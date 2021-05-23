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Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В аеропорту Амстердаму "Схіпхол" (Schiphol) українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, що представляв Україну на Євробаченні-2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, солістка гурту Катерина Павленко була дуже зворушена. Обличчям артистки котилися сльози.

"Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися", - сказала солістка гурту  Go_A.

Дивіться також: Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021. ВIДЕО

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 01
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 02
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 03
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 04
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 05
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 06
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: Дякуємо! Ми дуже старалися 07

Літак з українським гуртом Go_A на борту вилетів з Амстердаму о 13:10 за місцевим часом.

Як повідомлялося, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна, яку представив гурт Go_А з піснею "Shum", посіла п'яте місце.

За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали.

Читайте також: Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні: "Чудова пісня із присмаком душі нашої країни"

У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Загалом у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.
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Топ коментарі
+40
Хорошо выступили, молодцы.
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3602
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23.05.2021 13:35
+25
Эмоциональная поддержка от земляков - это не мало. Часто - это все, чего нам не хватает. А вечно побеждать невозможно.
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23.05.2021 13:41
+18
Ничего себе в малом -2место от зрителей ,а свинособаки вообще еле в десятку протиснулись
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23.05.2021 13:43
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Хорошо выступили, молодцы.
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3602
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23.05.2021 13:35 Відповісти
Эмоциональная поддержка от земляков - это не мало. Часто - это все, чего нам не хватает. А вечно побеждать невозможно.
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23.05.2021 13:41 Відповісти
Я имел в виду место.
Т.к. найдётся много "патриотов", которым только 1-ое место подавай. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 1799
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23.05.2021 13:46 Відповісти
А цапское девятое?
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23.05.2021 14:24 Відповісти
То есть, цапский самовар и подавно забьіли. Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 6542
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23.05.2021 14:55 Відповісти
лишился поддержки и перестал побеждать?...
поделись былыми успехами, пионэр
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23.05.2021 13:47 Відповісти
Ничего себе в малом -2место от зрителей ,а свинособаки вообще еле в десятку протиснулись
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23.05.2021 13:43 Відповісти
Меня твои свинособаки вообще не интересуют. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 6118
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23.05.2021 13:45 Відповісти
Роттердам + приносит свои плоды
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23.05.2021 13:51 Відповісти
Похер на ПЛЮСЫ. Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 5814
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23.05.2021 13:53 Відповісти
Так ты сам свинособака и есть)
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23.05.2021 14:13 Відповісти
Послухав. Пісня так собі. Могли б підібрати щось краще.
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23.05.2021 13:38 Відповісти
Ну... типа ... "Кропива" Поплавського...
Да? Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 5989
(С учётом твоего возраста)
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23.05.2021 13:40 Відповісти
Окрім Поплавського ти нічого не знаєш.
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23.05.2021 13:47 Відповісти
Можна ще... Іво Бобула в каблуках і без Сандулєси.... А липи цвітуть багряно, багряно... Оце б була хітяра...порвали б всю Європу😆😆😆
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23.05.2021 13:50 Відповісти
Или...
"На Тихорецкую состав отправится..." Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 9631
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23.05.2021 13:54 Відповісти
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 460
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23.05.2021 14:00 Відповісти
Ключевое слово - "ТЫ" Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 6082
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23.05.2021 13:58 Відповісти
Мені ще не двоїться щоб я називав тебе в множині.
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23.05.2021 14:01 Відповісти
а еще мега-хит Здрастуй рідне село, давно мене тут не було. Смысловая нагрузка просто не поддается оценке
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23.05.2021 14:09 Відповісти
Дивуюсь ,ви правда з Запоріжжя, може вам ближче до вуха ( мистецьтво) ракицької, яка горланила на пл. Фестивальна ,років за 5 назад?
