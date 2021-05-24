Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Масштабна ДТП сталася на виїзді з Києва на КПП у напрямку Житомира. Унаслідок аварії вантажівка врізалася в легковий автомобіль і загорілася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.
За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська".
"Водій зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка. До лікарні госпіталізували водія фури. Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив у ДТП", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло заживо в легковику.
На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини ДТП.
Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, унаслідок ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
спробуй зупини 40-ка тонну фуру водій якої оминаючи перешкоду її таранить.....
Відбійник повинен перенаправити енергію, а не зупинити ТЗ, бо в такому разі шкоди від нього буде в рази більше.
У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....