДЕО - Олег Богачук
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Топ коментарі
+23
Та не хвороба.
А просто піар нетрадиційників. І їхні претензії на вийнятковість.
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22.05.2021 14:23
+23
Они навязывают дискуссию - это "хвороба" или нет ?
То, что делается в спальне, приличные люди не выносят на парад.
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22.05.2021 14:31
+22
Если они будут продолжать напирать со своими "маршами",
то начнут получать автоматический негласный бан на работе по любым другим причинам.

Пусть ценят, что их не трогают.
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22.05.2021 14:23
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Сторінка 3 з 3
Хворе, а хто тобі заважає твоїми збоченнями займатися, для чого їх рекламувати? Ти думаєш що всі противники пропаганди підерастії і інших відхилень тільки класичним сексом займаються в місіонерській позі і тільки щоб зачати дитину? Але ж нормальні люди не ходять по вулицях рекламуюючи свої сексуальні вподобання.
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23.05.2021 05:32 Відповісти
Не хватает одного типа к косоворотке, кокошнике и красных труселях. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 1302 А шо, это ведь его электорат. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 8237
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22.05.2021 20:52 Відповісти
Гитлер со своими газовыми камерами и Сталин с беломорканалами просто недоучки малограмотные. Гораздо технологичнее достать нежить со дна и встроить в управление обществом. Никаких тебе пуль, никаких расходов на утилизацию трупов, сплошная экономия. Роддома сами закрываются, биомасса сама себя на кладбища вывозит. Сорос лишних шекелей не тратит.
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22.05.2021 21:01 Відповісти
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П№доры, сэр.
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22.05.2021 21:17 Відповісти
В смысле не запреют ты поц ? Тебе пару примеров на вскиду кинуть гандон ты тупой ? Может лгбт пара может усыновить ребенка ? Соединить семью браком ? Целоваться в общественном месте без осуждения таким скудоумным как ты ? А работа ? Как на работе ты подонок предсавлял себе как коллектив подобных тебе амеб относится к такому коллеге ? Конченое быдло
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22.05.2021 21:42 Відповісти
то что ты болен и в рот берёшь это твоё личное дело, и выходить на улицу верещать что тебе это по нраву не надо, и тем более целоваться на людях, не дай бог дети увидят. а то что люди глумятся- так это везде так , люди одинаковые, только у нас в крайнем случае вломят и то те кому не в западло, а в штатах(которые продюсируют подобные действа) , в глубинке если начнёшь вскукарекивать о пополазстве, то тебя и грохнут, и никто искать не будет. В свободных странах никто терпеть такую фуету не будет. посмотри фильм "Красный штат" и узбагойся
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22.05.2021 21:55 Відповісти
Ліжи дамсбкий вареник і невумнічай )) Ато дивись який заліхвацький ))
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23.05.2021 07:56 Відповісти
Стільки років - і все до дам,і ще хочеться -то є, мабудь,хронічна хвороба?
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23.05.2021 12:47 Відповісти
Велика трагедія для країни яка сьомий рік воює з Кремляндієй що гомосєкі не можуть цілуватись на вулицях і усиновлювати дітей "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 9696
Ти себе чуєш активіст х*ров, вали у Голандію, там все це є і війни з кацапами немає.
Якась Україна без тебе проживе "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 6991
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22.05.2021 22:04 Відповісти
Не трагедія в тому що таких ібанатів як ти земля насить )
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23.05.2021 07:52 Відповісти
Як що ти з України то твоє існування це ТРАГЕДІЯ для твоїх батьків...як що з Лахти, то хоч в унітаз змийся.

Дебіл, правильно писати НОСИТЬ, ти ще з головою погано товаришуєш.
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23.05.2021 18:13 Відповісти
Тихше, тихше, бо луснеш від праведного гніву, гнаний і гноблений фідор. Рєбйонков ви усиновлюєте для того, щоби зробити з нього такого ж фідара, як і ти сам. Бо саме таким способом ви розмножуєтеся. А на роботі, олег лебединець, не треба афішувати свою орієнтацію і буде тобі щастя. "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 942
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22.05.2021 22:33 Відповісти
Не хватало им ещё "усыновлять" (насиловать и растлевать) детей...
Не хватало, чтобы они на работе прилюдно целовались.
Может, за это им ещё доплачивать ?
Совсем ********* и ещё нагло борзеют - хуцпа во всей красе.
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23.05.2021 00:34 Відповісти
Чим ти кращий за них ? Коли ліжешь своїй дівці піzду то почуваешь себе обраним ? Кунілінгомен ? "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 5508
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23.05.2021 07:55 Відповісти
Я искренне уважаю Израиль. И презираю евреев в расселении. Как свободны вы ребята в своей стране и как вы ничтожны ,да что там -даже никчемны в любой стране европейского цивилизационного уровня. Или вы зло и наука или вы зло искусство и падлюки.
