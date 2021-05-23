"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну.
Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються сьогодні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, біля меморіального знака Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі - урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті.
У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності.
Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.
За часів радянського режиму День українських героїв відзначали підпільно. Після 2014 року дата все частіше відзначається державними органами самоврядування.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Тричі !
.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Все как и нужно
Главное, что бы Зеленский не приперся.
Зеля где-то так сейчас выглядит...
Доречі це свято було започатковано на другому проводі ОУН встановлене як раз в той період коли ОУН активно співпрацювала з нацистами в1941 році. Евген Коновалець, якого в цей день вбили в 37 році - був видатною постаттю в ділі боротьби за Українську незалежність, але після його смерті все пішло шкереберть. І як раз з вини пана Бенедери, який примудрився 3 рази розколоти ОУН. А взагалі, що не свято, то якись день страждань перетворюється. Стоять три каліки, пики сумні роблять, скорботу малюють. Бо люди полягли за справу добру а зиску й досі немає. І це при тому що часу було більш ніж достатньо, але коли голова в сраку всунута - дорогу геть не бачать. Порожні прокламації і загальна пафосна туфта - ось що було то задійство. З кожним роком нажаль, все менше людей приходять.