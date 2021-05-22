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У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Вчора, 21 травня, в місті Дніпро відбулося урочисте відкриття двох меморіальних дощок загиблим військовослужбовцям ЗСУ Шамілю (Семену) Румигіну і Сергію Валаху .

Про це йдеться на фейсбук-сторінці громадської організації "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, на фасаді загальноосвітньої школи №11 відкрили дошку на честь Румигіна Шаміля (Семена) Маджидовича, 1.12.1997 року народження, солдата, стрілка-снайпера 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 21 липня 2019 року в районі міста Щастя Луганської області унаслідок підриву на вибуховому пристрої під час спроби евакуації пораненого унаслідок вибуху міни побратима Микити Скітченка.

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У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 01

На фасаді загальноосвітньої школи №76 відкрили дошку на честь Сергія Вадимовича Валаха, 17.12.1984 року народження, старшого солдата, старшого оператора 93-ї окремої механізованої бригади, загинув 20 березня 2019 року в районі міста Авдіївка Донецької області унаслідок підриву БМП на міні (зазнав важких опіків тіла, від яких помер).

У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 02

"21 травня у двох школах міста відбулося відкриття меморіальних дощок на вшанування захисників України, які віддали свої життя за наше завтра, – Румигіна Шаміля (Семена) Маджидовича і Валаха Сергія Вадимовича. У заходах брали участь сім'ї наших героїв, побратими - учасники бойових дій на Донбасі - представники багатьох громадських об'єднань, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, меценати, депутати Дніпропетровської обласної ради, Дніпровської міської ради, однокласники, члени педагогічних колективів школи, однокласники воїнів і друзі.

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Гідне вшанування захисників України, увічнення пам'яті полеглих, популяризація їхніх подвигів на державному і місцевому рівні є необхідним завданням для консолідації суспільства, формування єдиної національної пам'яті та ідентичності. Установка меморіальних дощок сприяє національно-патріотичному вихованню дітей та молоді, героїзації наших воїнів, які захищали Україну і віддали свої життя за незалежність нашої країни в російсько-українській війні", - наголошується в повідомленні.

У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 03
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 04
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 05
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 06
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 07
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 08
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 09
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 10
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 11
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 12
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 13
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну 14
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22.05.2021 16:09 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
В Днепре торжественно открыли мемориальные доски погибшим украинским воинам Валаху и Румыгину - Цензор.НЕТ 2709
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22.05.2021 16:13 Відповісти
Румменигге (прим.авт.)
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22.05.2021 16:17 Відповісти
Скромненько...
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22.05.2021 16:31 Відповісти
У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну - Цензор.НЕТ 1077

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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22.05.2021 16:58 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

У Дніпрі урочисто відкрили меморіальні дошки загиблим українським воїнам Валаху та Румигіну - Цензор.НЕТ 6210
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22.05.2021 19:35 Відповісти
 
 