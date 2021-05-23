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Львів (2080) День Героїв (6)

Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Фоторепортаж

У Львові 23 травня з нагоди Дня Героїв відбулася урочиста хода від пам'ятника провідникові ОУН Степану Бандері до постаменту Тарасу Шевченку. Учасники бойових дій на Донбасі, Революції Гідності, волонтери, представники молодіжних організацій несли фотографії тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

"Важливо сьогодні пояснювати молоді, що таке героїзм, розповідати про українських героїв, щоб молодь розуміла суть Дня Героїв", – каже Сергій Тітаренко, військовий льотчик, який у 2014 році проходив службу у 16-й бригаді армійської авіації Збройних сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий ракетою бойовиків під Слов’янськом у червні 2014-го. Сергій Тітаренко зазнав тяжких травм, пересувається у візку, як і його побратим Олексій Богатирьов.

Обоє ветеранів взяли участь у ході, присвяченій Дню Героя.

"У моєму розумінні героїзм – це коли люди віддають найважливіше, що у них є, своє життя і здоров’я", – говорить Олексій Богатирьов.

Біля пам’ятника Кобзареві виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Також читайте: "Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові 02
Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові 03
Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові 04
Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові 05

Фото - Радіо Свобода, Високий Замок 
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Топ коментарі
+27
Героям Слава!!!!
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23.05.2021 19:10
+19
Кацапізм має бути й буде повністю вичещинй з України.
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23.05.2021 19:13
+10
Бач, і ні одної косоворотки.
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23.05.2021 19:40
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Героям Слава!!!!
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23.05.2021 19:10 Відповісти
Бач, і ні одної косоворотки.
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23.05.2021 19:40 Відповісти
Дякую воякам УПА.
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23.05.2021 19:42 Відповісти
Я тобі не вірю косоворотнічєк.
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23.05.2021 19:48 Відповісти
А я тобі.Бо в нас різне бачення України,для мене це ненька,для тебе це крісло президента під конкретною сракою.
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23.05.2021 20:02 Відповісти
так я нічого і не писав, що ти не віриш малорос косоворотний?
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23.05.2021 20:06 Відповісти
І ще одне, дії найкраще характеризують а не брехливі слова, спершу лайк постав новині, а потім будеш розпинатись малорос.
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23.05.2021 20:09 Відповісти
От і я про дії та слова))
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23.05.2021 20:43 Відповісти
Кацапізм має бути й буде повністю вичещинй з України.
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23.05.2021 19:13 Відповісти
Ба бiльше,- з планети Земля.
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23.05.2021 20:58 Відповісти
Маскалям , як сярпом па я--цам ! Слава Украіне !
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23.05.2021 20:58 Відповісти
Жыве Беларусь!
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23.05.2021 23:44 Відповісти
а хіба українською "братство"? а не братерство? на хоругві написано братство упа.
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23.05.2021 19:18 Відповісти
Українська Мова багатогранна,налічує більш 250 тисяч слів,ви всі Українські слова знаєте?
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23.05.2021 19:22 Відповісти
хаха, умнік умнічає. питання у тому, чи правильно саме тут використано слово, а голосиш, що вони синоніми. аж ніяк.
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23.05.2021 19:31 Відповісти
Тобто Українці повинні використовувати тільки ті Українські слова,шо довподоби якомусь там німцю?
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23.05.2021 19:40 Відповісти
а при чму тут німцю? як взагалі твої мізки на таке виходять? додумуєш як совок.
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23.05.2021 20:04 Відповісти
якщо тебе так попердолило від прапорця, то мушу тобі сказати, що твоя відповідь у стилі класичного рогуля, тому не треба ображатись на мої відповіді тобі, бо вони саме для рогулів совкових.
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23.05.2021 20:08 Відповісти
Так ти росіянське лайно))
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23.05.2021 21:30 Відповісти
нє, це ти росіянське лайно.
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23.05.2021 21:32 Відповісти
Умник сейчас ты. Участники боевых действий лучше тебя знают, поверь.
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23.05.2021 19:41 Відповісти
нє, панти рогульські показуєш зараз саме ти: замість прямо відповісти по темі, воду ллєш.
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23.05.2021 20:05 Відповісти
Дурачело рабсиянское... Тебе не понять, а за коммент заработал, молодец, дарю от себя лично. Бортников еще добавит, если не спалишься.
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23.05.2021 20:13 Відповісти
ой, а тобі ніколу у макітру твою не приходило, що не все, що тобі не подобається, є від русского троля? класна фішка ховати свою недолугість за нападками на русского троля.
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23.05.2021 20:15 Відповісти
по тому як ти відповів, то ні ти ні вони, нічого толком не знають: дали і несуть, що дали, або ти дивишся, що тобі під очі дали недумаючи.
