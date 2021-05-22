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Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Сімферополі тривають зйомки російського фільму під назвою "Солнцепек" про "події, що відбувалися у 2014 році в Луганській області".

Про це 22 травня повідомили в пресслужбі підконтрольної Росії адміністрації міста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що кілька епізодів картини знімається у будівлі відомства.

"На думку авторів стрічки, ця локація якнайкраще відповідає творчим завданням фільму", - йдеться в повідомленні.

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Постановник фільму - Максим Бріус (фільми "Зоя", "Морські дияволи", "Берегова охорона" і "Шугалей-2"), а оператор – Едгар Жамгарян ("Ленінград 46", "Крила Імперії", "Ржев" і "Небо").

Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 01
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 02

За даними РИА Новости, площа біля "урядової будівлі" - перша локація для зйомок, а сам проєкт досить масштабний. "Масштабні дуже зйомки, дуже багато задіяно людей, акторів. Напевно, дуже правильно, що знімають такі фільми. Треба ці події показувати і показувати в справді правильному історичному ключі", - розповів виданню представник підконтрольної Кремлю "влади". За задумом авторів картини, фільм буде історико-психологічною драмою.

Зазначається, що в соціальних мережах обговорюється виправданість "зйомок військового фільму в мирному місті", "деякі користувачі цікавляться думкою луганчан щодо реалізації такого проєкту саме в Криму".

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Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 03
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 04
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 05
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про події у 2014 році в Луганській області 06

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Топ коментарі
+37
Закрытые луганские шахты по логике будут снимать на закрытых ростовских шахтах.
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22.05.2021 23:03
+23
Луганск был процветающим городом, пока его не продал *********** Ефремов кацапствующим кизячкам.. и что получилось?!
пришла рАссия и город канул в жопу!
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22.05.2021 23:06
+19
********* это тебе падла: Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 7477

Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 8194

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22.05.2021 23:18
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Закрытые луганские шахты по логике будут снимать на закрытых ростовских шахтах.
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22.05.2021 23:03 Відповісти
уже в Симферополе разбомбленный Луганск без декораций снимают ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 9684
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23.05.2021 00:39 Відповісти
Луганск был процветающим городом, пока его не продал *********** Ефремов кацапствующим кизячкам.. и что получилось?!
пришла рАссия и город канул в жопу!
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22.05.2021 23:06 Відповісти
Ну привирать не надо. В каком это месте Луганск был процветающим?
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22.05.2021 23:12 Відповісти
я в тех местах не был, в которых был ты..
и сейчас могу показать процветающий Харьков, и в то же время, просто "убитые в хлам" отдельные точки Харькова..
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22.05.2021 23:15 Відповісти
Да дыра это была. Может Донецк был процветающим - ещё как-то не особо режет слух, но никак не Луганск.
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22.05.2021 23:17 Відповісти
Так, луганськ завжди був дупою світу, але зараз там стало набагато гірше. Ну, а донецьк реально дуже багато втратив.
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22.05.2021 23:28 Відповісти
как то дорога в районе "пьяного завода" и дальше )))))
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22.05.2021 23:19 Відповісти
"Рогань" что ли?!..
зачем так далеко.. в центре есть места..
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22.05.2021 23:26 Відповісти
Улица Староверещаковская, недалеко от Левады, ну почти центр😁😁😁
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22.05.2021 23:28 Відповісти
так это глухое зажопье рядом Качановкой.. туда даже совецкая власть за 70 лет не добралась.. а 21 век там будет через 300 лет..
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22.05.2021 23:35 Відповісти
Ул. Нетечинская, недавно проходил там, это 200 метров от метро пр.Гагарина, район бывшей табачки, картина та же, ну совсем не зажопье))))
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22.05.2021 23:38 Відповісти
Он имеет ввиду проспект Обороны или Вергунку или Каменское. 11 трамвай кольцо унызу или площадь с танком от обкома....дебил реально когда Ворошиловград был городом и не промышленным отстоем я то туда в 1992 году последний раз ездил а родня до 2010 приезжала к нам оттуда в Одессу....
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22.05.2021 23:41 Відповісти
Це завжди був край географії. Вантажівку звідти неможливо заказати було, всі йшли транзитом на роіссю. Так що, яке їхало таке і здибало.
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23.05.2021 07:05 Відповісти
Странно... А чё кацарилі в самій лугандонії не знімають? Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 1621
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22.05.2021 23:07 Відповісти
а очень просто. Их там уже ненавидят даже самые отпетые ватники. И банально накидают звездюлей - они-то ЗНАЮТ, как оно было на самом деле!
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22.05.2021 23:10 Відповісти
Потому что в Луганске их нет, так тупин сказал. И эффект от съемок рашисткого фильма будет не просто нулевым, а со знаком минус. А вот в Крыму снять фильм это опять тупинская бессмысслеходовочка. И рассказать как кино в Крыму развивается и накидать на вентилятор своей пропаганды об укрофашистах.
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22.05.2021 23:27 Відповісти
Ну да, из-за поребрика ведь всегда виднее то, что происходило в 2014 в Луганске. Да и мордовия вообще не сторона конфликта...
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22.05.2021 23:08 Відповісти
Ай-ай-ай, что ж вы так подставляете уважаемых скабеевых да киселевых?!
Су-25 в Луганске атаковал "мирных беззащитных жителей и детей", а у вас тут баррикада какая-то...
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22.05.2021 23:08 Відповісти
рановастенько капапьё "истаричскими хвильмами" занялись-
ничё ещё не закончилось
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22.05.2021 23:16 Відповісти
********* это тебе падла: Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 7477

Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области" - Цензор.НЕТ 8194

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22.05.2021 23:18 Відповісти
А биндеры где ?? А Правый Сектор ? Танка шось не видно с распятым мальчиком .
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22.05.2021 23:19 Відповісти
А с распятым мальчиком вообще ой как не хорошо вышло....
Та дура выехала в Рашку сраную И теперь призналась, что фашисты, ОКАЗАЛОСЬ, на самом-то деле... в России!
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22.05.2021 23:24 Відповісти
Серёж , так это только с этой дурой так получилось . А представь себе , шо весь Донбасс в Росию выедет . И шо потом будет ... .
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22.05.2021 23:34 Відповісти
скатертью дорога...(читать с россиянским акцентом). Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7974
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22.05.2021 23:55 Відповісти
А почему не в Лугандоне? Бояться что ополченцы перетрахают артистов и режисера?!
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22.05.2021 23:19 Відповісти
Боятся, что голодные лугандонские пенсы сьедят сьемочную группу.
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23.05.2021 06:46 Відповісти
и кто это унылое говно будет смотреть?
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22.05.2021 23:20 Відповісти
Врачих и училок заставят.
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22.05.2021 23:26 Відповісти
Сепары. Настольгия по "героическому" прошлому, когда будущие не ахти какое.
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22.05.2021 23:43 Відповісти
Кацапня навіть не знає як виглядала Луганська ОДА.Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 960
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22.05.2021 23:24 Відповісти
Это здание СБУ, на Советской.
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22.05.2021 23:25 Відповісти
А я чомусь думав що ОДА.
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22.05.2021 23:30 Відповісти
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3336
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22.05.2021 23:26 Відповісти
Вот здание ОГА.
Ой, а кто это там на фото? Никак, те самые мирные женщины и беременные детки, что пострадали при варварской бомбардировке Су-25?
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22.05.2021 23:27 Відповісти
Теперь «нахлебники из Евросоюза» шлют гумконвои в Лугандон.
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 894
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22.05.2021 23:29 Відповісти
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 8670
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22.05.2021 23:37 Відповісти
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7953
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22.05.2021 23:37 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности о введении персональных санкций в отношении командира добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Чеберлоевского и нескольких бойцов этого подразделения. Об этом говорится в приложении к указу №203/2021.

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Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 9197
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22.05.2021 23:41 Відповісти
ЗЕльоный что опять головой ударился ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3955
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23.05.2021 02:54 Відповісти
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601 Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601 Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7601
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 3051
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22.05.2021 23:43 Відповісти
Кацапы на снимают в правильном историческом ключе.
Надеюсь, мальчика в трусиках будут распинать?
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23.05.2021 00:14 Відповісти
Почему фильм про Луганскую область, снимают в Крыму?
-- потому, шо в Луганской области нет Чёрного моря! -- а вы шо подумали?
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23.05.2021 00:17 Відповісти
и массовку гримировать не надо - на синей краске экономия Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 7509
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23.05.2021 02:56 Відповісти
Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 4970
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23.05.2021 00:23 Відповісти
"Ти наша любов": Зеленський прийшов на ювілейний концерт Білик © сеть
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23.05.2021 00:26 Відповісти
В ЖОПУ ПУЦИКА ТОТ ФИЛЬМ ПУСТЬ ЗАСУНУТ , ЗА СЕЙЛЕМ ИЗ БАШМАКАМИ ТАКОЙ БЫ БОЕВИК ВЫШЕЛ ПУСТЬ СНИМУТ !
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23.05.2021 01:34 Відповісти
как мотоциклисты Москаля в опущенные стекла броневиков Башмаков гранаты забрасывали ? Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області" - Цензор.НЕТ 8679
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23.05.2021 02:57 Відповісти
Вопрос индивидуально для Bandera Rosa - а что в окупированном ерефией Симферополе есть Черное море? Учи географию, может повзрослеешь.
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23.05.2021 05:34 Відповісти
Зря Вы так, зря!))) Помню какая-то ведущая (кажется их 1-й канал) утверждая, что симферопольская набережная вщент водой была залита, такое злое там море.)))
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23.05.2021 20:54 Відповісти
Наверное покажут, как самолет неудачно шмальнул по располаге болотова в день начала штурма погранотряда
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23.05.2021 06:00 Відповісти
Но про погранотряд умолчат канешно
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23.05.2021 06:00 Відповісти
Кацапню никогда не попустит. Только под землу на три метра.
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23.05.2021 06:48 Відповісти
Мало кто знает истинную причину сьемок в симфе, а не в лугандоне. Все просто: в лоханске уже невозможно набрать массовку попущенцев, а они как мы знаем, состояли из алкашей, наркоманов и зеков. Зато в симерополе, с приходом рассеии, этого генетического дерьма стало навалом.
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23.05.2021 07:03 Відповісти
Может они тавой, снимут хфильм в Симферополе, как они в Грозном жилые кварталы бомбили.
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23.05.2021 11:13 Відповісти
КРАЩЕ ХАЙ ТАКИЙ ФІЛЬМ В МАЦКВЄ ЗНІМУТЬ )
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23.05.2021 18:48 Відповісти
Привлеку внимание к дискуссии о фильме на известном портале Киноточка.со https://kinotochka.co/18181-solncepek-2021.html.
К чести админов они смелые демократы.
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10.10.2021 16:40 Відповісти
 
 