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22.05.2021 21:18 Відповісти
это явная хвороба, отклонение в модели размножения, которое приводит к вымиранию таких особей.
но к этой хворобе вполне можно относится терпимо, как к .... хворобе, с пониманием, сочувствием.
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22.05.2021 21:49 Відповісти
Свобода, равенство и братство, гипнотические слова, с помощью которых каббалоглобализаторы многие века манипулирют бессознательным масс как флейтист из Хамельна. Свобода это либерализм, равенство - коммунизм, братство - религиозные ордена. Комбинирование свободы и равенства дает левый либерализм.
"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 8580
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22.05.2021 21:50 Відповісти
ТАК ЦЕ МЕНТАЛЬНА ХВОРОБА КОЛИ МУЖИК СЕБЕ ЖІНКОЮ ВВАЖАЄ,
хто з цим буде сперечатись? "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 879
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22.05.2021 21:55 Відповісти
А далі що - паради наркоманів і БУТИ НАРКОМАНОМ ЦЕ РОЗКІШ "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 782
Все з малого починається, а актори отримають свої грощі за участь у

"параді" і підуть по домах, тіж самі тітушки, тільки вже проти моралі.
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22.05.2021 21:57 Відповісти
Шануймося українці!
Уявімо,що Ви,забрали з магазину смартфон.
В дома включили і бачите на екрані:" Вставте шланг пилесоса в гніздо".
Через хвилину,до Вас доходить,що виробник помилково залив у смартфон,
програму від робота-пилесоса.Магазин не пологовий будинок,можна поміняти....
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22.05.2021 22:31 Відповісти
Каббало-сатанизм в символах и образах.
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
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22.05.2021 22:33 Відповісти
Больше всего удивило огромное количество фото с парада.Уверен на День Независимости фотографий будет меньше...Еще удивило отсутствие борцунов за права ЛГБТ сообщества,очкастого Лещенка и его подруги Топольской.Ну неужели все таки она ездила на заработки,а не на борьбу с пуйлом и Кадыровым?
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22.05.2021 22:49 Відповісти
Сложно поверить, что убежденная ватница и жена давней журнашлюшки Григоришина поехала просто на заработки. Скорей прикрытие этот лбтг-шный чес. чЛещенко не простой человек и никогда не был журналистом, доподлинно известно, что он сотрудничал и американскими и с российскими спецслужбами причем со студенческих лет. Такого типа люди, как чЛещенко, часто становятся посредниками в разных темных международных историями, двойными, тройными и восьмерными агентами и т.д.. Может Настя в шоколадном глазе везла сверх секретные сведения в Московию. Вроде смех! Ан нет. Когда в США при Обаме взяли за жопу всяких шпионов российских, там светилась еще некая Чаплин. Так они записки по странике в помадах и конфетах друг другу передавали. Бо интеренту они не доверяют.
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23.05.2021 17:54 Відповісти
Я, вот, задумался. Если бы с самого начала всем было похрен на эти парады и толпы дурных малолеток не выходили б на антиакции - через какой срок на проедение этих парадов перестали б выделять деньги и они исчезли сами собой?
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23.05.2021 00:48 Відповісти
Они никогда не исчезнут, их финансирование забито на годы вперёд.
Обыдление широких гойских масс - долгая и планомерная работа.
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23.05.2021 01:01 Відповісти
Опять евреи виноваты. Учите матчасть: Тора однозначно осуждает такие вещи
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23.05.2021 06:04 Відповісти
Лет десять назад по российскому ТВ историк рассказывал что где то Бланк шалуном был, бисексуалом. Инессу Арманд он любил, но редко и неохотно. А часто и охотно Ильич в постели кувыркался противоестественно с товарищем Каменевым.
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23.05.2021 09:00 Відповісти
Это один из гэбэшных проектов дискредитации евровыбора Украины
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24.05.2021 09:54 Відповісти
Вы не понимаете масштаб игры. Это как с землей. Сначала иудоглобализаторы создают искусственные образы Вакарчука и Зеленского. Затем бараны тянутся за сладеньким и заводят в парламент соросятину и хабадников, те принимают законы. И баранам остается пускать пузыри, наблюдая как их родное пастбище становится чужой собственностью. Так и здесь. Настоящая власть над людьми это власть над рождением. Для этого нужно естественную психологию переделать, подчинив кредитной карточке и стереотипам, показанным на экране. Для того, чтобы ее переделать, нужно детей оторвать от родителей ювенальной юстицией и промыть мозг гендером в школьном возрасте. А для этого нужно сначала принять законы. А чтобы возмущение не достигло критической массы людям сначала нужно показать уличные акции угнетенных.
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23.05.2021 08:06 Відповісти
и я о том же - полный игнор
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23.05.2021 08:33 Відповісти
я за свободу. но против того чтобы нетрадиционные ориентации рекламировали свой образ жизни на всяких своих прайдах и парадах. ведь меньшинства никто не ущемляет. что они кому хотят доказать?!
