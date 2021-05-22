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Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Важкопораненого під Мар'їнкою воїна Національної гвардії України доставили з Дніпра до Києва вертольотом Мі-8 НГУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у фейсбуці.

Зазначається, що військовослужбовець постраждав унаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки на Донеччині. Пораненому надали першу допомогу військові медики, а потім евакуювали для подальшого лікування в Дніпро до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

"Найкращі фахівці лікарні Мечникова надали Ярославу висококваліфіковану медичну допомогу. Воїна успішно прооперували і доставили до Києва для подальшого лікування у військовому госпіталі МВС", - йдеться в повідомленні.

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Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 01
Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 02
Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 03
Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 04
Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 05
Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва 06

У міністерстві не уточнили, коли саме зазнав поранення цей нацгвардієць, але відомо, що напередодні, 21 травня, в зоні ООС було поранено двох захисників. Крім того, в суботу, 22 травня, унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав важкого поранення.
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Топ коментарі
+27
Швидкого одужання нашому воіну !
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22.05.2021 16:54
+16
Хай Господь допоможе, швидкого одужання і здоров'я.
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22.05.2021 17:07
+9
"Перемир`я" зеленого клоуна.
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22.05.2021 16:59
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Швидкого одужання нашому воіну !
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22.05.2021 16:54 Відповісти
"Перемир`я" зеленого клоуна.
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22.05.2021 16:59 Відповісти
хлопа, поднимайся уже давай!
ты сильный и ты сможешь....
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22.05.2021 17:02 Відповісти
Хай Господь допоможе, швидкого одужання і здоров'я.
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22.05.2021 17:07 Відповісти
Машинка допоможна, неплохо оборудована! -- я в такой и по Германии на носилках ездил...
Героям Слава!
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22.05.2021 17:09 Відповісти
Уже наверное неделю если не больше "зелёное" СМИ утверждает что обстрелы ведутся но потерь и раненых нет а мы чуть не каждый день читаем в сетях сообщения о прощаниях с нашими воинами в разных городах Украины или вот такие новости о тяжелораненых бойцах.От народа начали скрывать реальные потери ВСУ похоже.
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22.05.2021 17:17 Відповісти
При цьому цей зелений П..дер ствердував, що якщо він скаже "Х..йло- убивця", то загинуть 100 військових.

Такі "дрібні втрати" - це для нього нічого не значать(((
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22.05.2021 17:36 Відповісти
Задолбали, зеленый не зеленый! Порох через мертвечука в котлы сотнями сдавал. Но то другое. Свинарчуков и наших не трогать да?
Бойцу сил и выжить!
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22.05.2021 17:39 Відповісти
Порох, когда регился в Президенты -- солдаты падали... -- он их поднимал -- и поднял!
Это нормально для армии -- бои, победы, поражения... -- жертвы!
У Зели президентская корочка упала... -- ... -- так шо, есть надежда на Карму!

...больше ж ненакого надеяться...*)
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22.05.2021 17:53 Відповісти
Боже, поможи
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22.05.2021 17:52 Відповісти
Чаєчка, слухай -- беру тебя в личные свидетельницы... *)Вот этот весь зеленский шухер, происходит только ради подачи днепровской воды в Крым!
И когда этот вопрос станет в позу : ДА -- НЕТ? -- на государственном уровне...
-- вот тут ты и скажешь: А мы, с Бандерой Роса, вас предупреждали!
...дадут воду, или не дадут? -- то уже другой вопрос -- ...я думаю, шо дадут.
Но ты уже будешь нипричём...Згодна? *)
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22.05.2021 18:21 Відповісти
А в другой теме нацгвардию проклинают (
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23.05.2021 00:30 Відповісти
 
 