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Київ (13832) Богачук Олег (1426) День Героїв (6)

"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну.

Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються сьогодні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, біля меморіального знака Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі - урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті.

У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності.

Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.

За часів радянського режиму День українських героїв відзначали підпільно. Після 2014 року дата все частіше відзначається державними органами самоврядування.

Дивіться також: Заходи на честь Дня Героїв відбулися в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 01
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 02
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 03
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 04
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 05
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 06
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 07
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 08
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 09
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 10
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 11
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 12
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 13
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 14
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 15

Фото, відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+26
Мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 6345

.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 15:18
+25
Героям слава !
Тричі !
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23.05.2021 15:17
+20
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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23.05.2021 15:20
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Героям слава !
Тричі !
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23.05.2021 15:17 Відповісти
Мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 6345

.....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2021 15:18 Відповісти
Скромно, просто, тихо.
Все как и нужно
Главное, что бы Зеленский не приперся.
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23.05.2021 15:20 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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23.05.2021 15:20 Відповісти
Слава нашим славним воїнам 💪💪💪❤️
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23.05.2021 15:25 Відповісти
бедосик после концерта билык отсыпается?
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23.05.2021 15:29 Відповісти
Склоняю голову, хлопцы. Вечная память и Героям СЛАВА !

Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 120
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23.05.2021 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4

Зеля где-то так сейчас выглядит...
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23.05.2021 15:36 Відповісти
Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 5268
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23.05.2021 15:51 Відповісти
Друже Рєдя вітаю.
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23.05.2021 15:56 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава!
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23.05.2021 15:58 Відповісти
-- поддержал!
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23.05.2021 16:06 Відповісти
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:24 Відповісти
А что криворогульный черт-косовороточник? Для него праздник у защитников Украины - не праздник?!! Сцикло даже не выдавило из себя поздравления. Мразь!
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23.05.2021 17:47 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 8671
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23.05.2021 19:09 Відповісти
В радянські часи героїв почитали підпільно..... Матінко рідна.... Яких саме героїв почиталі підпільно, нациських героїв-колаборантів? "Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві - Цензор.НЕТ 8821
Доречі це свято було започатковано на другому проводі ОУН встановлене як раз в той період коли ОУН активно співпрацювала з нацистами в1941 році. Евген Коновалець, якого в цей день вбили в 37 році - був видатною постаттю в ділі боротьби за Українську незалежність, але після його смерті все пішло шкереберть. І як раз з вини пана Бенедери, який примудрився 3 рази розколоти ОУН. А взагалі, що не свято, то якись день страждань перетворюється. Стоять три каліки, пики сумні роблять, скорботу малюють. Бо люди полягли за справу добру а зиску й досі немає. І це при тому що часу було більш ніж достатньо, але коли голова в сраку всунута - дорогу геть не бачать. Порожні прокламації і загальна пафосна туфта - ось що було то задійство. З кожним роком нажаль, все менше людей приходять.
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24.05.2021 12:23 Відповісти
 
 