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23.05.2021 14:12 Відповісти
Нормальная песня как для евровиденья.
Ярко,необычно,на украинском языке.
Там ксть дурацкие правила,на сцене не больше 6 человек,никакой клубной музыки,и т.д.
Это не тот конкурс,где нкжно рвать.
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23.05.2021 14:27 Відповісти
Шота типа Зыкиной и Магомаевой?
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23.05.2021 14:49 Відповісти
А тут немала кількість руссо-патріото але чомусь на раїсію не їдуть !
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23.05.2021 14:53 Відповісти
Амстердам!!! Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 3256
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23.05.2021 13:44 Відповісти
Мурашки!!! Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 9202Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 2069
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23.05.2021 13:49 Відповісти
Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 7837Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались" - Цензор.НЕТ 4557
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23.05.2021 13:52 Відповісти
Пісня як така мені не цікава,тому, що я впевнений що "Євробачення"-фуфло. Але кацапів натягнули-оце ознака! якості як мінімум.) Максимум зрозуміло-це перше місце.
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23.05.2021 13:47 Відповісти
Хорошо выступили, достойно. Пятое место для Украины это довольно весомо. Тем более что "вставшая с колен, скрепоносная" в последний момент вскочила на последнюю ступеньку №10 уходящего поезда " Евровидения".. ( оказавшись ниже Латвии). Про Украину они как язык проглотили , зато успели облить грязью победителей , занявших 1 место итальянцев - сказав что " выступление было критически плохим и вообще они все были под воздействием наркотиков". Ну в общем как всегда..
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23.05.2021 13:47 Відповісти
кажуть наші дали 4 бали., а не дали б і в 10 не світило б.
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23.05.2021 14:21 Відповісти
Go_A home, а сами назад ни ногой
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23.05.2021 13:53 Відповісти
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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23.05.2021 15:44 Відповісти
Шо? В Крым?
Так он жешь НАШ!
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23.05.2021 13:56 Відповісти
Суддівство повна лажа... Голоса глядачів розбавили оцінками жюрі, щоб не було накруток і махінацій із сусідніми країнами....Тепер глядачі голосують нормально, а жюрі починає займається махінації...
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23.05.2021 14:03 Відповісти
Погоджуюсь щодо суддів жюрі !
Одним словом , грязна політика в діі !
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23.05.2021 15:34 Відповісти
респект Кате! так спеть с одним легким! героям слава!
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23.05.2021 14:06 Відповісти
Песню про коноплю хорошо все поняли, особенно из Амстердама.
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23.05.2021 14:29 Відповісти
Чудова пісня , чудова група і солістка , а головне що виконали украінською мовою 👍🏼👍🏼👍🏼
Респект і подяка 👏🏽👏🏽👏🏽😍❤️
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23.05.2021 15:32 Відповісти
Насправді це вперше на Євробаченні звучала пісня виключно Українською, навіть без додавання англійськомовних куплетів. Багато хто кричав що це неформат для конкурсу, що вони взагалі не отримають голосів, а тут виявилось п'яте місце, причому глядачі навіть вище оцінили виступ! Причому основою пісні були наші Коломийки, і це глядачам зайшло.
Так що це однозначно перемога для України, навіть незважаючи що це не перше місце, бо це популярізація нашої культури, наших митців і виконавців, та й нашої країни і нації як такої!
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23.05.2021 15:50 Відповісти
а перше місце куплене журі віддало за відстійну нісенітницю у виконанні чмошника...
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24.05.2021 08:46 Відповісти
Українські глядачі дали росії 4 бали.
Що ж, я приємно здивований, бо очікував як мінімум 11.
Жартую , наспоавді . щоб ви обісрались, кляті малороси, ви заслуговуєте на все, що зараз з вами відбувається )
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23.05.2021 16:39 Відповісти
Дивує наше жюрі, яке не дало жодного балу нашому другу Литві
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24.05.2021 14:49 Відповісти
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 5531

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 3938
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23.05.2021 17:22 Відповісти
Украинская деревня юрского периода вэрнулась додому Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 3549
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23.05.2021 17:34 Відповісти
Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 3005

Нумо, нумо,
Наробили шуму,
Наробили - весну розбудили. ©
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24.05.2021 12:16 Відповісти
Це правда. Дякую...

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 7179
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24.05.2021 13:27 Відповісти
А тим часом на паРаші...

Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися" - Цензор.НЕТ 7617
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24.05.2021 13:28 Відповісти
Дивує наше жюрі, яке не дало жодного балу нашому другу Литві
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24.05.2021 14:50 Відповісти
 
 