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Новини Фото Події ДТП
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ДТП (4211) Київ (13835)

Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Масштабна ДТП сталася на виїзді з Києва на КПП у напрямку Житомира. Унаслідок аварії вантажівка врізалася в легковий автомобіль і загорілася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.

За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська".

"Водій зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка. До лікарні госпіталізували водія фури. Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив у ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло заживо в легковику.

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На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, унаслідок ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.

Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви 01
Фото: патрульна поліція

Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Можливо пішохід спровокував, можливо перевтома водія. Бо в Україні за тим хто, як та на чому їздить не слідкують дуже - "такса" допомогає.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....
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24.05.2021 08:50
+8
Бачив аналогічну ситуацію. Бабка перебігала трасу, водій фури вивертає кермо вліво і на зустрічні влітає у таку ж фуру. 2 водія загинули, бабка пішла далі.
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24.05.2021 07:56
+6
а відбійник здешевшений і не в стані утримати транспорт на своїй смузі... скільки вже дтп де відбійник не виконав захисну функцію...
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24.05.2021 07:58
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Т.е. пешеход перебегал в неположенном месте, водитель фуры пытался вывернуть и понеслась...
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24.05.2021 07:52 Відповісти
а відбійник здешевшений і не в стані утримати транспорт на своїй смузі... скільки вже дтп де відбійник не виконав захисну функцію...
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24.05.2021 07:58 Відповісти
Я лише віддалено знайомий з матеріалознавством, але щось мені підказує, що відбійник, який дійсно зможе утримати фуру, повинен бути "золотим".
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24.05.2021 11:14 Відповісти
з броньованої сталі він має бути.
спробуй зупини 40-ка тонну фуру водій якої оминаючи перешкоду її таранить.....
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24.05.2021 11:18 Відповісти
бетонну стіну порадиш будувати між полосами?.
Відбійник повинен перенаправити енергію, а не зупинити ТЗ, бо в такому разі шкоди від нього буде в рази більше.
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24.05.2021 11:15 Відповісти
Там наземный (на загородной скоростной трассе, мля) пешеходный переход. 👹
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24.05.2021 10:47 Відповісти
Так у нас их таких дохрена и больше
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24.05.2021 11:09 Відповісти
К сожалению да...
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24.05.2021 11:44 Відповісти
Бачив аналогічну ситуацію. Бабка перебігала трасу, водій фури вивертає кермо вліво і на зустрічні влітає у таку ж фуру. 2 водія загинули, бабка пішла далі.
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24.05.2021 07:56 Відповісти
а задавиш таку падлу, сядеш. От і ризикують своїм життям водії, часом втрачаючи найдорожче.
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Викрутив кермо, виїхав на зустрічну- також винен.
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24.05.2021 13:07 Відповісти
Задавил бы пешохода-виноват.А так виноват,что не задавил урода,ииза которого столько смертей
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24.05.2021 08:47 Відповісти
Можливо пішохід спровокував, можливо перевтома водія. Бо в Україні за тим хто, як та на чому їздить не слідкують дуже - "такса" допомогає.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....
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24.05.2021 08:50 Відповісти
Скільки у Британії вартую перейти дорогу поза дозволеним місцем, і чи хтось перебігає там дорогу в принципі ? ото ж бо й воно
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24.05.2021 11:22 Відповісти
Але багато коштує як що водій вантажівки перевищує ліміт водіння або роботи без відпочинку, або недостатньо відпочиває. Й не тільки водієві коштує а й компанії теж.
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24.05.2021 14:01 Відповісти
Нескільки не коштує (окрім випадків коли збивають). Перебігають, переходять постійно й нікого не штрафують.
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24.05.2021 13:59 Відповісти
 
 