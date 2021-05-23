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У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У суботу, 22 травня, в Нових Петрівцях у військовій частині 3027 Національної гвардії України відбулося відкриття масштабного спортивного комплексу для військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр НГУ.

"Це перший масштабний спортивний комплекс у Національній гвардії України. Загальна площа об'єкта становить 4,1 тис. кв. м, одночасно в залі може перебувати понад 250 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комплекс можна умовно розділити на два напрямки - ігрові майданчики та майданчики з військово-прикладних видів спорту.

Комплекс містить такі зали: універсальний ігровий, зал для гірської підготовки, тренажерний зал,  зал для фітнесу, зал для боротьби та єдиноборств, чотири роздягальні, санвузли з душовими кабінами, кімнату для гідротермічних процедур та методичні класи.

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Також передбачена бігова доріжка завдовжки 70 метрів для тренувань та прийняття заліків із швидкісної підготовки особового складу в зимову пору року (елементи смуги перешкод).

"За потреби зал можна переобладнати для проведення змагань різного напрямку. Це може бути і боротьба самбо, рукопашний бій. Також можна організовувати спортивні свята із залученням великої кількості учасників", - додали в НГУ.

Фізкультурний комплекс працюватиме для додаткової підготовки українських військовослужбовців, занять спортом, спортивних міжвідомчих змагань і в межах Нацгвардії. В інформації уточнили, що основне завдання цього залу - це військово-прикладна підготовка особового складу Нацгвардії.

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У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 01
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 02
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 03
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 04
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 05
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 06
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 07
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії 08

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Топ коментарі
+17
А для ЗСУ щось таке відкрили ?
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23.05.2021 14:29
+11
Мусорам открывают комплекс за много миллионов, а волонтеры с передовой, собирают по копейке на беспилотники и на самое необходимое для госпиталя ВСУ. Одна страна, два разных мира: одни воюют в нищете с агрессором, а других откармливают для войны с собственным народом.
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23.05.2021 14:32
+7
преЗЕрвативу сегодня было впадло поздравить морпехов с их праздником. А ты хочешь, чтобы еврейское ничтожество выделяло деньги на нужды ВСУ.
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23.05.2021 14:35
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23.05.2021 14:25 Відповісти
А для ЗСУ щось таке відкрили ?
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23.05.2021 14:29 Відповісти
преЗЕрвативу сегодня было впадло поздравить морпехов с их праздником. А ты хочешь, чтобы еврейское ничтожество выделяло деньги на нужды ВСУ.
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23.05.2021 14:35 Відповісти
Для частин ЗСУ тільки кладовища відкриватимуть. Ну і кримінальні справи.
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23.05.2021 15:00 Відповісти
Мусорам открывают комплекс за много миллионов, а волонтеры с передовой, собирают по копейке на беспилотники и на самое необходимое для госпиталя ВСУ. Одна страна, два разных мира: одни воюют в нищете с агрессором, а других откармливают для войны с собственным народом.
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23.05.2021 14:32 Відповісти
На 2021 рік бюджет МВС загалом 98 млрд гривень, зокрема на Нацгвардію 13.7 млрд гривень. Бюджет ВСУ 117.6 млрд гривень, зокрема на розвиток, закупівлі, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання 22.7 млрд гривень. Просто треба менше красти.
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23.05.2021 14:44 Відповісти
ты еще забыл указать численность ВСУ и НГУ...так, для сравнения немножко
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23.05.2021 15:39 Відповісти
Треба менше красти,економити,невтомно працювати,й буде результат.
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії - Цензор.НЕТ 5675
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23.05.2021 15:43 Відповісти
Гарный спорткомплекс. Авакян уже не при одном президенте в стране живет. Посмотрим его дальнейшую судьбу. Со словами целесообразность, нагрузка на содержание из бюджета, освобождение бюджета от содержания в случае приватизации, прозрачнейшая приватизация в пользу одного победителя, скандалы с расследованиями о конечном владельце.
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23.05.2021 14:59 Відповісти
метит он в президенты... хотя реально его место в местах не столь отдаленных....
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23.05.2021 15:42 Відповісти
Не, ему лучше при президентах. Поставили угнетенного властью дельца в министры. Министром не стал, остался дельцом.
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23.05.2021 15:51 Відповісти
Эти дауны реально покрыл и винилом весь пол и это в спортивном зале?
Но фасад здания впечатляет.
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23.05.2021 15:20 Відповісти
будет кому НА УКРАИНЕ порядок наводить,
мусора себя не обделят, с нищих граждан типа для армии,
а на самом деле подонки в голубых кепках
охраняющие таких же мразей
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23.05.2021 15:54 Відповісти
Воно їм допоможе, як мертвому припарка (Януковичу сильно помогли?). При першому же "шухері" драпануть хто-куди...
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23.05.2021 17:22 Відповісти
а для бойцов МО когда такие спортивные комплексы будут???
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24.05.2021 15:00 Відповісти
 
 