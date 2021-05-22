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Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У місті Южне Одеської області 20-21 травня відбувались тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Правоохоронці відпрацьовували протидію потенційним зазіханням терористичних груп і диверсантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Навчання проводилося координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області.

"Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - розповіли в МВС.

У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці і бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління НГУ "Омега".

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"Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали місто Южне Одеської області. У цьому районі під час відпрацювань було тимчасово обмежено рух транспортних засобів і пішоходів, проводили перевірку документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів", - повідомили у відомстві.

Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 01
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 02
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 03
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 04
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 05

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Если в ходе террористических учений, не застрелен ниодин депутат партии петушария либо опзж, то значит учения прошли отвратительно!
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22.05.2021 17:47 Відповісти
один клоун из квартала - 95 своим указом ввел санкции против террористов
так что теперь, дорогие украинци, можете спать спокойно
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22.05.2021 18:23 Відповісти
***
Одесса. Стук в дверь квартиры. Открывает женщина, на пороге двое военных.
- Мы у вас сделаем засаду и в окне поставим пулемет.
- Та ради Бога. Ставьте хоть пушку... Но что скажут люди? У меня таки взрослая и порядочная дочь, а из моего окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!
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22.05.2021 18:59 Відповісти
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання - Цензор.НЕТ 1750
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22.05.2021 23:30 Відповісти
 
 