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23.05.2021 01:11 Відповісти
а что они хотят?
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23.05.2021 02:28 Відповісти
высокая культура
"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 2399
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23.05.2021 03:59 Відповісти
скучно им
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23.05.2021 08:23 Відповісти
они не лохи....и на пианино играют хорошо
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23.05.2021 04:41 Відповісти
ну шо там опять когото избили оскорбили или хотя бы в рожу плюнули ??? да ничего нету и
это очень обидно и пора напомнить о себе........... конечно есть определённый процент каких
то гормональных и психических расстройств да жалко надо лечится но 90% этого "сообщест-
ва" просто ********** которые не знают куда себя деть.... а могли бы быть нормальными
девчонками-мальчишками а так **********************************........
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23.05.2021 08:23 Відповісти
Якісь транси шляються містом. Традиціонали намагаються навішать їм люлєй. Між ними купа поліцаїв.
І то шо , хочте сказать ,що вони всі вже вспіли посадить помідори?!! Коли?! А-а, певно з роботи зараньше одпросились , ну канєшна...
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23.05.2021 09:45 Відповісти
Неадекваты шо те ,шо те. Сборище невротиков, только у одних сексуальный невроз нашел себе естественный выход, а вторые переживают его в латентой форме, вытесняют фантазии и влечения, но сексуальной нереализованной энергии до фига, поэтому борются они не с лесбами и одинокими геями на фото, а сами с собой.
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23.05.2021 11:44 Відповісти
Если так по честному разобраться то геи и лесбы более здоровые, потому что их невроз компенсированн, эмоции не разрывают их психику, нет позывов бить убивать крушить. А вот несчастный дрочеры в черном, более социально опасны ибо их либидо так и не нашло выхода. А примерил бы мамин лифчик такой "борец с геями" глядишь и попустить, ведь хочет же! раз на лебсо-парады ходит смотреть.
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23.05.2021 11:49 Відповісти
Из-за таких ********* как ты, ******** садяться на шею. Питарас может это не болень, но это асоциальный образ жизни с тупиковым результатом. Питарас не в состоянии дать потомство. Поэтому цель его жизни не обучить своего ребенка, а протащить любовника по служебной лестнице. На хрена он нужен с точки зрения социального общества? Для красоты - сомнительно, нервы портить и чтоб дети задавали неудобные вопоросы - не вижу необходимости? Родился питарасом, бывает, не повезло. Так сиди тихо и не отсвечивай, и только тогда, можеть быть, появится шанс стать приемлемым члено социального общества. Будешь светить по улицам голой жепой вопреки общепринятой морали и чего-то требовать, только потому что у тебя зад раздолбаный - отгребешь люлей. По, моему справедливо. Не нравятся уклады существующего общества? Купи примус, палатку, и в лес, ходить вокруг березки парадным маршем, но так чтоб никто не видел, там, глядишь и кибуц какоц организуешь.
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23.05.2021 12:44 Відповісти
Вот вы сейчас прекрасно проиллюстрировали и подтвердили мои мысли о социально опасных и неудовлетворенных борцов с геями. Я немножко разбираюсь в глубинных механизмах работы психики и честно вам советую... попробуйте с парнем .Это точно ваше, хватит страдать. Мне геи безразличны, потому что они не конкурируют за женщин, а вот вам точно они нужней)) Ничего личного, просто добрый совет, возможно ошибся, если шо извините)_
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23.05.2021 13:26 Відповісти
Шо, мокрожепый, со своми уже скучно? Не по адресу. Ты своим раздолбанным очком не там трусишь.
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23.05.2021 17:48 Відповісти
Солово питорас около 10 раз употребили, несколько раз очко, зад и даже любовник)
Если на зоне ты попал бы на знающего Человека, то попал бы. Опытные люди знают, если кто-то много раз повторяет какое то слово в тексте или разговоре, то они именно этого и хочет. По научному это называется контетным анализом. Так, что на парашу тебе дорога ! .
А еще Игорек - ты дурак , но это априори на этой ветки их зашкаливает. Ничтожество тебе читать побольше надо , а не писать, сильно слабенько мозг работает.
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23.05.2021 19:08 Відповісти
Мне неинтересвно огбщаться с раздолбанным **********. Может у тебя в гей-клубе эта статистики что-то говорит, и ти там крутой питар, но я туда не хожу. Ты скучен и уныл как кусок говна. Иди "Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено) - Цензор.НЕТ 5497
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23.05.2021 23:58 Відповісти
Скоро...
Марш наркоманів, марш педофілів, марш зоофілів
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23.05.2021 12:23 Відповісти
Марш стас стасов)
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23.05.2021 16:04 Відповісти
Содомия - мерзость, у них просто нет совести и приличия.
Если выходят на парады, пусть и на работе и в обществе обозначают себя как извращенцев
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24.05.2021 09:59 Відповісти
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