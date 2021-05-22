Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В окупованому Сімферополі тривають зйомки російського фільму під назвою "Солнцепек" про "події, що відбувалися у 2014 році в Луганській області".
Про це 22 травня повідомили в пресслужбі підконтрольної Росії адміністрації міста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що кілька епізодів картини знімається у будівлі відомства.
"На думку авторів стрічки, ця локація якнайкраще відповідає творчим завданням фільму", - йдеться в повідомленні.
Постановник фільму - Максим Бріус (фільми "Зоя", "Морські дияволи", "Берегова охорона" і "Шугалей-2"), а оператор – Едгар Жамгарян ("Ленінград 46", "Крила Імперії", "Ржев" і "Небо").
За даними РИА Новости, площа біля "урядової будівлі" - перша локація для зйомок, а сам проєкт досить масштабний. "Масштабні дуже зйомки, дуже багато задіяно людей, акторів. Напевно, дуже правильно, що знімають такі фільми. Треба ці події показувати і показувати в справді правильному історичному ключі", - розповів виданню представник підконтрольної Кремлю "влади". За задумом авторів картини, фільм буде історико-психологічною драмою.
Зазначається, що в соціальних мережах обговорюється виправданість "зйомок військового фільму в мирному місті", "деякі користувачі цікавляться думкою луганчан щодо реалізації такого проєкту саме в Криму".
Будь ласка, зачекайте...
пришла рАссия и город канул в жопу!
и сейчас могу показать процветающий Харьков, и в то же время, просто "убитые в хлам" отдельные точки Харькова..
зачем так далеко.. в центре есть места..
Су-25 в Луганске атаковал "мирных беззащитных жителей и детей", а у вас тут баррикада какая-то...
ничё ещё не закончилось
Та дура выехала в Рашку сраную И теперь призналась, что фашисты, ОКАЗАЛОСЬ, на самом-то деле... в России!
Ой, а кто это там на фото? Никак, те самые мирные женщины и беременные детки, что пострадали при варварской бомбардировке Су-25?
Санкции предусматривают лишение прав на инвестиции в Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений.
Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, оккупированного Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.
Надеюсь, мальчика в трусиках будут распинать?
-- потому, шо в Луганской области нет Чёрного моря! -- а вы шо подумали?
К чести админов они смелые демократы.