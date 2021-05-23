Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В аеропорту Амстердаму "Схіпхол" (Schiphol) українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, що представляв Україну на Євробаченні-2021.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, солістка гурту Катерина Павленко була дуже зворушена. Обличчям артистки котилися сльози.
"Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися", - сказала солістка гурту Go_A.
Літак з українським гуртом Go_A на борту вилетів з Амстердаму о 13:10 за місцевим часом.
Як повідомлялося, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна, яку представив гурт Go_А з піснею "Shum", посіла п'яте місце.
За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали.
У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".
Загалом у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.
Будь ласка, зачекайте...
Нужно искать радость в малом, тогда её будет много.
Т.к. найдётся много "патриотов", которым только 1-ое место подавай.
поделись былыми успехами, пионэр
Да?
(С учётом твоего возраста)
"На Тихорецкую состав отправится..."
Ярко,необычно,на украинском языке.
Там ксть дурацкие правила,на сцене не больше 6 человек,никакой клубной музыки,и т.д.
Это не тот конкурс,где нкжно рвать.
Так он жешь НАШ!
Одним словом , грязна політика в діі !
Респект і подяка 👏🏽👏🏽👏🏽😍❤️
Так що це однозначно перемога для України, навіть незважаючи що це не перше місце, бо це популярізація нашої культури, наших митців і виконавців, та й нашої країни і нації як такої!
Що ж, я приємно здивований, бо очікував як мінімум 11.
Жартую , наспоавді . щоб ви обісрались, кляті малороси, ви заслуговуєте на все, що зараз з вами відбувається )
Нумо, нумо,
Наробили шуму,
Наробили - весну розбудили. ©