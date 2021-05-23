Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Пілоти літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою білоруського винищувача.
Про це в фейсбуці написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич із посиланням на дані FlightRadar, передає Цензор.НЕТ.
"Пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км.
Зверніть увагу на дані FlightRadar за попередніми рейсам - пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цього разу (синя траєкторія сьогоднішнього рейсу ATH-VNO Ryanair) пілоти йшли в бік Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто фактично тікали від винищувача,що їх переслідував, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону.
Візьмуся стверджувати, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - зазначив Лукашевич.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
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Будь ласка, зачекайте...
Сбивать заминированный самолет собрались?
не так ли ?
Автор пишет:
Украинская власть ссыкуны, от них нет никакой реакции
Я:
Даю ссылку на реакцию МИДа
Автор пишет:
Что это не реакция
Я:
Спрашиваю какие меры в его понятие должны быть
Т.е. я показал что реакция была в принципе такая же как и от других стран, т.е. по логике автора во всех странах власть это ссыкуны.
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Страницы основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Facebook и Instagram были удалены. Аккаунт оппозиционера стал недоступен спустя несколько часов после того, как он был задержан в аэропорту Минска.
«Это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки», - говорится в сообщении коллег по телеграм-каналу
В екіпажу здали нерви. Я не думаю, що літак збили б, бо це вже було б на території Литви і кваліфікувалось би, як агресія проти країни НАТО.
Но мерзкий конечно
"1 сентября 1983 года Boeing 747 южнокорейской компании Korean Airlines был сбит в небе над Сахалином советским истребителем. На борту находились 246 пассажиров и 23 члена экипажа."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB_(1978)
Тому запитаю ще раз, ти хоч сам зрозумів що написав ?
Навіть лінкі тобі щось пояснювати, якщо ти вже нічого не розумієш