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23.05.2021 20:10 Відповісти
Автоперевод в гугле не дает литературного языка, учи украинский, рашотролль.
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23.05.2021 20:15 Відповісти
замуляна відмазка, придумай іншу. а краще піди у словнику знайди чим ці слова різняться. це твій перший крок від рогуляцьва.
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23.05.2021 20:17 Відповісти
Все, раздача рашотроллям комментариев закончена. Хотя если напишешь "Бортников Александр Васильевич - ЧМО" подарю еще пару комментариев тебе на пиво.
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23.05.2021 20:21 Відповісти
щас. бабі своїй наказуй на узкам язьіке, что ей делать
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23.05.2021 20:22 Відповісти
Сцыкло, как и твой пуйло, до свидания, рабсиянин, будешь должен.
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23.05.2021 20:24 Відповісти
ой, а ти з вікна пригаєш, коли тобі кажуть? тоді моє тобі завдання - стрибни! не будь сциклом узкочєлюстним.
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23.05.2021 20:29 Відповісти
да буде тобі відомо, що український гугл-переклад ніколи не напише слово макітра у значенні пуста рогульська голова.
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23.05.2021 20:18 Відповісти
учи украинский - вірну ти собі пораду дав. не зволікай, а то псіной русской воняєш.
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23.05.2021 20:23 Відповісти
Веретено,умник,заблудился? може тебе на форум лингвистов?
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23.05.2021 23:46 Відповісти
хм, а тіпа таке знати повинні лише лінгвісти? може тоді і ти звалиш на форму до узькомозглих?
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24.05.2021 00:12 Відповісти
Ну,якщо чесно Украiнська Мова налiчуе бiльше 500 тис слiв. I "братство" в даному випадку правильно використано.
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23.05.2021 21:01 Відповісти
Братерство - це поняття. Братство - це об'єднання рівних ( братів).
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23.05.2021 20:35 Відповісти
вони обидва ПОНЯТТЯ. так шо вони означають ці ДВА ПОНЯТТЯ: різні вони чи однакові і по сим є синонімами?
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23.05.2021 20:38 Відповісти
Львов самый лучший город в Украине. Садовый лучший мэр. Не то, что всякие боксёрские груши
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23.05.2021 19:25 Відповісти
Оба Мера украинцы.
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23.05.2021 19:34 Відповісти
А ты убогий и заурядный троль, но то такое.
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23.05.2021 19:42 Відповісти
Писаке не нравятся такие шествия?
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23.05.2021 19:30 Відповісти
Мне вот тоже интересно...а шо, Нелох может когда-то присоединиться к подобному шествию? Ну, или поприветствовать...
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23.05.2021 19:45 Відповісти
Статья о нелохе? А когда ПОП, который здесь как пример суется, был в таких шествиях?
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23.05.2021 19:49 Відповісти
Оно боится за "нелоха" ответить, так, слегка но зеленых соплей.
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23.05.2021 19:43 Відповісти
Зелебобу треба було у Євробаченні із самоварною лялькою участь брати, зробив би там їм фарби, а то вийшли у нарядах як після поля баріна перед баньою.
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23.05.2021 20:13 Відповісти
Слава Героям! Живим і тим хто поклав життя за Україну!
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23.05.2021 19:42 Відповісти
А в это время косовороточный рагуль думает как продавать сериалы в парашию, поэтому молчит по поводу дня морского пехотинца.
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23.05.2021 19:58 Відповісти
немає там рогулів, де народився Зе!! там кугути. рогулі західніше.
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23.05.2021 20:21 Відповісти
Веретено,кацапсина,тебе кто разрешал с бутылки слазить? ану брысь под лавку! Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 3286
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23.05.2021 23:49 Відповісти
фу, як примітивно, вже приїлось, придумай щось інше для своєї русскої дупи, наприклад "хто тобі, Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 733 alex lagun, дозволив злізти із самовару"? русский делает мозг узким і фантазія там вже не можлива?
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24.05.2021 00:11 Відповісти
Львів то є цитадель українства!
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23.05.2021 20:53 Відповісти
или культурная столица Украины
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23.05.2021 23:50 Відповісти
Tой випадок, коли "косячать" вони, а соромно всім українцям! Українське жюрі "Євробачення 2021": Олександр Пономарьов, Альона Савраненко, Катя Середа (Іларія) і соул-співчка Алла Московка (Alloise). Тому, братики і сестрички литовці! Пробачте нас за оцих українських гнид!

Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 4047
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23.05.2021 21:08 Відповісти
Как уже задрали эти селюки, власть быдло-элиты разоряет Украину, народ живёт в злыднях, а у них каждый день поминальные шествия. Под Банковую идите - власть быдло-элиты трясите.
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23.05.2021 21:53 Відповісти
Юпитер 0c3281d3,кацапсина, тут боярышник не наливают, брысь в будку! Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові - Цензор.НЕТ 2580
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23.05.2021 23:52 Відповісти
 
 