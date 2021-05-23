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авто (2015) Київ (13832) підпал (497) Нацполіція (13921) Крищенко Андрій (341)

Повідомлено про підозру чоловікові, який у лютому підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

За умисне знищення або пошкодження майна фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації поліції Києва.

Інцидент стався в лютому цього року на вулиці Гоголівській, у Шевченківському районі столиці. На спецлінію 102 звернувся чоловік і повідомив, що у дворі будинку горить його автомобіль. На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники і співробітники ДСНС.

Правоохоронці встановили, що у дворі житлового будинку сталося займання припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg. Рятувальники ліквідували пожежу, унаслідок якої було пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон.

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Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до машини із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною і підпалив іномарку:

"Завдяки злагодженій роботі оперативників і слідчих особу палія встановили. Це - 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. Під час обшуку слідчі вилучили з квартири правопорушника речові докази".

Повідомлено про підозру чоловікові, який у лютому підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 01

Повідомлено про підозру чоловікові, який у лютому підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 02
Повідомлено про підозру чоловікові, який у лютому підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко 03

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до десяти років.
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Это тот случай, когда зеркало виновато. Сообщено о подозрении мужчине, который в феврале поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Антонова, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1864
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23.05.2021 14:00 Відповісти
1959 -- 1996... -- я жил в Украине! ...без сообщения о подозрениях!
...но, почему-то не сел ? -- по всяким фактам, без предварительного уведомления...*)
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23.05.2021 14:03 Відповісти
Знов Kiev.
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23.05.2021 14:06 Відповісти
Хіба можна знайти людину через 3 місяці?
Казали ж якщо не по гарячих слідах - то глухарь....
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23.05.2021 21:28 Відповісти
 
 