Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові 23 травня з нагоди Дня Героїв відбулася урочиста хода від пам'ятника провідникові ОУН Степану Бандері до постаменту Тарасу Шевченку. Учасники бойових дій на Донбасі, Революції Гідності, волонтери, представники молодіжних організацій несли фотографії тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

"Важливо сьогодні пояснювати молоді, що таке героїзм, розповідати про українських героїв, щоб молодь розуміла суть Дня Героїв", – каже Сергій Тітаренко, військовий льотчик, який у 2014 році проходив службу у 16-й бригаді армійської авіації Збройних сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий ракетою бойовиків під Слов’янськом у червні 2014-го. Сергій Тітаренко зазнав тяжких травм, пересувається у візку, як і його побратим Олексій Богатирьов.

Обоє ветеранів взяли участь у ході, присвяченій Дню Героя.

"У моєму розумінні героїзм – це коли люди віддають найважливіше, що у них є, своє життя і здоров’я", – говорить Олексій Богатирьов.

Біля пам’ятника Кобзареві виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Фото - Радіо Свобода, Високий Замок