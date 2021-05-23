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атракціон (8) Луцьк (363) ДСНС (4458)

Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Луцькі рятувальники зняли з колеса огляду, яке зупинилося під час роботи, 12 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"23 травня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація, що в місті Луцьк на території парку імені Лесі Українки зупинилося колесо огляду, на якому було 12 осіб, з них - 6 дітей", - наголошується в повідомленні.

Луцьк рятувальники почали і успішно завершили операцію з порятунку людей, що опинилися в пастці на атракціоні. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС 01
Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС 02
Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС 03
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А не то ли это колесо которое "пропало из уездного города которым руководил доблестный советник МВД антин геращ!!!!!! Во время работы в Луцке остановилось колесо обозрения, спасатели сняли 12 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3462
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23.05.2021 18:45 Відповісти
Ні. Воно там вже давно стоїть.
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24.05.2021 10:18 Відповісти
Кто на эту рухлядь вообще по доброй воле полез?Особенно с детьми.Фотки колоритные - пожарная машина времен глубокого совка и на фоне колесо тех же годов.
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23.05.2021 19:35 Відповісти
Такие 131 зилы на вооружении в нашей украинской армии, причём их много , по сути они не убиваемые ,не гниют, мотор надёжный сдут у японцев ,есть компрессор, подкачка шин в движении, воздушные тормоза , гидрач, плюс у них высокая проходимость и надёжность ,так же на них до сих пор возят ворованный у народа кругляк ,причём с перегрузом из минусов то что жрут много бензина ,хотя успешно переводятся на ГБО,движок восьмёрка хоть и надёжен ,но всё же слабоват для данного веса и трёх мостов ,нет штатной магнитолы Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7004 разрабатывались в своё время в основном для военных целей и суровых климатических погодных условий
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23.05.2021 20:02 Відповісти
Те хто сверху застрял хоть нахаляву насмотрелись на город с высоты. Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3498
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23.05.2021 20:29 Відповісти
а как по мне - так, походу - получился как никогда настоящий рискующий высококлассный и интересный вид развлечения )))
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23.05.2021 22:16 Відповісти
вот это я понимаю экстрим-аттракцион.
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24.05.2021 01:37 Відповісти
 
 